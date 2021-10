Promozione, giornata da dimenticare per le lucchesi: fa punti solo il Villa Basilica

Giornata dai toni scuri per le lucchesi di Promozione. Fa punti (uno) solo il Villa Basilica in casa con il Ponte Buggianese in una gara che termina con cinque espulsi. Travolto il Lammari a Larciano, netto ko anche per il Capezzano Pianore con la Real Cerretese. Ko per il Pieve Fosciana sul campo della Virtus Marina di Massa.

Le gare

Larcianese – Lammari 3-0

LARCIANESE: Carapezza, Volpi, Magini G., Varriale, Pinto, Porciani, Carnevale, Massaro, Bourezza, Bastogi, Magini L.. A disp.: Casalini, Taddei, Tani, Bucciantini, Mehdiu, Carli, Gianchecchi, Fagni, Nuti. All.: Benesperi

LAMMARI: Decanini, Bonini, Benedetti, Guazzelli, Sheta, Borelli, Dianda, Risolo, Biggi, Picchi, Bacci. A disp.: Scatena, Casini, Antonelli, Marzi, Chetoni, Paolini, Burgalassi, Gadio, Morelli. All.: Minichilli

RETI: 9′ pt rig. Bourezza, 20’pt Massaro, 6’st Bastogi

Capezzano Pianore – Real Cerretese 1-6

CAPEZZANO PIANORE: Bartelletti, Gigliotti, Caniparoli, Da Prato, Togneri, Pizza, Pacini, Cotza, Iardella, Benedetti, Haoudi. A disp.: Ferraiuolo, Romiti, Bongiorni, Domenici, Leonardi, Verona, Picchi, Taverna, Cherubini. All.: Coli

REAL CERRETESE: Isolani, Lelli, Gianneschi, Nieri, Michelotti, Mordagà, Melani, Gazzarini, Casgtiglione, Bouhafa, Biagioni. A disp.: Rosio, Biondi, Lapi, Daini, Taddei, Viaggiano, Giomarelli, Pellegri. All.: Marchi

ARBITRO: Balde Speroni di Pistoia (Luri del Valdarno e Tilli di Prato)

Villa Basilica – Ponte Buggianese 1-1

VILLA BASILICA: Agozzino, Ghilarducci, Bertini, Betti, Petrini, Rossi, Motroni, Gallo (40’ST Matteucci), Berrettini (29’st Del Magro), D’Angina, Rossano. A disp.: Mazzotta, Morioni, Garunja, Zahir, Bouhalia, Martinucci . All.: Lazzari

PONTE BUGGIANESE: Donati, Lo Russo (1’st Simi), Ferrari (22’st Perillo), Meucci, Del Sorbo (14’st Citti), Della Latta, Pievani (1’st Donati), Fanucchi, Dal Poggetto, Maiorana, Secchi. A disp.: Grasso, Giomi, Gabbani, Ceceri, Della Corte. All.: Petroni

ARBITRO: Macca di Pisa (Cuppone e Mongelli di Pisa)

RETI: 20’pt Berrettini, 40’pt Fanucchi

NOTE: Ammoniti Petrini, Motroni, D’Angina. Della Latta, Dal Poggetto, Simi, Secchi. Espulsi Petrini al 44’pot, Motroni al 7’st, Citti al 31’st Fanucchi al 37’st, Simi al 42’st

Virtus Marina di Massa – Pieve Fosciana 2-0

VIRTUS MARINA DI MASSA: Barbieri, Della Tommasina, Magnani, Imperatrice, Ibba, Nardini, Ferrari, Cavalletti, Diouf, Nardini, Lazzini. A disp.: Moretti, Airaghi, Praticò, De Bellis, Bendinelli, Cissè, Seck, Turini. All.: Ravecca

PIEVE FOSCIANA: Regoli, Pietrazzini, Touray, Barsanti, Cristiani, Pieri, Lucchesi, Bonini, Dini, Bachini, Babboni. A disp.: Tocchini, Angelini, Giusti, Cavani D., Teani, Canozzi, Cavani M., Parmigiani, Dini. All.: Contadini.

RETI: 5’st Lazzini, 33’st Cissè