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Corsanico e Romagnano si dividono la posta nell’anticipo di Prima
7 novembre 2026 | 18:51
Partita di cartello per la formazione di Mazzei: non basta la rete di Da Prato, per gli avversari il punto è con un autogol
Anticipo anche per la Prima Categoria girone A. Finisce 1-1 fra Corsanico e Romagnano. Ecco il tabellino del match.
Corsanico – Romagnano 1-1
CORSANICO: Lippi, Gori (25’st Cipollini), Salini, Cortopassi, Lari, Poletti, Frusteri, Lencioni (30’st Giunta E.), Da Prato (42’st Pardini), Passaglia, Marsili. A disp.: Mattonai, Checchi, Da Mommio, Giunta G., Grosso, Pucci. All.: Mazzei
ROMAGNANO: Mariani, Marku E., Ferrari, Cosentino, Barbetti, Maestrelli, Youssefi, Della Bona, Raffi, Costantini, Berti. A disp.: Bigini, Galli, Banti, Meloni, Baldoni, Alibani, Crovi, Bellè, Ricci. All.: Battaglia
RETI: Da Prato, autogol