Marginone 2000 ko nel finale nello spareggio di Montale con il Novoli

Marginone 2000 – N.P.Novoli 1-2

MARGINONE 2000: Martinucci, Carmignani, Ricci (36’st Sarti), Lencioni, Pinochi, Jovani, Antoni (36’st Lenci), Giusfredi (36’st Paganelli), Tognotti (13’st Tocchini), Pistoresi, Rotunno. A disp.: Santori, Petrilli, Fiore, Lici, Rinaldi.

NOVOLI: Arezzo, Collacchioni, Leshi, Zahouani, Orsolini (27’st Pazzaglia), Guerrini, Giuntini, Castrogiovanni, Paoletti (38’st Lorenzetti), Maio, Enache. A disp.: Calderini, Bellini, Brocchi, Vignozzi, Filice, Feroce, Rocco. All.: Sacconi

ARBITRO: Bulletti di Pistoia (Rizzo di Prato e Paduradu di Arezzo)

RETI: 10’pt Maio, 13’st Pistoresi, 36’st Enache

Il Marginone 2000 ora deve attendere i ripescaggi. La sfida di spareggio intergirone contro la Nuova Polisportiva Novoli, infatti, sul neutro di Montale, va ai fiorentini.

Nonostante le tante assenze legate alle decisioni del giudice sportivo per la sfida dell’ultima giornata di campionato a Monsummano e l’addio dell’allenatore Tocchini (nel frattempo già accasatori a Montecatini in Promozione) l’undici altopascese ha tenuto bene il campo. Sotto di un gol dopo dieci minuti per la rete di Maio nel secondo tempo Pistoresi confeziona il pareggio. Solo nel finale Enache sigla la rete del 2-1 che promuove la formazione di Sacconi in Promozione.

Ma già il fatto di aver raggiunto gli spareggi intergirone potrebbe, in caso di posti liberi, mettere il Marginone in graduatoria per un ripescaggio in categoria superiore.