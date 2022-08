Lammari, partita la stagione del riscatto: rosa al lavoro agli ordini di mister Del Barga

Partita ieri sera (17 agosto, in barba a ogni scaramanzia) la nuova stagione del Lammari, retrocesso in Prima Categoria. La formazione si è radunata ai Laghetti sotto la guida di Paolo Del Barga per una stagione che nelle intenzioni deve essere di rilancio.

Nel mercato il colpo da novanta è Stefano Battistoni, un ex di lusso che negli anni ha militato in formazioni importanti come Cuoiopelli, Tau Calcio e Massese. Fra gli altri volti nuovi Barry Tonwe, il figlio d’arte Niccolò Vannucchi, Elia Fazzini, Mike Jatta, un altro ritorno e Manga Hassan.

La squadra lo scorso 10 agosto si è presentata al paese con il consueto appuntamento al bar Gemignani. Il 4 l’esordio in Coppa Toscana: l’avversaria è il San Giuliano nel triangolare che vede al via anche il Calci.

Questa la rosa dei giocatori

PORTIERI: Gabriele Mazzotta (2002), Luciano Scatena (2001)

DIFENSORI: David Antonelli (2001), Michele Battistoni (2000), Alessio Gianneschi (2003), Nicola Lena (2000), Hassan Manga (’99) Alessio Rolla (2003), Cristian Romiti (2003), Matteo Serafini (2003)

CENTROCAMPISTI: Lorenzo Angioli (2003), Gioele Chetoni (2000), Elia Fazzini (2003), Mikel Jatta (’98), Andrea Lencioni (2001), Filippo Martini (2003), Marco Petrilli (2001), Niccolò Vannucchi (2003), Stefano Battistoni (’92).

ATTACCANTI: Antonio Barbato (2003), Najib Debdouni (’95), Kristian Fejzaj (2003), Iacopo Stringari (2003), Barry Tonwe (’90).