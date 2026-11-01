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Calcio dilettanti, tutte le gare dalla Promozione alla Seconda: pari beffa per l’Atletico Lucca

1 novembre 2026 | 19:12
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di Redazione

Redazione

Calcio dilettanti, tutte le gare dalla Promozione alla Seconda: pari beffa per l&#8217;Atletico Lucca

In Prima cade il Corsanico, sorridono Porcari, Corsagna, Capezzano e Marginone 2000. Atletico Castiglione ok, tre corsare nel girone B

Dalla Promozione alla Seconda Categoria tutto quanto è successo nella giornata di campionato.

Atletico Lucca – Settimello 1-1
ATLETICO LUCCA: Quiriconi, Chelini, Saquella (34’st Centoni T.), Lucchesi, Fazzi, Bellandi (28’st Casini), Dettori (28’st Tabarranii), Stefani, Silvano (20’st Centoni M.), Bacci, Secchi. A disp.: Calu, Mazzoncini, Ferretti, Capocchi F., Dal Poggetto. All.: Fanucchi
SETTIMELLO: Cecconi, Mina (4’st Rocco), Mosconi, Zinna, Francini, Testaguzza (42’st Lombardi), Nannipieri (13’st Giannone), Ammannati (26’st Giusti), Cavicchi, Martini (26’st Nerncini), Serrini. A disp.: Marchi, Benvegnu, Santini. All.: Bertuccio
ARBITRO: De Vincenti di Carrara
RETI: 39’pt Stefani, 48’st Francini
NOTE: Ammoniti Dettori, Centoni T., Zinna

Lanciotto Campi – Forte dei Marmi 1-2
LANCIOTTO CAMPI: Roselli, Ermini (8’st Scarpelli), Silli, Ferretti, Ciofi, Papucci (23’st Bravi), Faggi (37’st Bini), Galli, Verzicco, Giuntini (18’st Arca), Preci. A disp.: Landini, Manzatu, Coviello, Athuman . All.: Allori
FORTE DEI MARMI 2015: Ghiselli, Lattanzi, Favret, Conti, Tofanelli, Sodini, Gazzoli, Aliboni L., Ceciarini (42’st Khalil), Del Carlo (18’st Centonze), Sodini (29’st Sapienza) A disp.: Calo, Alberti, Lemmetti, Matellini, Matrizi, Tabarrani. All.: Verdi
ARBITRO: Girolami di Pontedera (Prizzitano di Pistoia e Barsotti di Livorno)
RETI: 16’pt e 6’st Gazzoli, 43’pt Giuntini
NOTE: Ammoniti Ferretti, Sodini N.

Prima Categoria

Calci – Academy Porcari 0-1
CALCI: Giaconi, Benvenuti, Pulga (2’st Taccini), Colombani, Castellacci, Marioni, Sanzo (35’st Paperini), Ferrari, Di Dario (36’st Cosci), Perazzoni (8’st Paoletti), D’Andrea Pisani (14’st Di Berardino). A disp.: Mattioli, del Torto, Gioli. All.: Balestri
ACADEMY PORCARI: Grasso, Barsi, Casali (35’st Franco), Perretta (10’st Menichetti), Bozzi, Lencioni L., Matjani (15’st Jovani), Gemignani, Baroncini, Cortesi (15’st Tortora), Bianchi. A disp.: Morini, Lencioni A.., Tognetti. All.. Cesaretti
RETI: 38’st rig. Tortora
NOTE: Ammoniti Cesaretti, Baroncini, Ferrari, Perretti, D’Andrea Pisani, Marioni, Castellacci, Balestri, Cosci

