Calcio dilettanti, tutte le gare dalla Promozione alla Seconda: pari beffa per l’Atletico Lucca

Dalla Promozione alla Seconda Categoria tutto quanto è successo nella giornata di campionato.

Lanciotto Campi – Forte dei Marmi 1-2 LANCIOTTO CAMPI : Roselli, Ermini (8’st Scarpelli), Silli, Ferretti, Ciofi, Papucci (23’st Bravi), Faggi (37’st Bini), Galli, Verzicco, Giuntini (18’st Arca), Preci. A disp.: Landini, Manzatu, Coviello, Athuman . All.: Allori FORTE DEI MARMI 2015 : Ghiselli, Lattanzi, Favret, Conti, Tofanelli, Sodini, Gazzoli, Aliboni L., Ceciarini (42’st Khalil), Del Carlo (18’st Centonze), Sodini (29’st Sapienza) A disp.: Calo, Alberti, Lemmetti, Matellini, Matrizi, Tabarrani. All.: Verdi ARBITRO : Girolami di Pontedera (Prizzitano di Pistoia e Barsotti di Livorno) RETI : 16’pt e 6’st Gazzoli, 43’pt Giuntini NOTE : Ammoniti Ferretti, Sodini N.

Capezzano Pianore – Torrrelaghese 2-1 CAPEZZANO PIANORE : Bartelletti, Dalle Luche, Navari, Luporini, Barsotti, Minichino, Biagini, Pacini, Mannfredi, Pugliese (23’st Checchi), Adami (28’st Lazzareschi). A disp.: Diridoni, Tancredi, Pizza, Domenici, Belluomini. All.: Coli TORRELAGHESE : Bertini, Baldi, Bonuccelli F. (23’st Benedetti), Bonuccelli E., De Masi, Grossi, Carella (40’st Coppola), Lampitelli (28’st D’Onofrio), Brega, Sereni; Saviozzi. A disp.: Barsaglini, Orlowski, Lombardi, Ratti, Bartoli, Rossi, All.: Belluomini RETI : 45’pt Manfredi, 7’st Minichino, 30’st rig. Brega NOTE: Espulso Sereni per proteste al 35’st

Chiesina Uzzanese – Urbino Taccola 2-2 CHIESINA UZZANESE : Brizzi, Rosellini, Mazzei, Tardella, Ferrari, Moncini, Casucci, Nardi (27’st Menchini), Quiriconi (19’st Betti), Guarisa, Sali (44’st Forcieri). A disp.: Niccolai, Pacini, Fagni, Gianni, Tardiola. All.: Salvadori URBINO TACCOLA : Malasoma, Andreotti (1’st Del Vivo), Micheletti (1’st Guelffi), Franchi, Conti, Bellagamba, Pitti, Castellacci, Aufiero, Pinna (1’st Antoni), Arrighi. A disp.: Cocozza, Cateni, Cresci, Pardini, Zaccagnini. All.: Ferretti ARBITRO : Pennonidi Carrara RETI: 18’pt e 41’st Quiriconi, 16’st Arrighi, 43’st Guelfi

Fivizzanese – Corsanico 5-2 FIVIZZANESE : Scopis, Gentile, Iaropoli, Tognocchi, Forieri, Salku A., Carli, Bucchioni, Fermi, Costa, Salku B. A disp.: Andreoli, Pangallo, Domenichelli, Vegnuti, Tetterh, Elmazi, Tonelli. All.: Mosti CORSANICO : Lippi, Gori (1’st Marsili), D’Agliano, Cortopassi, Lari, Grosso, Frusteri, Cipollini (1’st Lencioni), Da Prato, Passaglia, Montemagni (35’st Pucci). A disp.: Mattonai, Checchi, Da Mommio, Giunta, Poletti, Pucci, Salini. All.: Mattei ARBITRO : Buongiovanni di Pontedera RETI : 44’pt e 18’st Costa, 7’st Da Prato, 30’st rig. Passaglia, 35’st Tognocchi, 45’st Fermi, 46’st aut. NOTE : Espulso D’Agliano al 38’st

Montecarlo – Mulazzo 2-2 MONTECARLO : Agozzino, Puccini (Castelli), Di Giulio, Simi, Sangregorio, Goti, Michelotti, Rotunno, Lanzilli (Guastapaglia), Biagioni (Steffich), Mengali (Ragghianti). A disp.: Mei, Pavan, Carpita, Orsi, Lencioni. All.: Matteoni MULAZZO: Cacchioli, Manenti, Andrei, Mussi, Dell’Amico L., Orlandi, Grassellio, Brizzi, Comparini (Bortolasi), Vignali, Simonelli (Dell’Amico F.). A disp.: Cibei, Pezzoni, Luccini, Tavaroni, Stroe, Del Rio. All.: Chelotti ARBITRO : Covino di Prato RETI : 49’pt e 12’st Comparini, 33’st e 34’st Ragghianti NOTE : Ammoniti Grasselli, Castelli, Steffich

