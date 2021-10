Pieve Fosciana, pari in rimonta per l’esordio casalingo in campionato

Promozione, un punto per Lammari, Pieve e Capezzano Pianore, cade in casa il Villa Basilica. È un bilancio in chiaroscuro quello dei colori della provincia di Lucca per il campionato. Il Lammari pareggia in trasferta con la Lampo: tutto nel primo tempo con Sabatini e Biggi in un botta e risposta. Finisce pari fra Pieve Fosciana e Capezzano con i garfagnini che rimontano dopo che i versiliesi restano in dieci uomini. Infine il ko interno del Villa Basilica con il Meridien Larciano, nonostante gli scorpioni abbiano venduta carissima la pelle.

Lampo – Lammari 1-1

LAMPO: Lavorini, Lazzari, Monti, Fontanelli, Mangoni, Salerno, Mazzanti, Trouche, Capo, Sabatini, Lunardi. A disp.: Stiavelli, Ejlli, Zoppi, Ponziani, Nalli, Cerri. All.: Sarti

LAMMARI: Decanini, Dianda, Benedetti, Lacedra, Sheta, Bonini, Morelli, Marzi, Biggi, Borelli, Bacci. A disp.: Scatena, Chetoni, Casini, Antonelli, Dinelli, Zaffora, Serafini, Burgalassi, Angioli. All.: Minichilli

RETI: 8’pt Sabatini, 34’pt Biggi

Pieve Fosciana – Capezzano 1-1

PIEVE FOSCIANA: Regoli, Pietrazzini (Dini D.), Cavani, Barsanti, Cristiani, Pieri, Lucchesi, Parmigiani (Bonini), Bosi, Bachini, Babboni. A disp.: Tocchini, Giusti, Teani, Pirna, Turri, Dini, Cavani M., Canozzi, Bonini. All.: Contadini

CAPEZZANO PIANORE: Ferraiuolo, Gigliotti, Romiti, Bonelli, Togneri, Pizza (Domenici), Pacini, Maestrelli, Iardella (Cotza), Benedetti, Haoudi (Picchi). A disp.: Bartelletti, Caniparoli, Da Prato, Ratti, Verona, Taverna. All.: Coli

RETI: 17’pt rig. Iardella, 27’st Babboni

NOTE: Espulso Bonelli. Ammoniti Pietrazzini, Cavani D., Pacini, Maestrelli

Finisce pari l’esordio interno del Pieve Fosciana di Promozione contro la forte compagine del Capezzano Pianore. Partono forti i versiliesi pur su campo avversa e al 17′ passano: calcio di rigore che Iardella si incarica di battere senza fallire, da bomber di razza.

Prima della fine del tempo il Capezzano rimane in dieci uomini per l’espulsione di Bonelli. I garfagnini in superiorità numerica trovano occasioni e gioco e con Babboni impattano per l’1-1 che poi sarà il risultato finale.

Villa Basilica – Meridien Larciano 2-3

VILLA BASILICA: Agozzino, Cantone (45’st Matteucci), Bertini (5’st Berrettini), Betti, Cencioni, Matteoni, Rossano, Matroni, Garunja (38’st Bouhaila), D’Angina, Benettaleb (23’st Gallo). A disp.: Mazzotta, Zahir, Del Magro, Martinucci, Morioni. All.: Lazzari

MERIDIEN: Brucalassi, Tolaini, Fresta (1’st Borri), Rinaldi, Fanani, Foresta, Dianda (23’st Ickechukwu), Maglio (30’st Venturini), Degl Innocenti, Citera (33’st Bicchieri), Kodraziu (39’st Mercugliano). A disp.: Fiaschi, Guidi, Civitelli. All.: Panati

RETI: 10’pt Kodraziu, 13’pt Matteoni, 40’pt Citera, 42’pt Degl’Innocenti, 33’st Garunja

NOTE: Ammoniti Matteoni, Motroni, Kodraziu