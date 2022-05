Prima e Seconda, tutti i verdetti. Dramma Marginone: la Promozione sfuma all’ultima giornata

Giornata di verdetti anche per Prima e Seconda Categoria.

In Prima piange il Vagli che perde con la Torrelaghese e vede scattare la ‘forbice’ che impedisce i playout. Salvo l’Atletico Lucca nonostante il ko a San Giuliano. La salvezza se la giocheranno Serricciolo e Molazzana.

Nel girone B dramma Marginone: sempre in testa in campionato perde a Monsummano e si fa sorpassare dal San Miniato che batte 2-1 il Fornacette Casarosa.

In Seconda il Lido di Camaiore va ai playoff e affronterà la stessa avversaria di oggi, la Fivizzanese. Nel girone C niente forbice né in vettà né in coda: ai playoff ci vanno Gallicano – Pontasserchio e Academy Tau – San Macario Oltreserchio. Per non retrocedere sfide fra Fornoli e San Filippo e New Team e Borgo a Mozzano.

Prima Categoria

Girone A

Academy Porcari – Molazzana 3-2

ACADEMY PORCARI: Rossi, Buono (12’st Del Carlo), Vitelli (1’st Amidei), Picchi, Campigli, Mattioli, Ricci, Scaffai (26’st Petretti), Della Maggiora (21’st Paganelli), Ghafouri (1’st Bisanti), Cortesi G. A disp.: Cintolesi, Baveresi, Lombardo, Lombardi. All.: Bendinelli

MOLAZZANA: Guidi, Nelli, Catalani, Tolaini, Sarti, Micchi, Muccini, Giannotti, Balducci, Abrami, Bertoncini. A disp.: Farioli, Bresciani, Santoni, Tamagnini, Togneri, Tortelli. All.: Biagioni

ARBITRO: Zmau di Prato

RETI: 10’pt, 27’st Scaffai, 22’pt Muccini, 32’pt Balducci, 44’pt Della Maggiora

NOTE: Ammoniti Cortesi G., Bisanti,

Corsanico – Don Bosco Fossone 6-2

Forte dei Marmi – Serricciolo 2-2

FORTE DEI MARMI: Barsanti, Cardillo, Barsottelli, Papi, Latini (20’st Palagi), Marku, Tedeschi Giacomo, Panaino, Tarabella, Lossi, Leonardi (10’st Mosti). A disp.: Morbini, Angeli, Di Foggia, Bianchi, Fani, Tedeschi Giancarlo. All.: Bertolla.

SERRICCIOLO: Landi, Forfori, Casciari, Barabino, Francini, D’Angelo, Lisi, Pangi (37’st Angelotti), Conedera, Scarpa, Tavoni. A disp.: Bacchi, Gaspari, Malatesta, Zavatto, Gilli, Vegnuti, All.: Bertacchini

RETI: 1’pt Pangi, 39’pt Conedera

NOTE: Ammoniti Tavoni, Scarpa, Lisi, Cardillo, Tedeschi Giacomo, Papi. Espulsi Tedewschi Giacomo al 30’st e Lisi al 32’st

Romagnano – Pietrasanta 3-0

ROMAGNANO: Tognoni, Manzo, Perinelli, Dell’Amico (24’st Cucurnia), Vaira, Viaggi, Domenici (15’st Canesi), Monaco, Giulianelli (29’st Catola), Costa (10’st Pedrinzani), Vatteroni (42’st Di Benedetti). . A disp.: Borzoni, Granai, Brio. All.: Alberti

PIETRASANTA: Bedei, Benedetti (23’st Salvini), Giannantoni, De Wit (1’st Fortini), Ceragioli S., Laucci (32’st Conti), Szabo, Cerri, Pinelli, Maggiore, Bonfigli (33’st Dell’Amico). A disp.: Ceragioli G., Moriconi, Tosi, Biagioni. All.: Bucci.

RETI: 27’pt Vatteroni, 33’pt Monaco, 6’st Manzo

NOTE: Ammoniti Maggiore

San Giuliano – Atletico Lucca 2-0

SAN GIULIANO: Bertini, Lotti, Contini, Rafaniello (43’st Melani), Giannetti, Monacci, Campus (27’st Matteis), Arenella (44’st Armenante), Bani (27’st Tognetti), Micheletti (39’st Barbieri), Binioris. A disp : Librizzi, Bandini, Ghelarducci, Seoni All : Guadagno

