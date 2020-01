Villa Basilica, ko di misura a Ponte Buggianese

River Pieve sempre prima in classifica: un gol di Morelli regala i tre punti nel finale con la Lampo. Pari senza reti e il Pieve Fosciana esce indenne dal campo di Larciano. Cade di misura il Villa Basilica con un gol in apertura del Ponte Buggianese.

Per il lutto che ha colpito il portiere Matteo Viviani, per la morte del padre Marco in un incidente sul lavoro ad Altopascio, non si è disputata la gara fra Lammari e Quarrata, rinviata d’ufficio.

Larcianese – Pieve Fosciana 0-0

LARCIANESE: Carli, Pellicci, Porciani, Giannelli, Pinto, Giari, Borgioli, Sireno, Borselli, Guarisa, Cacciapuoti. A disp.: Capodieci, Rizzo, Bonfanti, Manuli, Aldrovandi, Fagni, Kazazi, Barra, Volpi. All.: Targetti

PIEVE FOSCIANA: Regoli, Lucchesi, Angelini, Biagioni, Pieri, Dini, Dini, Barsanti U., Babboni, Giusti O., Tulipano. A disp.: Casci, Giusti G., Boggi, La Rosa, Bravi, Barsanti L., Parmigiani, Alfredini, Mazzei. All.: Fracassi

ARBITRO: Borriello di Pontedera (Meozzi e Napolano di Empoli)

Lammari – Quarrata rinviata per lutto

Ponte Buggianese – Villa Basilica 1-0

PONTE BUGGIANESE: Grasso, Bartolozzi, Mangiantini, Cornacchia, Citti, Della Latta, Rinaldi, Dal Poggetto, Raffi, Minichino, Ceceri. A disp.: Raffa, Benucci, Raffaelli, Beqiri, Anzillotti, Raimondo, Baldaccini, Nardi. All.: Petroni

VILLA BASILICA: Lavorini, Giomi, Degli Innocenti, Sangregorio, Mattioli, Cuoco, Gatto, Benedettaleb, Berrettini, Martinucci, Ricci. A disp.: Morini, Viani, Davini, Sarti, Amelio, Giuliani, Russo, Battaglia, Del Magro. All.: Gambini

ARBITRO: Tofacchi di Livorno (Chiesi e Mazzoni di Prato)

RETI: 9’st Ceceri

River Pieve – Lampo 1-0

RIVER PIEVE: Decanini, Turri, Rugani, Byaze, Benassi, Monopoli, Satti, Cecchini, Petracci, Filippi, Haoudi. A disp.: Micchi M., Fontana, Petrucci, Rossi, Morelli, Mattei, Fanani, Angeli. All.: Micchi

LAMPO: Bartolozzi, Lazzari, Monti, Carusio, Gelli, Allori, Dianda, Donati, Cerri, Kodraziu, Favilli. A disp.: Benvenuti, Fontanelli, Fiore, Orsini, Viviani, Simoni, Nalli, Butterworth. All.: Minichilli

ARBITRO: Breschi di Prato (Chiarelli e Pucci di Carrara)

RETI: 45’st Morelli