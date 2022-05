Prima e Seconda, primi verdetti: Porcari, Lido di Camaiore, Gallicano e San Macario Oltreserchio in finale playoff

Prima e Seconda Categoria, gare da dentro e fuori. Una giornata ricca di emozioni quella di oggi (22 maggio).

In Prima categoria è il Porcari ad andare in finale playoff dove affronterà il Romagnano. Per la salvezza perde in casa il Molazzana con il Serricciolo e servirà l’impresa nella gara di ritorno in programma fra sette giorni.

In Seconda va in finale playoff contro il Mulazzo il Lido di Camaiore che vince in trasferta per 2-0 con la Fivizzanese nel girone A. Nel girone C la finale playoff sarà Gallicano (di misura sul Pontasserchio) contro San Macario Oltreserchio (poker all’Academy Tau nella ripresa).

Per la salvezza pesante il ko interno del San Filippo con il Fornoli, il Borgo a Mozzano vince il primo round in casa con il New Team

Prima Categoria

Playoff

Academy Porcari – Torrelaghese 0-0 dts

ACADEMY PORCARI: Cintolesi, Buono, Scaffai, Picchi (36’st Petretti), Campigli, Mattioli, Ghafouri (20’st Ricci), Cortesi A., Menichini (26’st Amidei), Della Maggiora (26’st Degl’Innocenti), Cortesi G. (11’sts Baveresi). A disp.: Rossi, Vitelli, Del Carlo, Paganelli. All.: Bendinelli

TORRELAGHESE: Casapieri, Pacini, Tancredi (15’st Barsotti), Comelli (1’st Bonuccelli), Monopoli, Pardini Zini, Grossi (46’st Picchi), Dati, Passaglia, Cheli (11’sts Checchi). A disp.: Aperti, Ali, Longobardi, Bertolucci,Pezzini. All.: Casani

ARBITRO: Bo di Livorno

NOTE: Ammoniti Scaffai, Campigli, Ricci, Comelli, Momnopoli, Grossi, Barsotti, Bonuccelli

Playout

Molazzana – Serricciolo 1-2

MOLAZZANA: Bolgonesi, Nelli (44’st Bertoncini), Giusti, Bertoncini (40’st Bresciani), Sarti (20’st Micchi), Tolaini, Abrami, Togneri (6’st Tamagnini), Balducci, Giannotti, Catalini (46’st Santoni). A disp.: Farioli, Tortelli, Guidi, Muccini. All.: Comagnone

SERRICCIOLO: Landi, Forfori, Casciari, Barabino, Francini, D’Angelo (11’pt Malatesta), Vegnuti, Angelotti, Conedera, Scarpa (41’st Mazzone), Tavoni. A disp.: Bacchi, Gaspari, Gilli, Bianchi, Canesi. All.: Bertacchini

RETI: 23’pt e 29’pt Tavoni, 22’st rig. Abrami

NOTE: Ammoniti Forfori, Casciari, Vegnuti, Mazzone, Balducci, Catalini, Nelli, Giusti. Espulso al 36’pt Muccini dalla panchina. Al 44’pt Balducci tira fuori un calcio di rigore

Girone B

Playout

Ponte a Cappiano – Staffoli 2-0

PONTE A CAPPIANO: Puccini; Giani, Landi, Carlini, Camerini, Donati, Cenci, Manetti, Covato, Mandorlini, Polimeni (15’st Bruni, 35’st Dani). A disp.: Bagnoli, Bertini, Nencioni, Buti. All.: Capioni

STAFFOLI: Vannoli, Brandi, Franceschi, Bellini, Vanni, Giardini, Spatola, Ejlli (40’st Campigli), Meta, Islami, Dembele. A disp.: Brucalassi, Quaglierini, Giannetti, Favini. All.: Boi

ARBITRO: Bagni di Prato

RETI: 20’st Cenci, 30’st Covato

Seconda Categoria

Girone A

Playoff

Fivizzanese – Lido di Camaiore 0-2

FIVIZZANESE: Carvajal, Bertoli, Cardellini, Tornaboni, Gerali, Ceragioli, Zarrelli, D’Imporzano, Bertolini, Alberti, Salku. A disp.: Micheli, Cavlo, Dichi, Giovannuicci, Palmero, Tarantola, Rossi, Camerlio, Barbieri. All.: Mencatelli