ATLETICO LUCCA: Pannocchia, Sarti, Graziotti, Ferretti (31’st Andreini), Pagnini (15’st Niccolai), Cuoco, Bortone (7’st Bonini), Tabarrani, Segnalini, Ndiaye, Romani. A disp.: Marconi, Amodio, Saquella, Bartoli, Betti, Biagini. All.: Merciadri

ARBITRO: Giolli di Empoli

RETI: 8’pt Campus, 40’pt Binioris

NOTE: Espulsi Monacci al 26’st e Ndaye al 50’st

Torrelaghese – Vagli 4-2

TORRELAGHESE: Aperi, Zini; Tancredi, Pezzini (14’st Grossi), Monopoli (14’st Pacini), Pardini (22’st Bertolucci), D’Onofrio (22’st Longobardi), Checchi, Dati (27’st Cheli), Passaglia, Picchi. A disp.: Casapieri, Ali, Bonuccelli, Barsotti. All.: Casani

VAGLI: Baroni, Touray, Boggi, Da Prato, Castelli, Tognarelli, Brugiati, Marigliani, Biggi, Franchi, Orsetti Alessio (1’st.Triti). A disp.: Adami, Giannotti, Orsetti Andrea, Micchi, Bertini. All.: Biagioni

RETI: 7’pt Dati, 15’pt e 45’st Picchi, 35’pt rig. Passaglia, 8’st Triti, 32’st rig. Franchi

NOTE: Espulsi Biggi al 44’pt e Brugiati al 30’st

Verdetti

Pietrasanta in Promozione

Romagnano in finale playoff

Semifinale playoff Academy Porcari – Torrelaghese

Retrocesse Don Bosco Fossone e Vagli

Playout: Serricciolo Molazzana

Girone B

Monsummano – Marginone 2000 2-1

MONSUMMANO: Lavorini, De Masi, Bizzarri (26’st Borselli L.), Lavorini St. (1’st Testa), Panelli, Mini, Falzarano, Goti (33’st Natali), Damiani (35’st Mercugliano), Compagnone, Ferrara (28’st Borselli A.). A disp.: Maccioni, Ghilardi, Borselli L., Borselli A., Testa, Natali, Spinelli, Mercugliano. All.: D’Agostino

MARGINONE 2000: Di Masi, Carmignani (22’st Tocchini), Lici (12’st Giusfredi), Lencioni, Pinochi, Del Carlo, Ricci, Jovani, Tognotti (8’st Frateschi), Pistoresi (43’st Paganelli), Rotunno. A disp.: Besson, Tocchini, Conte, Piattelli, Giusfredi, Antoni,Frateschi, Paganelli, Rinaldi. All.: Tocchini

ARBITRO: Marranchelli di Pisa

RETI: 29’pt Ferrara, 18’st Compagnone, 22’st Pistoresi

NOTE: Ammoniti Testa, Compagnone, Borselli L., Del Carlo. Espulso Del Carlo sl 20’st

San Miniato – Fornacette 2-1

Verdetti

San Miniato in Promozione

Marginone 2000 agli spareggi intergirone

Retrocesse Capanne e Giovani Rossoneri

Playout Staffoli – Ponte a Cappiano

Seconda Categoria

Girone A

Cerreto – Massarosa 2-4

CERRETO: Rebellino, Gabrielli, Cimardi, Benetti, Soldani, Puccetti, Lopez Cordova, Buffa, Vannucci, Salini, Latini. A disp.: Borghini, Santini, Pelagatti, Mosca, Rosi. All.: Popggi

MASSAROSA: Bernini, Greco, D’Agliano; Conforti (1’st Batori), Scotece, Lucchesi, Ragghianti, Galli, Ciocia (25’st Larinio), Barsotti (15’st Cipollini), Ezzaki. A disp.: Benedetti, Del Dianda, Farnocchia, Guccione. All.: Gori

RETI: Soldani, Lopez Cordova, Ciocia, Ragghianti, Galli, Ezzaki

Filattierese – Atletico Carrara 1-1

Fivizzanese – Lido di Camaiore 2-2

FIVIZZANESE: Micheli, Bertoli, Gerali, Tornaboni, Calvo, Cardellini, Ceragioli, D’Imporzano, Salku, Alberti, Giovannucci. A disp.: Carvajal, Nardi, Zarrelli, Bertolini, Rossi. All.: Mencatelli

LIDO DI CAMAIORE: Pieraccini, Santucci, Del Mancino, Chiusalupi, Matrone, Biagini, Lucarini, Pacini, Da Prato, Govi, Sereni. A disp.: Bertuccelli, Chiarini, D’Ascoli, Paoli, Pardini Andrea, Pardini Alessio, Petrucci, Filippeddu, Trentacosti. All.: Orsetti

