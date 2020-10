Promozione, sorride solo il Lammari. Ko Pieve Fosciana, Villa Basilica e Capezzano

La giornata di Promozione sorride solo al Lammari che supera di slancio il Viaccia con un micidiale avvio di secondo tempo. Cadono in trasferta il Capezzano a Maliseti e il Pieve Fosciana dopo una battaglia con il Quarrata Olimpia. Sconfitta inopinata con il Virtus Marina di Massa fra le mura amiche per gli scorpioni del Villa Basilica.

Lammari – Viaccia 3-1

LAMMARI: Decanini, Paolini, Granucci, Borelli, Coselli, Benedetti, Battaglia, Risolo (Guazzelli), Biggi, Ricci, Bacci. A disp.: Scatena, Leschi, Batterworh, Dinelli, Zaffora, Chetoni, Lacedra, Angioli. All.: Minichilli

VIACCIA: Grossi, Sammarco (13’st Medini), Giurgola, Martin, Bianchi, Fattori, Batacchi, Sforzi, Scanavini, Tortoli, Zizzari. A disp.: Califano, Niccoli, Osmani, Gori, Traversi, Mangoni. All.: Montagnolo

ARBITRO: Serra di Grosseto (Corsini di Livorno e Andreani di Carrara)

RETI: 1’st Granucci, 8’st Ricci, 13’st Bacci, 22’ rig. Zizzari

Maliseti – Cgc Capezzano 2-0

MALISETI SEANO: Cuorvo, Menichetti, Cavalieri, Ciofi, Bambini, Paoli, Breschi, Santini, Perna, Marchiseppe, Caselli. A disp.: Villani, Porciani, Turini, Caggianese, Agostini, Gori, Magni, Dondini, Mertiri. All.: Fabbri

CAPEZZANO PIANORE: Bartelletti, Meucci, Caniparoli, Romanini, Togneri, Pizza, Gigliotti, Pacini, Iardella, Fiaschi, Picchi. A disp.: Manattini, Da Mommio, Domenici, Grossi, Maestrelli, Leonardi, Ratti, Checchi, Franchi. All.: Coli

ARBITRO: Artini del Valdarno (Boccolini di Pisa e Prela di Pistoia)

RETI: 6’pt Perna, 28’pt Santini

Quarrata Olimpia – Pieve Fosciana 3-2

QUARRATA OLIMPIA: Fedele, Marchiò, Fabozzi, Dragomanni, Felici, Corsini, Barontini, Cortonesi, Cutini, Doumbia, Bonfanti An.. A disp.: Cardillo, Rocchetti, Cirri, Benelli, Bonechi, Tito, Paloka, Bonfanti Al., Nannini. All.: Agostiniani

PIEVE FOSCIANA: Regoli, Lucchesi, Parmigiani, Bachini, Pieri, Cristiani, Remaschi, Barsanti, Triti, Babboni, Dini. A disp.: Levrini, Teani, Giusti, Turri, Boggi, Sheta, Motroni, Cavani, El Bassraoui. All.: Fiori

ARBITRO: Borriello di Pontedera (Pucci di Carrara e De Martino di Firenze)

RETI: 5’pt rig. e 41’pt Remaschi, 25’pt Dragomanni, 12’pt e 39’st Cutini

Villa Basilica – Virtus Marina di Massa 1-2

VILLA BASILICA: Morini, Frugoli, Bertini, Sangregorio, Castagna (Kishta), Lavorini, Dalle Luche (Tafani), Amelio (Berrettini), Bouhalla, Del Magro, Giuliani. A disp.: Pellegrini, Moroni, Venturini, Bertuccelli, Luzzi. All.: Bicchieri

VIRTUS MARINA MASSA: Gerini, Rosi (Giudice), Vietina, Ferrari, Betti, De Bellis (Leyva), Marku, Paggini, Turrini (Diop), Nardini, Lazzini (Zannoni). A disp.: Giacobbe, Iacazzi, Baldini. All.: Lertora

ARBITRO: Giusti di Livorno (Angelici e Mongelli di Pisa)

RETI: 12’pt e 42’st Turrini, 37’st Bouhalla

NOTE: Ammoniti Giuliani, Morini, Bouhallam De Bellis, Giudice, Marku, Turrini, Gerini. Espulso mister Lertola al 37′ del secondo tempo