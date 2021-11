Dalla Promozione alla Seconda Categoria, tutte le gare e i tabellini della giornata

Dalla Promozione alla Seconda Categoria, ecco come è andata la settima giornata di campionato.

In Promozione il Pieve Fosciana cade con un micidiale uno-due a inizio ripresa. Ancora un ko per il Villa Basilica che resta ultimo, fa pari il Capezzano sul campo del Meridien Larciano. Fermo il Lammari per il lutto che ha colpito un suo dirigente.

In Prima Categoria la Torrelaghese fa campionato a sé con la sesta vittoria su sei gare giocate. Tiene il passo il Pietrasanta, bene il Porcari e il Forte dei Marmi. In Seconda nel girone A domina il Viareggio che vuole tornare grande, nel girone C New Team e San Filippo provano a tenere aperto il torneo dominato dal Migliarino Vecchiano, corsaro a Gallicano. Tre punti importanti fra le mura amiche per il Barga.

Promozione

Meridien Larciano – Capezzano 1-1

MERIDIEN: Fiaschi, Tolaini, Marchio, Rinaldi, Fanani, Foresta, Cardarelli, Dianda, Degl’Innocenti, Kodraziu, Rinaldi. A disp.: Brucalassi, Civitelli, Ikechukwu, Guidi, Spinelli, Mercugliano, Cacciapuoti, Bicchieri, Citera. All. Panati

CAPEZZANO: Ferraiuolo, Bongiorni, Caniparoli, Maestrelli, Togneri, Pizza, Domenici, Pacini, Iardella, Benedetti, Ratti. A disp.: Bartelletti, Romiti, Da Prato, Magni, Leonardi, Gigliotti, Haoudi, Cotza, Bonelli. All. Coli

ARBITRO: Manuel Marchi di Siena (Anello e Chernenkova di Piombino)

RETI: 41’pt Cotza, 33’st Cacciapuoti



Ponte Buggianese – Pieve Fosciana 2-0

PONTE BUGGIANESE: Grasso; Simi, Perillo (27’st Gialdini), Meucci, Del Sorbo, Della Latta, Lo Russo, Dal Poggetto, Ceceri (42’st Donati), Maiorana (29’st Beqiri), Pievani (27’st Ferrari). A disp.: Donati, Giomi, Gabbani, Secchi, Della Corte. All. Petroni

PIEVE FOSCIANA: Regoli; Angelini, Cavani, Parmigiani, Cristiani, Pieri, Lucchesi, Dini, Bosi (42’st Venanzi), Remaschi, Dini C. (6’pt Bachini, 33’st Babboni). A disp.: Tocchini, Giusti, Petrazzini, Teani, Cavani M., Venanzi, Bachini, Babboni, Bonini. All. Contadini

ARBITRO: Mazzi di Prato (Tarocchi di Prato e Farnetani di Pisa)

RETI: 2′ st e 7′ st Maiorana

Il Pieve Fosciana esce sconfitto dal campo del Ponte Buggianese. Protagonista della partita è Maiorana, che prima sbaglia un calcio di rigore, poi nel secondo tempo mette a segno una doppietta nel giro di meno di meno di 10 minuti. I garfagnini hanno la possibilità di riaprire la gara con il penalty di Remaschi, ma si fa ipnotizzare da Grasso.

Viaccia – Lammari rinviata

Villa Basilica – Lampo 0-1

VILLA BASILICA: Agozzino, Ghilarducci (42’st Garunja), Bertini (14’st Del Magro), Betti, Petrini, Rossi, Matteoni, Motroni (33’st Cantone), Bouhalia (52’st Matteucci), D’Angina (40’st Lencioni), Rossano. A disp.: Mazzotta, Martinucci, Gallo, Zahir. All. Lazzari

