Forte dei Marmi, si comincia a sudare: prima sfida ufficiale in Coppa con il Viareggio

Con l’inizio degli allenamenti tra le mura amiche del Michele Aliboni quartier generale dei versiliesi che parteciperanno al campionato di prima categoria girone A ha preso il via la nuova stagione 2022/23 del Forte Dei Marmi. Sotto la guida del confermato allenatore Simone Bertolla vecchi e nuovi riprendino a lavorare e sudare in preparazione ai primi impegni ufficiali.

Dopo qualche sgambata i tre punti cominceranno a contare già alla prima domenica di settembre con la Coppa Toscana, manifestazione-rodaggio per diverse squadre partecipanti al nuovo girone diramato in questi dalla Lega di competenza. I versiliesi sono stati inseriti nel secondo raggruppamento con il neopromosso Viareggio e i pisani del Tirrenia due gare nel triangolare nel turno preliminare fissati nelle domeniche del 4 e 9 e mercoledi 21 settembre prossimo.

In questi mesi di calcio parlato il club del patron Emiliano Ulivi ha condotto e portato a termine diverse trattative, attraverso diversi contatti “a luci spente” del direttore sportivo David Lupoli al secondo mandato del sodalizio versiliese presieduto dal fattivo Luca Aliboni. Rispetto al campionato scorso dove il team di capitano Gianmarco Lossi e compagni ha sfiorato di un nulla l’entrata nei play off, un solo punto maturato nell’ultima gara interna del torneo pareggiata contro i lunigianesi del Serricciolo ha privato il meritato obiettivo di tutto l’entourage versiliese. Per la nuova stagione sono circa una dozzina i nuovi arrivati, giocatori miscelati dalla pedina esperta a tanti giovani interessanti fuori quota. Della vecchia rosa sono stati riconfermati il portiere Silvio Barsanti, i difensori Erik Marku, Edoardo Nardini, Matteo Barsotelli, i centrocampisti Gianmarco Lossi, Niccolò Papi, Diego Bresciani, Alessio Panaino, Samuele Tonacci Samuele Colasanto, Davide Leonardi, gli attaccanti guidati dal bomber Giacomo Tedeschi, Alessandro Maggi e Giuliano Oprita. A completamento dell’organico vestiranno la casacca bianco-blu-nero i vari Gianluca Bedei dal Pietrasanta tra i pali, i difensori Francesco Sodini (2001) Tommaso Salvini (2001) entrambi dalla cugina Piertrasanta. Gabriele Gori (2002) dal Camaiore, Mattia Prosperi (1995) dallo Sporting Forte dei Marmi e Alberto Ali (2001) dalla Torrelaghese. Ad aggiungersi al folto gruppo di centrocampo Gianmaria Beraglia (2002) dal Pietrasanta e l’estroso Federico Barbetti (1992) dal Corsanico. Per quanto riguarda il reparto offensivo sono arrivati Filippo Capecchi (2002) dal Camaiore e Nicola Sodini (2003) dal Pietrasanta. Al confermato staff tecnico composto dal diesse della prima squadra e scuola calcio David Lupoli, l’allenatore Simone Bertolla, Marco Marotta preparatore atletico e Andrea Gavarini che si occuperà della preparazione dei portieri si è accasato l’esperto massaggiatore Angelo Rovai ex di Seravezza e Pietrasanta.

Alla recente presentazione della nuova squadra il vice presidente Emiliano Ulivi ha rinsaldato l’impegno della società, dagli sponsor che stanno contribuendo da tempo alla buona riuscita degli impegni con il club, soprattutto dalla amministrazione comunale di Forte dei Marmi sempre presente da tantissimo tempo. Nel presentare il veterano direttore generale del settore giovanile Brunello Salarpi da diversi lustri deus macchina forte marmino, il nuovo direttore sportivo Sergio Ridolfi nonché i nuovi addetti alla segreteria Agostino Scarfò e Riccardo Guerra. Da questa stagione il dirigente Stefano Palla curerà l’andamento settimanale e soprattutto nei impegnativi weekend, tecnico e non di tutte le squadre nei vari campionati di competenza nella nuova versione del sito del club, nonché attraverso i consueti canali “social ”di informazione. Ha ribadito gli impegni di tutti, dagli addetti ai lavori ai giocatori che faranno parte della grande “famiglia” del Forte dei Marmi 2015. “Ci aspetta – chiarisce il patron Ulivi – una stagione importante su tutti i punti di vista, dalla prima squadra che cercherà di migliorare il piazzamento dello scorso campionato sfuggito per un punto, fino all’ultima squadra dei piccoli amici. L’attuale nuova rosa a disposizione del nostro tecnico Simone Bertolla,sembrerebbe ottima, comunque sarà il campo il giudice inappellabile a stabilire se abbiamo fatto bene le cose. Nutrito è il gruppo dei nuovi, ragazzi giovani, fattore determinante che ricordo nel torneo scorso ci ha dato una grossa mano a terminare il campionato, come sono stati diversi giovani della squadra under 18 a vestire per tante domeniche la maglia della prima squadra”.

I primi impegni del team di capitan Lossi e compagni inizierà con alcune sgambate per cercare il giusto minutaggio e affiatamento della squadra in vista della gara di coppa Toscana in programma la prima domenica di settembre dove sul rettangolo del Michele Aliboni arriverà l’accreditata formazione bianconera del Viareggio.