RETI: Bettoli, Bertolini, Da Prato, Paoli

Fortis Camaiore – Ricortola 1-1

FORTIS CAMAIORE: Mosti, Tesi, Dati, Maguina (45’st Gnani), Lari, Vanni J. (24’st Benedetti), Paoli (32’st Simonini), Mariani, Dal Lago (40’st Rossi), Luisotti, Cinquini (19’st Nigi). A disp.: Garbocci, Celi, Pellegrini, Luchini. All.: Palmerini

RICORTOLA: Murgese, Cola Antonini (19’st Veralli V.), Vanni L, Angeloni (29’st Brizzi), Gallone, Veralli A., Giusti, Sacchetti, Stocchi (9’st Rubino), Conti, Pezzetti (49’st Cima). A disp.: Nardini, Bello Cova, Sacchelli, Bertolloni, Maggiani. All.: Fini

RETI: 1’pt Mariani, 48’st Rubino

NOTE: Ammoniti Mosti, Lari, Vanni J., Dal Lago, Cinquini, Vanni L,, Strocchi, Veralli V.. Espulso al 49’st Lari. Al 37’pt rigore parato alla Forti Camaiore

Mulazzo – Monti 2-1

Viareggio – Monzone 3-3

VIAREGGIO: Carpita, Ambrogi (17’st Bertini), Gemignani, Belluomini, Cinquini (18’st Baldassari) Scardina (5’st Sapienza), Ksioua (36’st Cosci), Benedetti, Martinelli, Minichino, Chicchiarelli. A disp..: Mei, Cosci, Sapienza, Baldassari, Bertini, Lombardi, Santini. All.: Santini

MONZONE: Vegnuti, Borghetti, Marchiò, Battaglia, Ciuffani, Mastorci L., Bonini, Arcangeli P., Sabatino, Gianardi, Moisè. A disp.: Montone, Biagini, Novani, Mastorci A., Arcangeli A., Ottolini, Ginocchi. All.: Brizzi

RETI: 25’pt rig. Marchiò, 45’pt rig. Minichino, 11’st Montone, 22’st Sapienza, 28’st Ksioua, 33’st Ginocchi

NOTE: Chicchiarelli sbaglia un rigore al 5’pt. Ammoniti Cinquini, Baldassari

Verdetti

Viareggio in Prima Categoria

Playoff: Mulazzo – Ricortola, Fivizzanese – Lido di Camaiore

Retrocesse Monti e Cerreto.

Playout Filattierese – Atletico Podenzana

Girone C

Academy Tau – Fornoli 2-1

ACADEMY TAU: Bolognesi, .Venturini, Antonelli, Vannucci, Del Sarto, Da Valle, Lera, Centoni (1’st Pellicciotti) Bonaccorsi (13’st Dieme), Ruggiero (39’st Di Furia), Ridolfi (15’st Miserendino). A disp.: Bertocchini, Hysa, Milanesio, Gioè, Spatola. All.: Gioè.

FORNOLI: Papi, Ferrari, Franceschi (30’st Secchi), Salotti, Marchetti, Pacini, Dinelli (1’st Favelli), Zhyrukha (1’st Cecchini), Petri, Olivieri, Ledda. A disp.: Scibetta, Monticelli. All.: Monticelli

ARBITRO: Cellai di Firenze

RETI: 43’pt Ruggiero, 45’pt Bonaccorsi, 29’st Favelli

Borgo a Mozzano – San Macario Oltreserchio 0-1

BORGO A MOZZANO: Cheli, Crea (47’st Piercecchi), Gimbri, Carrari (45’st Bacci), Di Lorenzo, Donatelli, Lunardi, Chiocchetti, Iacomini M. (24’st Oliokwe), Ruocco (1’st Iacomini C.), Alberigi. A disp.: Massai, Menicucci, Morganti, Fede. All.: Piercecchi.

SAN MACARIO OLTRESERCHIO: Ferrarini, Mancino, Gabriele (45’st Masini), Pieruccini N., Pieruccini F., Cappelli, Puccinelli (33’st Marlia), Della Bidia S. (28’st Morbini), Romanini, Aureli (22’st Bertilacchi), Mazzuola (45’st Morotti). A disp.: Della Bidia T., Bianchini, Bertolozzi, Venturi. All.: Bisordi

RETI: 43’st Romanini

NOTE: Ammoniti Lunardi, Iacomini C., Gimbri, Carrari, Cappelli, Della Bidia S., Mancino, Morbini

Filettole – Migliarino Vecchiano 1-4

FILETTOLE: Rugani, Lossi, Stefanelli, Pagliai, Dianda, Calcinai, Bandoni, Bargi, Lentini, Mulè, Pellegrini. A disp.: Di Sacco, Castelli, Baglini, Gaddini, Battelli, Ghelarducci, Raffaelli. All.: Guerrini.

