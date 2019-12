Villa Basilica, dopo dieci anni addio a Davide Galli

Pesante addio in casa Villa Basilica. Dopo dieci anni di militanza, infatti, per motivi lavorativo lascia Davide Galli che giocherà in Seconda all’Atletico Lucca.

“Fiore all’occhiello del Villa dell’ultimo decennio – si legge in una nota della società – legatissimo alla maglia azzurra con il numero 10, per noi, ogni santa estate, ha declinato offerte anche importanti, spesso anche di categorie superiori. Protagonista di tre campionati vinti, ci ha sempre messo la faccia anche nei momenti più difficili (come l’anno della retrocessione in Prima Categoria). Arrivato con noi da bimbo, allenato dall’attuale vice dg Simone Cardinotti, se ne va da uomo e con una bellissima famiglia. 118 gol solo in campionato, 118 volte grazie da parte di ognuno di noi”.

In questa sessione di mercato sono stati svincolati anche il portiere Luca Daviddi ed il centrocampista Andrea Agostiniani come il difensore Lorenzo Coselli, rientrato in prestito dalla Lucchese.