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Coppa Toscana Prima Categoria: Corsagna e Montecarlo passano il turno
Battuti il Mulazzo ai calci di rigore e la Torrelaghese. Ora le due formazioni si affronteranno agli ottavi di finale
Corsagna e Montecarlo ancora in corsa nella Coppa Toscana di Prima Categoria. Questo ‘esito delle gare di questa sera (21 ottobre).
Il Corsagna dopo uno scoppiettante 2-2 a Mulazzo supera ai rigori ad oltranza l’avversaria. Il Montecarlo si fa corsaro con la Torrelaghese: decide un gol di Steffich dopo il botta e risposta fra Rotunno e Baldi.
Mulazzo – Corsagna 6-7 dcr (2-2 al 90’)
MULAZZO: Civei, Luccini (33’st Manenti), Andrei (41’st Brizzi), Mussi, Tavaroni, Pezzoni (41’st Salvi), Orlandi, Grasselli, Comparini, Simonelli (41’st Vignali), Dell’Amico (43’st Neri). A disp.: Cacchioli, Bortolasi, Del Rio. All.: Chelotti
CORSAGNA: Del Picchia J., Bertoncini, Giusti, Eramnazi, Signorini (26’st Borgia), Del Picchia M. (17’st Lionetti), Tuccori A., Michetti, Barsanti (21’st Ricci), Battaglini, Tersigni. A disp.: Petroni, Dinucci, Grasseschi, Buoni, Tuccori E., Doroni. All.: Piercecchi
ARBITRO: Marroni di Pisa
RETI: 20’pt Simonelli, 2’st Grasselli, 32’st Lionetti, 38’st Borgia
NOTE: Ammoniti Dell’Amico.
Torrelaghese – Montecarlo 1-2
TORRELAGHESE: Bertini, Baldi, Bonuccelli, Lampitelli, D’Onofrio, De Masi, Barsotti, Orlowski (8’st Gerini, 34’st Bartoli), Rossi (8’st Sereni), Ratti (8’st Carella), Saviozzi (16’st Lombardi). A disp.: Lari, Benedetti, Carella, Gerini, Bartoli, Sereni, Lombardi, Saetta, Brega. All.: Belluomini
MONTECARLO: Agozzino, Ercolano, Lanzilli, Sangregorio, Fusco, Simi, Guasapaglia, Goti, Mengali (Steffich), Rotunno, Biagioni. A disp.: Mei, Pavani, Lami, Steffich, Mugnani, Di Giulio, Ragghianti, Puccini, Lencioni. All.: Matteoni
RETI: 5’st Rotunno, 23’st Baldi, 35’st Steffich
NOTE: Espulso al 35’st Bertini