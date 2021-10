Promozione, bottino pieno per Pieve Fosciana e Lammari

Due vittorie e due sconfitte per le formazioni della provincia di Lucca di Promozione. A fare bottino pieno sono il Lammari, che vince nella ripresa con una rete di Casini e il Pieve Fosciana, corsaro nel Pratese contro il Viaccia in rimonta. Ko il Capezzano Pianore in casa con il Maliseti Seano, cade anche il Villa Basilica sul campo della Virtus Marina di Massa.

Capezzano – Maliseti Seano 0-2

CAPEZZANO: Bartelletti, Bigiotti, Romiti, Maestrelli, Togneri, Pizza, Verona, Domenici, Iardella, Benedetti, Haoudi. A disp.: Ferraioli, Caniparoli, Da Prato, Papa, Pacini, Leonardi, Ratti, Cherubini, Taverna.

MALISETI SEANO: Cuorvo, Fusco, Menichetti, Bossahon, Ciofi, Bambini, Campana, Cecchi, Aprea, Dondini, Breschi. A disp.: Habibaj, Campani, Perillo, Cavalieri, Paoli, Biancalani, Perna, Salucci, Robi.

RETI: 20’pt e 32’st Dondini

Lammari – Real Cerretese 2-1

LAMMARI: Decanini, Dianda, Benedetti, Lacedra, Sheta, Bonini, Morelli, Chetoni, Biggi, Borelli, Bacci. A disp.: Bechelli, Marzi, Casini, Antonelli, Guazzelli, Zaffora, Paolini, Burgalassi, Gadio. All.: Minichilli

REAL CERRETESE: Isolani, Giomarelli, Lelli, Nieri, Michelotti, Mordaga, Melani, Gazzarrini, Pellegrini, Castiglioni, Biagioni. A disp.: Rosi, Taddei, Biondi, Pisano, Daini, Lapi, Viggiano, Gianneschi. All.: Marchi

RETI: 42’pt Bacci, 4’st Nieri, 30’st Casini

Viaccia – Pieve Fosciana 1-2

VIACCIA: Grossi, Melani, Ferroni, Sambou, Pari, Fattori, Bettazzi, Medini, Nannini, De Gori, Capponi. A disp.: Califano, Liao, Beraldi, Giurgola, Terrafino, Sammarco, Ait Si Boui, Tempestini, Braschi. All.: Montagnolo

PIEVE FOSCIANA: Regoli, Pietrazzini, Cavani, Barsanti, Cristiani, Pieri, Lucchesi, Bonini, Bosi, Bachini, Babboni. A disp.: Tocchini, Angelini, Touray, Giusti, Cavani M., Canozzi, Parmigiani, Dini, Giusti. All.: Contadini

RETI: 32’pt Nannini, 6’st Babboni, 12’st Barsanti

Virtus Marina di Massa – Villa Basilica 1-0

RETI: 19’pt Lazzini