Porcari avanti in Coppa con il poker al Romagnano

Academy Porcari – Romagnano 4-1

ACADEMY PORCARI: Rossi, Buono, Vitelli (36’st Degl’Innocenti), Paganelli (45’st Di Bello), Campigli, Baveresi, Ricci, Petretti (15’st Cortesi A.), Amidei, Della Maggiora, Cortesi G. (24’st Ghafouri). A disp.: Cintolesi, Bisanti, Lombari, Panteri. Piocchi. All.: Bendinelli

ROMAGNANO: Cima, Di Benedetti (2’st Nardini), Perinelli, Domnenici, Manzo, Vaira, Viaggi (2’st Costa), Monaco, Giulianelli, Vatteroni (45’st Catola), Lombardini (34’st Mulinacci). A disp.: Tognoni, Dell’Amico, Cucurnia, Canesi, Granai. All.: Moriani

ARBITRO: Galligani di Pistoia

RETI: 20’pt Ricci, 39’pt e 42’pt Della Maggiora, 45’pt Domenici, 45’st Degl’Innocenti

NOTE: Amminiti Ricci, Della Maggiora, Di Benedetti, Domenici, Monaco

Poker dell’Academy Porcari al Romagnano che vale i quarti di finale di Coppa Toscana di Prima Categoria. Tutto facile per i ragazzi di Bendinelli che alla fine della prima frazione sono già avanti per 3-1 grazie alla rete di Ricci e alla doppietta di Della Maggiora. Domenici tiene vivo il Romagnano per una ripresa che, però, non offre gli stessi spunti del primo tempo. Solo nel finale Degl’Innocenti, entrato da poco, arrotonda il punteggio.