Playoff, volano alla finalissima Academy Porcari, Lido di Camaiore e Gallicano

Prima e Seconda Categoria, ancora verdetti.

In Prima Categoria l’Academy Porcari nel neutro di Capezzano supera il Romagnano (che aveva due risultati su tre a disposizione) e va all’ulteriore spareggio dove affronterà Fiesole o Cerbaia, che si affrontano a partire dalle 18. Ci sarà anche il Marginone 2000 (orfano di mister Tocchini, che ha lasciato dopo i ‘fatti’ di Monsummano e si è già accasato a Montecatini) che affronterà nella finalissima promozione la Nuova Polisportiva Novoli.

Niente da fare per il Molazzana, che non ribalta l’1-2 interno ma lotta fino alla fine, conducendo per 1-0 fino al recupero.

In Seconda girone A l’altra impresa è del Lido di Camaiore che a Pietrasanta batte il Mulazzo: clamorose proteste da parte della formazione avversaria che denuncia come la rete sarebbe state realizzata da Andrea Pardini con la mano. Anche il Lido attende il Montenero.

Nel girone C vince 3-1 il Gallicano sul San Macario Oltreserchio in finale playoff di girone a Borgo a Mozzano. Per i garfagnini ora c’è un triangolare dove dovrà affrontare Peccioli e Resco Reggello, una nobile decaduta.

Per la salvezza una conferma dal Borgo a Mozzano, che vince anche in esterna con il New Team, ribalta il risultato dell’andata il San Filippo, che vince per 2-1 a Fornoli dopo lo 0-1 dell’andata ma non basta per la salvezza.

Prima Categoria

Playoff

Romagnano – Academy Porcari 0-1

ROMAGNANO: Tognoni, Di Benedetti (35’st Domenici), Perinelli, Dell’Amico (35’st Giulianelli), Vaira, Manzo, Canesi, Monaco, Del Sarto, Costa (25’st Pedrinzani), Vatteroni. A disp.: Cima, Granai,VIaggi, Cucurnia, Catola, Borzoni. All.: Alberti

ACADEMY PORCARI: Cintolesi, Buono, Degl’Innocenti, Picchi (40’st Petretti), Campigli, Mattioli, Ricci (40’st Amidei D.), Scaffai, Cortesi A., Della Maggiora, Cortesi G. A disp.: Rossi, Bisanti, Vitelli, Baveresi, Del Carlo, Ghafouri, Menchini. All.: Bendinelli

ARBITRO: Cremone di Pisa (Lombardi di Pontedera e Di Legge di Pisa)

RETI: 28’pt Della Maggiora

NOTE: Ammoniti Canesi, Pedrinzani, Cortesi G., Amidei

Porcari in finale intergirone con Fiesole

Marginone in finale intergirone con la Nuova Polisportiva Novoli

Playout

Serricciolo – Molazzana 1-1

SERRICCIOLO: Landi, Lisi, Casciari, Barabino, Franchini, D’Angelo (26’st Malateta), Vegnuti, Pangi (39’st Forfori), Conedera, Scarpa, Tavoni. A disp.: Bacchi, Gaspario, Gilli, Mazzone, Bianchi, Canese, Angelotti. All.: Borghetti

MOLAZZANA: Farioli, Nelli, Giusti (28’st Biagioni), Catalini (13’st Sarti), Tortelli, Tolaini (41’st Tamagnini), Abrami, Togneri (5’st Micchi), Balducci, Giannotti, Bertoncini. A disp.: Guidi, Bertoncini, Bresciani; Micchi. All.: Compagnone

RETI: 26’st Giusti, 49’st Conedera

NOTE: Ammoniti Scarpa, Pangi, Nelli, Tolaini. Espulso Tavoni al 40’st

Retrocede il Molazzana

Seconda Categoria

Girone A

Playoff

Mulazzo – Lido di Camaiore 0-1

MULAZZO: Leri, Bergamaschi, Bernieri F., Santini (27’st Baldassini), Dell’Amico, Rossi, Cham, Belforti (25’st Bernieri R.), Ausili (40’st Gussoni), Ragonesi, Castellotti E. (23’st Denegri). A disp.: Pecorelli, Castellotti A.), Del Rio, Luccini, Tamagna. All.: Strata

LIDO DI CAMAIORE: Pieraccini, Pardini Alessio (46’st Filippeddu), Del Mancino, Chiusalupi, Matrone, Biagini, Trentacosti (10’st Sereni), Pacini, Da Prato, Pardini Andrea (30’st Lucarini), Govi (18’st Petrucci). A disp.: Sargentini, Giganti, D’Ascoli, Paoli, Grottino. All.: Orsetti

RETI: 22’st Pardini Andrea

Lido di Camaiore in finale intergirone con Montenero

Playout

Filattierese – Atletico Podenzana 1-0

Retrocede l’Atletico Podenzana

Girone C

Gallicano – San Macario Oltreserchio 3-1

GALLICANO: Grassi, Salotti, Turri, Bacci (30’st Corazza), Rossi (7’st Lartini), Wurach, Alfredini Andrea (40’st Pellegrinotti), Biagiotti (25’st Satti), Bertogli, Alfredini Anthony, Brucciani (13’st Taddei). A disp.: Gogorici, Giani, Lena, Viviani. All.: Salotti

SAN MACARIO OLTRESERCHIO: Della Bidia T., Mancino, Bertilacchi, Venturi, Pieruccini F., Pieruccini N., Puccinelli (44’st Rosati), Marlia, Romanini (33’st Aureli), Gabriele (6’st Morbini), Mazzuola. A disp.: Ferrarini, Masini, Loria, Della Bidia S., Cappelli Morotti. All.: Bisordi.

RETI: 17’pt Bertogli, 43’pt Brucciani, 10’st Romanini, 45’st Taddei

NOTE: Ammoniti Gabriele, Mazzuola, Venturi, Wurach, Alfredini Andrea

Gallicano al triangolare intergirone con Resco Reggello e Peccioli

Playout

Fornoli – San Filippo 1-2

FORNOLI: Papi, Ferrari, Secchi, DSalotti, Marchetti, Donati, Cecchini, Michetti S., Favelli, Ledda, Michetti M. A disp.: Scibetta, Dinelli, Franceschi, Olivieri, Pacini, Petri, Poli.

SAN FILIPPO: Gragnani, Vincenzi, Rugani, Nottoli, Marchetti, Torricelli, Biagi, Lencioni, Pavan, Caiaxzo, Niccoli.. A disp.: Roberti, Gabrielli, Spinetti, Kaja, Palumbo, Salvadori, Lorenzi, Berruti, Francalanci. All.: Caiazzo

RETI: 5’pt Niccoli, 35’pt Caiazzo, 23’st Petri

New Team – Borgo a Mozzano 0-1

NEW TEAM: Valdrighi, Tortelli, Grandini, Piagentini, Brega, Magazzini, Frigeri, Terni E., Pioli, Bonini, Scaltritti. A disp.: Fantoni, Bertucci L., Rossi, Bertucci E., Franchi, Biagioni.

BORGO A MOZZANO: Simoni, Morganti, Donatelli, Carrari, Di Lorenzo, Crea, Lunardi, Chiocchetti, Gimbri, Fati, Iacomini C. A disp.: Cheli, Menicucci, Massei, Fede, Alberigi, Iacomini, Bettini, Oliokwe, Ruocco. Alll.: Piercecchi

RETI: Fati

Retrocedono San Filippo e New Team