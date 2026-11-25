Prima Categoria|
Il Montecarlo stacca con un poker il biglietto per i quarti di finale di Coppa: Corsagna ko
Partita indirizzata chiaramente con l’uno-due di Guastapaglia e Mengali intorno alla mezz’ora, in rete anche Lanzilli e Biagioni
Montecarlo – Corsagna 4-0
MONTECARLO: Carpita, Puccini, Di Giulio, Simi, Sangregorio, Goti (Pavan), Guastapaglia, Lanzilli (Castelli), Rotunno (Omobude), Biagioni, Mengali (Steffich poi Pagni). A disp.: Mei, Martinelli, Michelotti. All.: Matteoni
CORSAGNA: Del Picchia J., Giusti, Del Picchia M., Aramnazi, Signorini, Ramacciotti, Ricci, Michetti (Borgia), Tersigni, Vitrani, Tuccori. A disp.: Petroni, Bertoncini, Dinucci, Fanani, Tuccori, Grasseschi, Lionetti, Giusfredi. All.: Piercecchi
ARBITRO: Pietrini del Valdarno
RETI: 29’pt Guastapaglia, 31’pt Mengali, 2’st Lanzilli, 44’st Biagioni
Il Montecarlo cala il poker al Corsagna, vendicando la sconfitta in campionato e stacca il biglietto per i quarti di finale della manifestazione.
La partita si decide intorno alla mezz’ora con un uno-due di Guastapaglia e Mengali che fa pendere la bilancia dalla parte dei grigiorossi locali. La rete di Lanzilli in apertura di ripresa suggella definitivamente il successo. Il risultato si fa anche più rotondo con il gol finale di Biagioni.