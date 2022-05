Folgor Marlia, il nuovo mister è Andrea Gambini

La società della Folgor Marlia riparte da Andrea Gambini con grande entusiasmo e voglia di progettare un percorso di crescita di tutta la società.

Il duo Meschi/Marchetti ha centrato il primo obbiettivo della campagna acquisti. Gambini, infatti, era il primo nome della lista sul taccuino per la guida della squadra. Da mister ha vinto un campionato di prima categoria con il Vorno, guidandola un anno anche in Promozione e ha portato alla salvezza in Promozione il Villa Basilica senza passare dai playout.

Quello che ha favorevolmente colpito è stato l’entusiasmo che ha dimostrato al primo incontro. Adesso inizia il lavoro della scelta dei calciatori.

La società dà il benvenuto al bister Andrea Gambini augurandogli una lunga permanenza nella Folgor Marlia.