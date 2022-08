Calcio dilettanti, al via la preparazione per quasi tutte le formazioni: le rose di Academy Tau e San Macario Oltreserchio in Seconda

Fine delle vacanze praticamente per tutte le formazioni del calcio dilettanti. Il 4 settembre, d’altronde, si gioca per Coppa Italia e Coppa Toscana dall’Eccellenza fino alla Seconda Categoria.

Ci sono formazioni più o meno attrezzate per i rispettivi traguardi, ma nel frattempo si inizia a sudare.

In Prima Categoria è ancora ambiziosa la Torrelaghese, l’anno scorso a lungo al primo posto in classifica.

Questa la rosa della squadra per il nuovo anno.

PORTIERI: Michele Aperti (1999), Matteo Costa (1989), Alessandro Pardini (2003), Gabriele Tosoni (2005).

DIFENSORI: Giulio Bertolucci (2001), Matteo D’Onofrio (1996), Francesco Dalle Luche (1996), Marco Pacini (1986), Lorenzo Pardini (1997), Lorenzo Tancredi (2001), Gabriele Zini (2000)

CENTROCAMPISTI: Luca Barsotti (1993), Edoardo Bonuccelli (1997), Lorenzo Checchi (1997), Leonardo Comelli (1994), Samuele Grossi (2000), Alessandro Longobardi (1999), Giacomo Pezzini (1999).

ATTACCANTI: Alessandro Cheli (1996), Andrea Dati (1988), Luis Lopez (1991), Nicola Marsili (1996), Leonardo Passaglia (1995).

Pronto in Seconda anche il San Macario Oltreserchio. Questi i giocatori convocati per il raduno: Gabriele Aureli, Simone Bertilacchi, Gabriele Bertolozzi, Mirko Bianchini, Gianluca Brecevich, Filippo Cappelli, Samuele Della Bidia, Tommaso Della Bidia, Daniele Dinelli, Lorenzo Ferrarini, Flavio Francalanci, Matteo Gabriele, Massimiliano Loria, Matteo Mancino, Francesco Marlia, Andrea Mazzeo, Lorenzo Mazzuola, Tommaso Morbini, Gabriele Morotti, Federico Niccoli, Fabio Pieruccini, Nicola Pieruccini, Fabrizio Romanini, Filippo Rosati, Giulio Rugani, Francesco Venturi.

In casa Academy Tau panchina confermata per Mirko Gioè.

Nutrito il blocco di giocatori confermati cui si aggiungono il centrocampista classe ’94 Gianluca Selmi della Folgor Marlia; il difensore classe 2003 della Lucchese Samuel Lunardi; l’attaccante Giacomo Silvestrini; l’attaccante Matteo Cagnacci dagli amatori dello Sporting Rughi; il difensore del 2000 Andrea Parlato dal Chiesina; il terzino classe 2001 dell’Atletico Lucca Leonardo Romani; Lorenzo Guazzelli, centrocampista del Lammari.

Questa la rosa

PORTIERI: Battistini Lorenzo, Bolognesi Alessio

DIFENSORI: Balli Andrea, Bertocchini Giacomo, Del Sarto Fabio, Giusfredi Matteo, Spatola Christian, Venturini Lorenzo, Lunardi Samuel (Lucchese), Parlato Andrea (Chiesina Uzzanese), Romani Leonardo (Atletico Lucca).

CENTROCAMPISTI: Centoni Francesco, Lera Daniele, Milanesio David, Pelliccioti Iacopo, Ruggiero Andrea, Tambellini Giacomo, Vanni Andrea, Vannucci Alessandro, Selmi Gianluca (Folgor Marlia), Guazzelli Lorenzo (Lammari).

ATTACCANTI: Dieme Thierno Papa, Di Furia Simone, Hysa Gani, Lavorgna Geremia, Ridolfi Elia, Silvestrini Giacomo, Cagnacci Matteo (Sporting Rughi).

Iniziata giovedì (18 agosto) la nuova stagione del Corsagna di Seconda Categoria. Gli ultimi arrivi in casa neroverde sono Tommaso Motroni, classe 2002 ex Villa Basilica e il portiere classe 1997 Alberto Rugani proveniente dal Filettole.

Iniziata anche la stagione del Gallicano, già impegnata in una serie di amichevoli impegnative con squadre di categoria superiore. Tanti i nuovi arrivi in bianconero a disposizione di mister Tommaso Salotti. A centrocampo torna il gallicanese doc Federico Barsotti mentre in porta dopo un ottimo campionato con gli amatori del Gallicano Mologno arriva Lorenzo Nesi. Torna anche il trequartista Diego Maiorano mentre sarà in bianconero il 19enne in prestito dal Ghiviborgo Gabriele Bardi. Preso anche Wesley Giannelli, in prestito dal Castelnuovo mentre viene confermato Alessandro Bertogli.