LAMPO: Lavorini, Lazzari (1’st Lunardi, 47’st Nalli)), Mangoni, Simoncini, Tredici, Salerno (13’st Capo), Mazzanti, Zoppi (47’st Trouke), Cerri, Sabatini, Ponziani (1’st Monti). A disp.: Benassai, Fontanelli, Monti, Trouche, Ejlli, Lunardi, Maarouf, Capo, Nalli. All. Sarti

ARBITRO: Nencioli di Prato (Andreani di Carrara e Mangini di Livorno)

RETE: 20′ st Zoppi

NOTE: al 35′ st espulso Matteucci. Ammoniti Motroni, Rossano, Del Magro, Lazzari, Zoppi

Prima Categoria

Girone A

Academy Porcari – Romagnano 4-2

ACADEMY PORCARI: Cintolesi, Buono, Degl’Innocenti (19’st Menochini), Cortesi (19’st Picchi), Campigli, Mattioli, Ricci (43’st Bisanti), Scaffai, Della Maggiora, Amidei (36’st Paganelli), Cortesi. A disp.: Rossi, Vitelli, Di Bello, Del Carlo. All. Bendinelli

ROMAGNANO: Tognoni, Di Benedetti, Batti (40’st Granai), Canesi (21’st Bertelloni), Bevilacqua, Manzo, Lombardini, Monaco, D’Adamo (36’st Pedrinzani), Costa, Giulianelli. A disp.: Cima, Nardini, Dell’Amico, Del Sarto, Mulinacci, Corsi. All. Alberti

RETI: 9’pt D’Adamo, 20’pt Lombardini, 36’pt Ricci, 6’st Cortesi, 24’st Menochini, 41’st Scaffai

NOTE: Ammoniti Scaffai, Di Benedetti, Canesi, Lombardini, Monaco

Corsanico – Torrelaghese 1-2

CORSANICO: Lippi; Dalle Luche, Frustieri, Aquilante, Antoni, Sacchelli, Fanfani (33’st Poletti), Simonini (14’st Correia poi 33’st Dati), Ceciarini (21’pt Verdirosa), Corsinelli, Palazzolo (47’st Aquilante Antonio). A disp.: D’Onofrio, Lubrano, Silvestri, Tomei. All. Mazzei

TORRELAGHESE: Casapieri, Ali Alberto (39’st Tancredi), Pardini, Bonuccelli, Monopoli, Pacini, Pezzini, Comelli, Marsili, Passaglia (45’st Della Gatta, 47’st Aquilante C.), Cheli (40’st Checchi). A disp.: Aperti, Bertolucci, Checchi, Tancredi, Aquilante, Della Gatta.

RETI: 10’st aut. Lippi, 16’st Passaglia, 19’st Correia

NOTE: la partita è stata interrotta per circa 15 minuti per un grave infortunio a Della Gatta per il quale è stato necessario chiamare l’ambulanza

Don Bosco Fossone – Atletico Lucca 2-2

DON BOSCO FOSSONE:Agnesini, Aldrovandi, Provenzano, Mosti, Varia, Ugolini, Donati, Orlandi, Dell’Amico, Vatteroni, Manzo. A disp.: Caro, Mallegni, Antonelli, Micheli, Bernuzzi, Pezzica, Rossi, Marinari. All. Taurino

ATLETICO LUCCA: Pannocchia; Davini, Pagnini, Casini, Amodio, Cuoco, Gatto, Ferretti, Ndiaye, Galli, Tabarrani. A disp.: Discini, Lena, Biagini, Segnalini, Niccolai, Berettini, Bianchi, Kaja. All. Matteucci

RETI: 7′ pt e 17′ Dell’Amico, 30’pt Davini, 49’st Niccolai

Forte dei Marmi – San Giuliano 3-0

FORTE DEI MARMI: Barsanti, Tonacci, Pedonese (42’ast Balduini), Papi, Cardillo (5’st Lossi), Marku, Tedeschi, Tedeschi (33’st Pieraccioli), Maggi (35’st Pugliese), Tarabella (34’st Lo Monaco), Bresciani. A disp.: Iacopi, Angeli, Masotti, Pascaneannu. All. Bertolla

