Villa Basilica, successo corsaro a Calenzano. Lammari ko

Promozione, una giornata importante per il Villa Basilica che torna ai tre punti sul terreno di gioco del Calenzano: decidono Del Magro e Gatto con una doppietta.

Non va oltre il pari il River Pieve in casa con il Lanciotto mentre il Pieve Fosciana non ferma la corsa della capolista Prato 2000 e perde. Brutto ko con una delle corazzate del girone per il Lammari in casa: passa il Montespertoli

Athletic Calenzano-Villa Basilica 0-3

ATHLETIC CALENZANO: Morsiani, Magnolfi, Paoletti, Garvoni, Canigiani, Tarli, De Carlo, Bernocchi, Molla, Landolina, Biagioni. A disp.: Mocali, Nencioli, Berretti, Balleggi, Tempestini, Fiorenza, Terrafino, Traore . All.: Scintu

VILLA BASILICA: Lavorini, Davini, Cuoco, Martinucci, Mattioli, Sangregorio, Gatto, Benedettaleb, Del Magro, Giuliani, Battaglia. A disp.: Morini, Giomi, Amelio, Sarti, Russo, Dalle Luche, Bouhalla, Berrettini, Bertuccelli. All.: Gambini

ARBITRO: Romano di Arezzo. (Meraviglia e Ballotti di Pistoia)

RETI: 14’st Del Magro, 36’st e 45’st Gatto

Lammari-Montespertoli 0-1

LAMMARI: Angeli, Brandi, Dianda, Del Ry, Petretti, Borelli, Risolo, Gacovicaj, Islami, Perazzoni, Bacci. A disp.: Biondi, Haoudi, Della Nina, Guastapaglia, Casini, Benedetti, Garbini, Puviani, Di Mauro. All.: Dianda

MONTESPERTOLI: Lisi, Giovannini, Giani, Marconcini, Vannucci, Andorlini, Cerrato, Bartalucci, Di Tommaso, Maltomini M., Rovai. A disp.: Pagani, Moe, Mori, Pucci, Mazzantini, Maltomini L., Fioravanti, Rocco, Sinteregan. All.: Carovani

ARBITRO: Cremone di Pisa (Bertani e Corcione di Pisa)

RETI: 2’pt Maltomini M.

Prato 2000 – Pieve Fosciana 3-1

PRATO 2000: Brunelli, Michelozzi, Grassi, Bibaj G., Rossi, Fattori, Baroncelli, Safina, Dingozi, Gori L., Algerino. A disp.: Ferrante, Brunetti, Bartolini, Campolo, Delli Navelli, Iorio, Lunardi, Liscio, Bibaj G.. All.: Settesoldi



PIEVE FOSCIANA: Carpita, Tulipano, Dini, Bacci, Biagioni, Pieri, Lucchesi, Barsanti U., Parmigiani, Dini, Alfredini. A disp.: Casci, Giusti G., Boggi, Triti, Babboni, Motroni, Barsanti L., Biggi, Giusti O.. All.: Fracassi



ARBITRO: Raciti di Siena (Bertelli di Firenze e Corsini di Livorno)



RETI: 7’pt Bibaj G., 25’st Algerino, 40’st Giusti O., 47’st Dingozi

River Pieve – Lanciotto Campi 0-0

RIVER PIEVE: Decanini, Turri, Rugani, Byaze, Benassi, Monopoli, Satti, Cecchini, Petracci, Filippi, Mattei. A disp.: Micchi M., Rossi, Angeli, Fontana, Fanani, Ferrari, Haoudi, Morelli, Petrucci. All.: Micchi

LANCIOTTO CAMPI: Rizzo, Ballerini D., Biagioni, Cantini, Di Giusto, Pisapia, Bonciani, Landi, Murgia, Fedi, Corboy. A disp.: Cerbai, Fenu, De Pascalis, Ascolese, Chelli, Santucci, Afelba, Lotti, Taruntoli. All.: Allori

ARBITRO: Giannini di Pontedera (Mangini di Livorno e Mazzoni di Prato)