MIGLIARINO VECCHIANO: Fantozzi, Longobardi, Benedettini, Lobue, Morgè, Umanlini, Mannocci, Pardi, Barbani, Balestri. Montanelli L.

RETI: 7’pt Benedettini, 25’pt e 30’st Balestri, 34’pt Montanelli, 15’st Baglini

Gallicano – Corsagna 1-1

GALLICANO: Grassi, Giani (24’st Salotti), Lena, Bacci (33’st Wurach), Rossi, Lartini, Alfredini Andrea, Bertogli (15’st Corazza), Taddei, Alfredini Anthony, Brucciani. A disp.: Gogorici, Catoni, Corazza, Franchi, Peccioli, Salotti, Wurach. All.: Salotti

CORSAGNA: Pellegrini, Martino, Barsi, Lucchesi A., Pellegrini, Dinucci, Matteucci (14’st Lucchesi E.), Spicciani (7’st Castelli), Eramnazi (48’st Bertolacci), Zhyrukha (44’st Tuzi), Tulipano (42’st Doroni). A disp.: Baldassari, Lucchesi M., Longhi, Alberigi. All.: Vertemati

ARBITRO: Biondi di Lucca

RETI: 35’pt Matteucci, 36’st rig. Brucciani

NOTE: Espulso al 49’st Pellegrini

Montecarlo – Barga 2-2

MONTECARLO: Biondi T., Biondi F., Meucci, Pucci, Carrara (10’st Ricci), Bastiani (10’st Rossi), Morra (40’st Annoni), Biagi (30’st Manfredi), Cullaj (23’st Martinelli), Gentle, Sodini. A disp.: Tafani. All.: Maino.

BARGA: Ferrari, Taddei (25’pt Teani) Giusti, Mutigli, Gavazzi, Disperati, Silvestrini, Rigali, Harch (40’st Casci), Marchi F. (15’st Ghafouri), El Bassraoui (15’st Larchim). A disp.: Togneri, Cottu, Pellegrinetti, Sartini, Chiocchetti. All.: Pieroni

ARBITRO: Tognetti di Viareggio

RETI: 24’pt Biagi, 38’pt Marchi F., 13’st Morra, 35’st Mutigli

NOTE: ammoniti Giusti, El Bassraoui

New Team – Pontecosi 1-0

NEW TEAM: Valdrighi, Rossi, Tortelli, Piagentini, Magazzini (43’st Pioli), Maiorano (25’st Brega), Frigeri, Terni E., Franchi (21’st Bertucci), Bonini, Scaltritti. A disp.: Terni A., Pioli, Grandini, Bertucci, Brega, Biagioni.

PONTECOSI: Nelli, Gennaro (10’st Triti), Pellegrinotti, Massei, Bravi, Tardelli (13’pt Cavilli, 39’st Casotti), Lunardi, Marigliani, Micchi, Angelini N., Venanzi (22’st Angelini C.). A disp.: Bechelli, Vanoni, Serani. All.: Bertolini (ff)

RETI: 18’st Piagentini

NOTE: Ammoniti Rossi, Franchi, Gennaro, Lunardi

Pontasserchio – San FIlippo 3-0

PONTASSERCHIO: Franchi, Umalini, Cardu, Selmi, Testi (40’st Puccio), Meucci (26’st Monacci), Minteh, Concordia, Giannini (24’st Ghelli), Aiello (30’st Dapelo), Pecori. A disp.: Cecchetti, Dapelo, Di Gaddo, Ghelli, Giussani, Puccio, Monacci, Sodini. All.: Tamagno

SAN FILIPPO: Gragnani, Torricelli, Rugani, Caiazzo, Mathieu (28’st Spjnetti), Marchetti, Gabrielli, Lencioni (30’st Palumbo), Lorenzi, Biagi, Niccoli (24’st Salvadori). A disp.: Del Barga, Vincenzi, Kaja, Nucci. All.: Caiazzo

RETI: 7’pt Giannini, 22’st Concordia, 41’st rig. Pecori

NOTE: Ammoniti Pecori, Monacci, Lorenzi

Verdetti

Migliarino Vecchiano in Prima Categoria

Playoff Gallicano – Pontasserchio, San Macario Oltreserchio – Academy Tau

Retrocessa Filettole

Playout: Fornoli – San Filippo, New Team Borgo a Mozzano