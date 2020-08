Villa Basilica, sette rinforzi per mister Bicchieri

Si rinforzano gli Scorpioni di Promozione del Villa Basilica.

La società ha definito il trasferimento in prestito dal Tau Calcio del calciatore Gabriele Frugoli, difensore classe 2000 ex Vorno. Farà parte della rosa allenata da mister Bicchieri anche il promettente esterno sinistro Denis Morioni, classe 2002, proveniente dal Monsummano. Da Castelnuovo arriva il difensore classe 1996 Stefano Lavorini, l’anno scorso al Castelnuovo Garfagnana in Eccellenza.

Quattro i giovani dal Montecatini che arrivano in prestito. Si tratta di Alessandro Castagna difensore classe 2000, Jacopo Monti esterno classe 2000, Daniele Kishta attaccante classe 2001 e Andrea Tafani esterno classe 2002.