Capezzano Pianore – Torrrelaghese 2-1
CAPEZZANO PIANORE: Bartelletti, Dalle Luche, Navari, Luporini, Barsotti, Minichino, Biagini, Pacini, Mannfredi, Pugliese (23’st Checchi), Adami (28’st Lazzareschi). A disp.: Diridoni, Tancredi, Pizza, Domenici, Belluomini. All.: Coli
TORRELAGHESE: Bertini, Baldi, Bonuccelli F. (23’st Benedetti), Bonuccelli E., De Masi, Grossi, Carella (40’st Coppola), Lampitelli (28’st D’Onofrio), Brega, Sereni; Saviozzi. A disp.: Barsaglini, Orlowski, Lombardi, Ratti, Bartoli, Rossi, All.: Belluomini
RETI: 45’pt Manfredi, 7’st Minichino, 30’st rig. Brega
NOTE: Espulso Sereni per proteste al 35’st

Chiesina Uzzanese – Urbino Taccola 2-2
CHIESINA UZZANESE: Brizzi, Rosellini, Mazzei, Tardella, Ferrari, Moncini, Casucci, Nardi (27’st Menchini), Quiriconi (19’st Betti), Guarisa, Sali (44’st Forcieri). A disp.: Niccolai, Pacini, Fagni, Gianni, Tardiola. All.: Salvadori
URBINO TACCOLA: Malasoma, Andreotti (1’st Del Vivo), Micheletti (1’st Guelffi), Franchi, Conti, Bellagamba, Pitti, Castellacci, Aufiero, Pinna (1’st Antoni), Arrighi. A disp.: Cocozza, Cateni, Cresci, Pardini, Zaccagnini. All.: Ferretti
ARBITRO: Pennonidi Carrara
RETI: 18’pt e 41’st Quiriconi, 16’st Arrighi, 43’st Guelfi

Capannori – New Team 1-0
CAPANNORI; Angeli, Battistoni, Benedetti, Del Carlo, Fanani, Petretti Nerici (38’st Mattioli), Zuncheddu, Carlini, Toma (43’st Rolla), Costalli (29’st Mini), Menconi (26’st Biondi). A disp.: Susulete, Tosoni, Medici. All.: Paoli
NEW TEAM: Laoluna, Sanneh, Telloli, Bolandi, Turri, Schievenin, Brugiati, Biagiotti, Pellegrinotti, Belluomini, Condè. A disp.: Catoi, Filippio, Giannotti, Satti, Saloptti, Marchetti, Fanani, Tognetti. All.: Terni
RETI: 4’st Fanani

Fivizzanese – Corsanico 5-2
FIVIZZANESE: Scopis, Gentile, Iaropoli, Tognocchi, Forieri, Salku A., Carli, Bucchioni, Fermi, Costa, Salku B. A disp.: Andreoli, Pangallo, Domenichelli, Vegnuti, Tetterh, Elmazi, Tonelli. All.: Mosti
CORSANICO: Lippi, Gori (1’st Marsili), D’Agliano, Cortopassi, Lari, Grosso, Frusteri, Cipollini (1’st Lencioni), Da Prato, Passaglia, Montemagni (35’st Pucci). A disp.: Mattonai, Checchi, Da Mommio, Giunta, Poletti, Pucci, Salini. All.: Mattei
ARBITRO: Buongiovanni di Pontedera
RETI: 44’pt e 18’st Costa, 7’st Da Prato, 30’st rig. Passaglia, 35’st Tognocchi, 45’st Fermi, 46’st aut.
NOTE: Espulso D’Agliano al 38’st

Marginone 2000 – Piazza 55 2-0
MARGINONE 2000: Sidibe, Bardelli, Perillo, Gelli,Calvani, Sapio (15’st Garzi), Falcone (15’st Tassi), Foresta), Bonfanti (30’st Febbe), Stobbia, Pagnini. A disp.: D’Adorante,Mazzoni, Napolitano, Pierotti, Lavorini. All.: Minichilli
PIAZZA 55: Cintolesi, Pietrazzini (15’st Morelli), Haoudi, Valiensi, Tortelli (30’st Grandini), Bertini, Roocchiccioli, Galletti (6’st Pangi), Kovalenko (6’st Orsi), Cassettai A.), Lucchesi. A disp.: Rossi; Tagliasacchi, Ferri, Papi, Byaze. All.: Fantoni
ARBITRO: Primatici di FIrenze

