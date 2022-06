Ai calci di rigore è festa Porcari: battuto il Fiesole, i bianconeri volano in Promozione

Academy Porcari – Fiesole 6-5 dcr (2-2 dts)

ACADEMY PORCARI: Cintolesi, Buono, Degl’Innocenti (1’sts Amidei D.), Picchi (35’st Menchini), Campigli, Matteoli, Ricci (26’st Ghafouri), Cortesi A., Della Maggiora (1’sts Vitelli), Scaffai, Cortesi G. (8’sts Baveresi). A disp.: Rossi, Bisanti, Paganelli, Petretti. All.: Bendinelli

FIESOLE: Raveggi, Maretti (30’st Cairo), Martongelli, Meini (8’sts Gomez), Anzalone, Fantechi, Santini , Vecchi (27’st Forgione), Gigli, Forconi, Dallora (35’st Renai). A disp.: Mariotti, Calamai, Cristiani, Mucilli, Ricci.

ARBITRO: Serbishti di Arezzo (Paoli di Piombino e Gambini di Pontedera)

RETI: 14’pts Forconi, 2’sts Menchini, 15’sts rig. Gigli, 16’sts Cortesi G.

NOTE: Ammoniti Ricci, Cortesi G, Meini, Anzalone, Gigli, Forconi

Porcari, che impresa. Sul neutro di Lamporecchio i bianconeri di Bendinelli staccano il biglietto per la Promozione dopo una partita vietata ai deboli di cuore. Di fronte una squadra dal nobilissimo passato come il Fiesole che per due volte è stata a un passo dalla vittoria della sfida.

I tempi regolamentari si concludono senza reti, si va ai supplementari e il Fiesole passa con Forconi a un minuto dal termine del primo supplementare. Il Porcari non si abbatte e impatta a inizio secondo overtime con Menchini, subentrato nell’arco della gara. Ma la vera mazzata potrebbe arrivare all’ultimo minuto. Calcio di rigore per il Fiesole che Gigli non sbaglia. Finita? Non per il Porcari che sull’azione successiva impatta con Gabriele Cortesi.

Si va ai calci di rigore e sono i porcaresi ad essere più precisi dal dischetto. E a volare in Promozione