Romagnano – Corsagna 0-2 ROMAGNANO : Bigionio, Berti, Ferrari, Marku, Barbetti (25’st Baldoni), Maestrelli, Youssefi, Banti, Raffi, Bellè (30’st Ricci). Crovi. A disp.: Mariani, Pucci, Aliboni, Galli, Beloni, Della Bona, Costantini. CORSAGNA ; Del Picchia, Giusti, Grasseschi, Buoni, signorini, Dinucci, Ricci (20’st Borgia), Fanani, Barsanti (32’st Vitrani), Tuccori (42’pt Eramnazi), Tersigni. A disp.: Petroni, Bertoncini, Lionetti, Michetti, Doroni, Battaglini. All.: Piercecchi NOTE : 27’pt e 1’st Barsanti

Girone A Pontremoli – Valfreddana 3-2 PONTREMOLI : Razzoli, Biasci, Di Santo, Agnesini, Lecchini, D’Angelo R. (1’st Gaddari), Mosti (47’st Granatelli), D’Angelo D. (19’st Cervara), Micheli, Cantatore, Berti (40’st Arrighi). A disp.: Beghini, Antolini, Carnesecca, De Negri, Ferrara. All.: Bambini VALFREDDANA : Mazzotta, Manga (1’st Angeli), Giuliani, Romano (13’st Di Michele, 42’st Cobbinah), Venturini, Burgalassi, Bertoncini, Marzi, Lazzarini (29’st Andreini), Sillah (25’st Nottoli), Posarelli. A disp.: , Souane, Martinelli, Paolinelli, Bianchi. All.: Giusti, RETI : 2’pt e 30’pt Berti, 8’st Angeli, 21’st Micheli, 36’st Posarelli NOTE : Ammoniti Marzi. Espulso al 42’st Mazzotta

Seravezza Fc – San Macario Oltreserchio 5-2 SERAVEZZA FC : Pucciarelli, Mancini, Tonacci, Di Clemente, Landi, Del Testa, Carrillo, Moriconi, Baldi Galleni, D’Angina, Cagnoni. A disp.: Ceragioli G., Ceragioli L., Evangelisti, Bianchini, Macchiarini, Pucci, Lucchesi, Musto, Tedeschi. SAN MACARIO OLTRESERCHIO: Della Bidia S., Mancino, Aureli, Cappelli, Carro, Pieruccini, Buchignani, Dal Poggetto, Romanini, Mazzuola, Bertilacchi. A disp.: Ferrarini, Chelini, Bertolozzi, Della Bidia T., Maniscalchi. All.: Raffaelli RETI : 7’pt e 1’st Tonacci, 17’pt Di Clemente, 44’pt Landi, 27’st Dal Poggetto. 32’st Macchiarini, 41’st Della Bidia T.

Villafranchese – Massarosa 1-3 VILLAFRANCHESE : Santini, Casciari, Giusti, Caroli, Mandaliti V., Ciuffani, Ortelli, Vegnuti, Conedera, Vicari, Gaddari. A disp.: Liccia, Malatesta, Branca, Trevisan, Mandaliti M., Bianciardi, Formentini, Coduri, Barabino All.: De Biasi MASSAROSA : Lunardini, VOlpe, Zappelli, Marcucci, Ricci, Galli, Ghiselli, Larini M., Cheli, Maiorana, Larini C. A disp.: Sargentini, Dalle Luche, Parducci, Bertolucci, Bartoli, Fani, Ferrante, Carmassi, Cotza. All.: Misuri RETI : 43’pt Cheli, 10’st aut., 18’st Larini C., 47’st Maiorana NOTE : Al 15’st Cheli fallisce un calcio di rigore. Espulsi Casciari al 40’st e Branca al 44’st

Girone B

Atletico Castiglione – Ghivizzano 3-1

ATLETICO CASTIGLIONE: Mariani, Monti, Dini, Pennucci, Angelini, Mosti, Barfucci (Turri), Camara, Biggi (Pieroni), Franchi, Micchi. A disp.: Giannecchini, Tardelli, Borgia. All.: Passini

GHIVIZZANO: Tonarelli, Cortopassi (15’st Pieri), Giannotti, Ghiloni M., Marchi, Boggi, Della Croce (26’st Gonnella), Babboni (44’st Pellegrini), Islami (31’st Gudi), Bachini, Ghiloni E. A disp.: Paolinelli, Ori. All.: Merciadri.

RETI: 7’pt Islami, 31’st rig. e 40’st rig. Biggi, 42’st Franchi

NOTE: Espulsi Marchi e Giannotti. Ammoniti Cortopassi, Franchi, Marchi, Monti. Micchi fallisce un calcio di rigore