Montecarlo – Mulazzo 2-2
MONTECARLO: Agozzino, Puccini (Castelli), Di Giulio, Simi, Sangregorio, Goti, Michelotti, Rotunno, Lanzilli (Guastapaglia), Biagioni (Steffich), Mengali (Ragghianti). A disp.: Mei, Pavan, Carpita, Orsi, Lencioni. All.: Matteoni
MULAZZO: Cacchioli, Manenti, Andrei, Mussi, Dell’Amico L., Orlandi, Grassellio, Brizzi, Comparini (Bortolasi), Vignali, Simonelli (Dell’Amico F.). A disp.: Cibei, Pezzoni, Luccini, Tavaroni, Stroe, Del Rio. All.: Chelotti
ARBITRO: Covino di Prato
RETI: 49’pt e 12’st Comparini, 33’st e 34’st Ragghianti
NOTE: Ammoniti Grasselli, Castelli, Steffich

Romagnano – Corsagna 0-2
ROMAGNANO: Bigionio, Berti, Ferrari, Marku, Barbetti (25’st Baldoni), Maestrelli, Youssefi, Banti, Raffi, Bellè (30’st Ricci). Crovi. A disp.: Mariani, Pucci, Aliboni, Galli, Beloni, Della Bona, Costantini.
CORSAGNA; Del Picchia, Giusti, Grasseschi, Buoni, signorini, Dinucci, Ricci (20’st Borgia), Fanani, Barsanti (32’st Vitrani), Tuccori (42’pt Eramnazi), Tersigni. A disp.: Petroni, Bertoncini, Lionetti, Michetti, Doroni, Battaglini. All.: Piercecchi
NOTE: 27’pt e 1’st Barsanti

Seconda Categoria

Girone A
Pontremoli – Valfreddana 3-2
PONTREMOLI: Razzoli, Biasci, Di Santo, Agnesini, Lecchini, D’Angelo R. (1’st Gaddari), Mosti (47’st Granatelli), D’Angelo D. (19’st Cervara), Micheli, Cantatore, Berti (40’st Arrighi). A disp.: Beghini, Antolini, Carnesecca, De Negri, Ferrara. All.: Bambini
VALFREDDANA: Mazzotta, Manga (1’st Angeli), Giuliani, Romano (13’st Di Michele, 42’st Cobbinah), Venturini, Burgalassi, Bertoncini, Marzi, Lazzarini (29’st Andreini), Sillah (25’st Nottoli), Posarelli. A disp.: , Souane, Martinelli, Paolinelli, Bianchi. All.: Giusti,
RETI: 2’pt e 30’pt Berti, 8’st Angeli, 21’st Micheli, 36’st Posarelli
NOTE: Ammoniti Marzi. Espulso al 42’st Mazzotta

Seravezza Fc – San Macario Oltreserchio 5-2
SERAVEZZA FC: Pucciarelli, Mancini, Tonacci, Di Clemente, Landi, Del Testa, Carrillo, Moriconi, Baldi Galleni, D’Angina, Cagnoni. A disp.: Ceragioli G., Ceragioli L., Evangelisti, Bianchini, Macchiarini, Pucci, Lucchesi, Musto, Tedeschi.
SAN MACARIO OLTRESERCHIO: Della Bidia S., Mancino, Aureli, Cappelli, Carro, Pieruccini, Buchignani, Dal Poggetto, Romanini, Mazzuola, Bertilacchi. A disp.: Ferrarini, Chelini, Bertolozzi, Della Bidia T., Maniscalchi. All.: Raffaelli
RETI: 7’pt e 1’st Tonacci, 17’pt Di Clemente, 44’pt Landi, 27’st Dal Poggetto. 32’st Macchiarini, 41’st Della Bidia T.

