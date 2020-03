Villa Basilica travolto dalla Sestese, ko fra le mura amiche anche il Lammari

Giornata da dimenticare nella parti basse della classifica di Promozione. Nel giorno in cui le garfagnine non giocano per i campi impraticabili il Lammari cede in casa con il Ponte Buggianese dell’ex Petroni.

Il Villa Basilica si illude a Sesto Fiorentino con il gol di Gatto ma poi viene travolto e perde con punteggio tennistico.

Lammari-Ponte Buggianese 0-1

LAMMARI: Angeli, Dianda, Tocchini L., Del Ry, Petretti, Brandi, Battaglia, Tocchini L., Gacovicaj, Perazzoni, Della Nina. A disp.: Biondi, Benedetti, Garbini, Guastapaglia, Risolo, Bacci, Islami, Casini, Di Mauro. All.: Dianda



PONTE BUGGIANESE: Grasso, Perillo, Simi, Cornacchia, Raffaelli, Citti, Rinaldi, Beqiri, Raffi, Anzillotti, Ceceri. A disp.: Raffa, Mangiantini, Benucci, Dal Poggetto, Nardi, Baldaccini, Raimondo. All.: Petroni



ARBITRO: Raciti di Siena (Argiolas e Parrotta di Pisa)

RETI: 6’st Raffi

Quarrata Olimpia-Pieve Fosciana rinviata per impraticabilità del campo

QUARRATA OLIMPIA: Fedele, Fabozzi, Mangoni, Raimondo, Rocchetti, Felici, Benedetto, Cortonesi, Cutini, De Gori, Stasi. A disp.: Cardillo, Nappini, Bonfanti A., Barontini, Fuschetto, Tito, Pagnini, Paolini, Morelli. All.: Agostiniani

PIEVE FOSCIANA: Carpita, Lucchesi, Giusti G., Parmigiani, Biagioni, Pieri, Dini, Barsanti U., Alfredini, Giusti O., La Rosa. A disp.: Casci, Teani, Boggi, Barsanti L., Motroni, Tulipano, Angelini, Triti, Sanchez. All.: Fracassi



ARBITRO: Lotti di Empoli (Romano e Cauteruccio di Firenze)

River Pieve – Larcianese rinviata per impraticabilità del campo

RIVER PIEVE: Decanini, Benassi, Angeli, Byaze, Fontana, Monopoli, Satti, Cecchini, Petracci, Morelli, Fanani. A disp.: Micchi M., Rugani, Mattei, Petrucci, Rossi, Haoudi, Ferrari, Turri. All.: Micchi

LARCIANESE: Carli, Porciani, Simoncini, Giannelli, Pinto, Giari, Volpi, Borselli, Aldrovandi, Guarisa, Rizzo. A disp.: Carapezza, Recchi, Fagni, Tani, Kazazi, Cacciapuoti, Manuli, Pellicci, Bonfanti. All.: Targetti



ARBITRO: Gresia di Piacenza (Cuppone e Tranchida di Pisa)

Sestese-Villa Basilica 6-1

SESTESE: Valoriani, Olivieri, Nencini, Fattori, Meacci, Manetti, Wahabi, D’Orsi, Torrente, Castiglione, Ridolfi. A disp.: Bianchi, Valerio, Carlini, Tognelli, Amerighi, Traversi, Fioravanti, Belli, Bait. All.: Melani



VILLA BASILICA: Lavorini, Davini, Degl’Innocenti, Martinucci, Mattioli, Cuoco, Gatto, Giuliani, Bouhalla, Del Magro, Sarti. A disp.: Morini, Giomi, Amelio, Russo, Dalle Luche, Berrettini, Bertuccelli. All.: Gambini



ARBITRO: Serbishti di Arezzo (Mazzoni di Prato e Ferretti di Pistoia)

RETI: 27’pt Gatto, 30’pt Fattori, 38’pt Wahabi, 45’pt e 12’st Castiglione, 47’pt Torrente, 13’st Ridolfi