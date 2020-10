Coppa Italia Promozione, avanti Capezzano Pianore e Lammari

Sono il Capezzano Pianore e il Lammari le lucchesi che passano il turno di Coppa Italia di Promozione. I neopromossi versiliesi hanno la meglio del Pieve Fosciana nella gara decisiva del gironcino che vedeva al via anche la Virtus Marina di Massa. Nella gara di ritorno il Lammari travolge il Villa Basilica dopo lo 0-0 dell’andata con due rigori di Ricci e Zaffora nel primo tempo e Borelli a fine frazione. Di Battaglia la rete del poker.

Capezzano – Pieve Fosciana 3-1

CAPEZZANO PIANORE: Bartelletti, Meucci, Caniparoli, Romanini, Togneri, Pizza, Maestrelli, Grossi, Pisani, Fiaschi, Picchi. A disp.: Puntelli, Longobardi, Da Mommio, Domenici, Gigliotti, Ratti, Iardella, La Rosa, Motroni. All.: Coli

PIEVE FOSCIANA: Lebrini, Angelini, Giusti, Turri, A., Pieri, Barsotti, Triti, Barsanti, Bosi, Babboni, Remaschi. A disp.: Casci, Teani, Dini C. Parmigiani, Rosi, Motroni, Mazzei, Bachini. All.: Fiori

ARBITRO: Castorina di Lucca (Bragoni e Cosentini di Carrara)

RETI: 30’pt rig. Pisani, 45’pt Caniparoli, 20’st Bosi, 43’st Maestrelli

Villa Basilica – Lammari 0-4

VILLA BASILICA: Morini, Tafani, Bertini, Castagna, Sangregorio, Lavorini, Benedettaleb, Martinucci, Berrettini, Bouhalla, Giuliani. A disp.: Pellegrini, Della Maggiora, Frugoli, Amelio, Battaglia, Morioni, Del Magro, Dalle Luche, Kishta. All.: Bicchieri

LAMMARI: Decanini, Paolini, Granucci, Borelli, Coselli, Benedetti, Guazzelli, Risolo, Zaffora, Ricci, Bacci. A disp.: Giovannetti, Battaglia, Chetoni, Leonardo, Dinelli, Lacedra, Lleshi, Ramku, Fajzaj. All.: Minichilli

ARBITRO: Di Girolamo di Lucca (Lombardo di Carrara e Loum di Carrara)

RETI: 13′ pt rig. Ricci, 35′ pt rig. Zaffora, 46’pt Borelli, 15’st Battaglia

NOTE: Ammoniti Benettalev, Lavorini, Bouhalla. Espulsi Lavorini al 7’st e Del Magro al 35’st