LIDO DI CAMAIORE: Pieraccini, Chiarini, Del Mancino, Chiusalupi, Matrone, Biagini, Sereni, Pacini, Da Prato, Pardini Andrea, Petrucci. A disp.: Sargentini, Bertuccelli, D’Ascoli, Lucarini, Paoli, Pardini Alessio, Govi, Filippeddu, Trentacosti. All.: Orsetti

RETI: Pacini, Da Prato

Mulazzo – Ricortola 0-0

Playout

Atletico Podenzana – Filattierese 1-2

Girone C

Playoff

Gallicano – Pontasserchio 1-0

GALLICANO: Grassi, Salotti, Lartini (1’st Alfredini Andrea), Biagiotti (23’st Bacci), Rossi, Wurach, Satti, Bertogli, Taddei (26’st Corazza), Alfredini Anthony, Brucciani (48’st Lena). A disp.: Gogorici, Franchi, Giani, Pellegrinotti, Viviani. All.: Salotti

PONTASSERCHIO: Franchi, Cardu, Umalini, Casarosa (26’pt Puccio, 24’st Dapelo), Ghelli, Meucci, Selmi, Concordia, Giannini, Aiello, Minteh (32’st Fuschetto). A disp.: Di Gaddo, Giussani, Dapelo, Monacci, Sodini, Fuschetto, Puccio. All.: Tamagno

RETI: 15’st Alfredini Anthony

NOTE: Ammoniti Aiello, Wurach, Grassi

San Macario Oltreserchio – Academy Tau 4-0

SAN MACARIO OLTRESERCHIO: Della Bidia T., Mancino, Puccinelli, Venturi, Pieruccini F. (38’st Bertolozzi), Pieruccini N. (30’st Cappelli), Bertilacchi, Marlia, Romanini (28’st Morbini), Gabriele (30’st Aureli), Mazzuola (35’st Rosati). A disp.: Ferrarini, Masini, Bianchini, Morotti. All.: Bisordi

ACADEMY TAU: Battistini, Venturini, Spatola, Centoni, Antonelli, Da Valle, Ruggiero (18’st Dieme Papa), Lera (38’st Vanni), Bonaccorsi, Di Furia (38’st Del Sarto), Ridolfi (18’st Ridolfi). A disp.: Bolognesi, Bertocchini, Milanesio, Pellicciotti, Vannucci, Miserendino. All.: Gioè

RETI: 10’st Romanini, 18’st Mazzuola, 28’st Gabriele, 43’st Rosati

NOTE: Ammoniti Morbini e Lera

Playout

Borgo a Mozzano – New Team 2-1

BORGO A MOZZANO: Simoni, Morganti (25’st Oliokwe), Donatelli (40’st Menicucci), Chiocchetti, Di Lorenzo, Crea, Lunardi, Iacomini C. (32’st Massei), Gimbri, Fati, Alberigi. A disp.: Cheli, Massei, Menicucci, Ruocco, Bacci, Iacomini M., Oliokwe, Giusti, Piercecchi. All.: Piercecchi.

NEW TEAM: Valdrighi, Magazzini (1’st Brega), Tortelli, Piagentini, Pioli, Maiorano, Grandini, Terni E., Franchi (18’st Bertucci E.), Bonini, Scaltritti (1’st Rossi). A disp.: Frigeri, Terni A., Biagioni. All.: Angelini (ff)

RETI; 14’pt Iacomini C., 35’pt Fati, 40’st Pioli

NOTE: ammonito Magazzini al 12’pt e Bonini al 41’st. Espulso Terni A. dalla panchina al 36’st

San Filippo – Fornoli 0-1

SAN FILIPPO: Gragnani, Vincenzi (34’st Salvadori), Rugani, Nottoli, Marchetti, Del Barga (5’pt Mathieu), Torricelli (30’st Di Marino), Gabrielli (4’st Berruti), Pavan, Biagi (44’st Spinetti), Lorenzi. A disp.: Roberti, Mathieu, Spinetti, Di Marino, Salvadori, Nucci, Berruti, Lencioni, Niccoli. All.: Caiazzo

FORNOLI: Papi, Ferrari, Secchi, Michetti S., Marchetti, Donati, Petri, Zhyrukha, Monticelli, Cecchini, Michetti M. A disp.: Dinelli, Favelli, Olivieri, Pacini, Poli. All.: Rocchiccioli (ff)

RETI: Cecchini

NOTE: Ammoniti Lorenzi, Nottoli, Monticelli