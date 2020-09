Cgc Capezzano, esordio da poker in Coppa Italia

Virtus Marina di Massa – Cgc Capezzano 0-4

VIRTUS MARINA DI MASSA: Giacobbe, Morku, Giudice, Angeli, Betti, De Bellis, Alonzo, Spagagni, Zannoni, Nardini, Maggini. A disp.: Gerini, Doip Keita, Iocazzi, Rosi, Lazzini, Ferrari. All.: Tenerani

CGC CAPEZZANO: Bartelletti, Meucci, Caniparoli, Romanini, Togneri, Pizza, Maestrelli, Grossi, Iardella, Fiaschi, Gigliotti. A disp.: Puntelli, Longobari, Da Mommio, La Rosa, Cecchi, Ratti, Pisani, Micchi, Motroni. All.: Coli

ARBITRO: Tundo di Pisa (Cheli e Corcione di Pisa)

RETI: 23’pt e 25’st Iardella, 22’st aut. De Bellis, 28’st Fiaschi

Tutto facile per il Capezzano Pianore di mister Coli all’esordio in categoria in Coppa Italia. La formazione versiliese dilaga nella ripresa dopo il vantaggio realizzato da Iardella nella prima frazione. Iardella concede il bis nella ripresa dopo lo 0-2 causato da una sfortunata deviazione di De Bellis. Chiude il poker la rete di Fiaschi alla mezz’ora.

Decisiva per il passaggio del turno la sfida fra Capezzano e Pieve Fosciana di domenica prossima.