Villafranchese – Massarosa 1-3
VILLAFRANCHESE: Santini, Casciari, Giusti, Caroli, Mandaliti V., Ciuffani, Ortelli, Vegnuti, Conedera, Vicari, Gaddari. A disp.: Liccia, Malatesta, Branca, Trevisan, Mandaliti M., Bianciardi, Formentini, Coduri, Barabino All.: De Biasi
MASSAROSA: Lunardini, VOlpe, Zappelli, Marcucci, Ricci, Galli, Ghiselli, Larini M., Cheli, Maiorana, Larini C. A disp.: Sargentini, Dalle Luche, Parducci, Bertolucci, Bartoli, Fani, Ferrante, Carmassi, Cotza. All.: Misuri
RETI: 43’pt Cheli, 10’st aut., 18’st Larini C., 47’st Maiorana
NOTE: Al 15’st Cheli fallisce un calcio di rigore. Espulsi Casciari al 40’st e Branca al 44’st

Girone B
Atletico Castiglione – Ghivizzano 3-1
ATLETICO CASTIGLIONE: Mariani, Monti, Dini, Pennucci, Angelini, Mosti, Barfucci (Turri), Camara, Biggi (Pieroni), Franchi, Micchi. A disp.: Giannecchini, Tardelli, Borgia. All.: Passini
GHIVIZZANO: Tonarelli, Cortopassi (15’st Pieri), Giannotti, Ghiloni M., Marchi, Boggi, Della Croce (26’st Gonnella), Babboni (44’st Pellegrini), Islami (31’st Gudi), Bachini, Ghiloni E. A disp.: Paolinelli, Ori. All.: Merciadri.
RETI: 7’pt Islami, 31’st rig. e 40’st rig. Biggi, 42’st Franchi
NOTE: Espulsi Marchi e Giannotti. Ammoniti Cortopassi, Franchi, Marchi, Monti. Micchi fallisce un calcio di rigore

Atletico Penarol – Atletico Marginone 0-2
ATLETICO PENAROL: Sebastiani, Santi S., Poli, Bechelli Fr., Rubicondo, Michelini, Bechelli Fe., Shehu, Bucsa, Santi A., Cecchini. A disp.: Pellegrini, Viviani, Lemmi, Corazza, Bertogli, Bachini, Maiorano, Cristofani. All.: Santi D.
ATLETICO MARGINONE: Guidotti, Coviello, Sisma, Romiti, Astete, Giometti, Dantelli, Venturini, Tognotti, Rosati, Kishta D. A disp.: Pacini, Papagna, Sarracino, Antoni, Conte, Cullhaj, Kishta, K., Vaiani, Carrara. All.: Carruezzo
RETI: 16’st Kishta D., 20’st Pacini

Borgo a Mozzano – Morianese 0-1
BORGO A MOZZANO: Pieri, Morganti (19’st Peranzi), Amidei F., Betti (34’st Guarino), Pellegrini G (1997), Merusi, Cariglino (31’st Pellegrini G. 2003), Zhyrukha (27’st Amidei G.), Vassalli (28’st Curumi), Fati, Errachid. A disp.: Vrioni, Pellicciotti, Bianchi, Capoku. All.: Bertolacci
MORIANESE: Frateschi, Selmi, Gianneschi, Roberti (26’st Lopreso) Bertuccelli, Della Maggiora, Chianese, Giannotti (34’st Berrettini), Biagi, Amidei D. (18’st Busembai), Vitelli (8’st Bottari). A disp.: Sargenti, La Rocca, Spicciani, Galli, Landi. All. Caselli.
RETI: 8’pt Giannotti
NOTE: Ammoniti Betti, Errachid, Curumi, Roberti, Bertuccelli, Vitelli

Diavoli Neri – Cascio 2-2
DIAVOLI NERI: Regoli, Di Benedetti, Torriani, Bedini, Francini, Da Prato, Nikolli, Pagani, Alberti, Tragni, Orrico. A disp.: Vanni, Magazzini, Rocchiccioli, Malatesta, Passalacqua. All.: Biagioni
CASCIO: Papi, Turri, Binseschi, Tognarelli, Boggi M., Pellegrinotti, Scaltritti, Bertelloni, Del Sarto, Abrami, Martinelli. A disp.: Dekovi, Pucci, Boggi L., Bonini, Mori, Cecchi, Baggi. All.: Fiori
RETI: Nikolli, Alberti, Del Sarto, Bonini

Molazzana – Gallicano 1-2
MOLAZZANA: Bolognesi, Angelini, Togneri, Sarti, Michelotti, Biagioni L., Piacentini, Bresciani (35’st Castrucci), Micchi (5’st Febbrai), Marigliani (30’st Tamagnini), Bertoncini. A disp.: Barsanti, Catani, Daka, Muccini, Guidi, Biagioni A. All.: Giannecchini
GALLICANO: Grassi, Brandi, Lucchesi, Barsotti, Kolaj, Picchi, Rocco (32’st Franchi). Faraglia, Fiumicino, Ezzaki, Giunta. A disp.: Gogorici, Mattiello, Giorgi, Larhchim, Ceccarelli, Particelli, Brogi, Maggi. All.: Davini
RETI: 12’pt Marigliani, 31’pt Giunta, 16’st Ezzaki
NOTE: Espulsi Michelotti, Biagioni e Faraglia

Pescia – Folgor Marlia 2-0
PESCIA: Fiaschi, Tomei, D’Agostino (44’st Mazzei), Marzi (40’st Rinaldini), Mangiantini, Scarselli, Biagi, Quilici (36’pt Tocchini), Salvestrini (29’st Tondi), Bouhalla, De Angelis (29’st Alessiani). A disp.: Monti, Forassiepi, De Nisco, Huqi. All.: Boi
FOLGOR MARLIA: Cantini, Stefani (33’st Del Barba), Battistoni, Celli, Doroni, Pelletti, Masetti (12’st Guastapaglia), Nesimi, Silvestini, Costopassi (41’st Sarti), Bertellotti. All.: Barsocchi.
ARBITRO: Puccini di Livorno
RETI: 11’pt Mangiantini, 16’st Bouhalla
NOTE: Ammoniti D’agostini, Tomei, Salvestrini, Cortopassi, Nesimi, Sarti

Pieve Fosciana – Staffoli 1-2
PIEVE FOSCIANA: Labozzetta, Pucci, Lombardi, Parmigiani, Vanoni, Bonini, Brega, Crista, Bacci, Doga, Morelli. A disp.: Paoli, Micchi, Galligani, Triti, Bechelli, Orsetti, Pardini, Hudu, Malatesta. All.: Bonini
STAFFOLI: Bagnoli,Palma. Forconi, Riccomi, Filieri, Pieroni, Arrighini, Meropini, Susini, Pieracci, Cantini. A disp.: Mannucci, Cei, Gagliardi, Testai, Shima, Anichini, Meta, Karaj. All.: Brugnano
RETI: Bonini, Meropini, Meta

Vorno – Borgo a Buggiano 0-2
VORNO: Menichetti, Lencioni (40’st Meccariello), Michelotti (40’st Vincenzi), Franceschini, Tocchini, Di Santoro, Pera, Bonfigli (4’st Matteoni), Bianconi, Mazzei (35’st Catelli), Cumani (16’st Puccetti). A disp.: Cagnacci, Simonetti, Figliola, Pacini. All.: Tommei
BORGO A BUGGIANO: Sorini, Bisanti, Mancino, Monti, Galli, Vitelli (12’st Diolaiuti), Necciai, Nannini, Tonwe, Lera, Zingarello G. (23’st Agostini)A disp.: La Falce, Pellegrini, Menegazzo, Zingarello F., Aronni, Casucci, Tori, Diolaiuti, Agostini. All.: Biagi
RETI: 2’pt ZIngarello G. 37’pt Tonwe, 7’st e 19’st Di Santoro, 22’st Lera, 43’st Pera, 44’st Franceschini
NOTE: Al 19’st Nannini fallisce un calcio di rigore. Espulso Cagnacci al 44’st

 