SAN GIULIANO: Bertini, Coli F. (9’st Sanfratello), Lotti (18’st Pulga), Contini (27’st Armenante), Benedetti, Bionioris, Melani (19’st Amoroso), Tognetti, Micheletti (33’st Ghezzi), Bani F.. A disp.: Librizzi, Monacci, Sanfratello, Ghelarducci, Armenante, Pulga, Amoroso. All. Santoni

ARBITRO: Bulletti di Pistoia

RETI: 19′ pt Maggi, 15′ st e 18′ st Tedeschi

NOTE: Ammoniti Pedonese, Tedeschi, Coli F. e Amoroso. Espulso per doppia ammonizione mister Bertolla

Molazzana – Folgor Marlia 1-1

MOLAZZANA: Farioli, Catalini (41’st Tortelli), Tognocchi, Santoni (1’st Muccini), Giannotti, Abrami, Micchi, Togneri (38’st Tamagnini), Balducci, Bertoncini Mattia, Bertoncini Matteo (35’st Sarti)). A disp.: Guidi, Bresciani, Nelli. All. Compagnone

FOLGOR MARLIA: Menichetti, Della Maggiora, Casali, Del Frate, Signorini, Caputo, Giannotti (41’st Bagnatori), Tuzi (5’st Micheletti), Dinelli, Busembai (10’st Selmi), Curumi. A disp.: Mariotti, Repetto, Bagnatori, Boccia, Lenci, Selmi, Micheletti, Gianni, Quilici. All. Galassi

RETI: 5′ pt Del Frate, 32’pt Santoni

NOTE: al 23’st Balducci sbaglia un calcio di rigore

Serricciolo – Pietrasanta 1-4

SERRICCIOLO: Landi; Forfori (13’st Gaspari), Lisi, Barbaro, Angelotti (10’pt Bertolini), Pangi, Vegnuti (30’st Canese), D’Angelo, Conedera, Angelotti, Ballerini (21’st Mazzone). A disp.: Gabrielli, Ruffini, Lombardo, Gilli. All. Chelotti

PIETRASANTA: Bedei; Szabo, Giannantoni, Bondielli, Ceragioli S. (36’st Bonfigli), Laucci (31’st Russo), Cerri, De Wit, Bertuccelli (22’st Mancini), Tosi (24’st Giannarelli, 36’st Crovi), Pinelli. A disp.: Ceragioli G., Benedetti, Beraglia, Biagioni. All. Bucci

RETI: 21’pt Conedera, 29’pt Pinelli, 39’pt Bertuccelli, 19’st Cerri, 20’st Tosi

NOTE: Ammoniti Landi, Barbaro, Pangi, Cerri. Al 9’pt Landi para un rigore a Bertucceli

Seconda Categoria

Girone A

Cerreto – Viareggio 0-4

CERRETO: Rebellino, Gabrielli, Benetti, Pelagatti, Mosca (25’st Latini), Buffa, Cimardi (15’st Fargnoli), Youssefy, Soldani, Biagini, Salini. A disp.: Ricci, Ceragioli, Puccetti, Rosi, Toure, Vannucci, Rebughini. All.: Poggi.

VIAREGGIO: Carpita, Baldassarri (1’st Marinai Simone), Gemignani, Belluomini, Cinquini D., Mazzone (35’st Ambrogi), Benedetti, Minichino, Martinelli (30’st Scaranna), Marinai Stefano (34’st Petrucci), Chicchiarelli (13’st Ksioua). A disp.: Santini, Ambrogi, Scardina U., Cinquini G.. All.: Santini.

ARBITRO: Bello di Empoli

RETI: 20′ pt Marinai, 3′ st Chicchiarelli, 28′ st Marinai, 41′ st Ksioua

Fivizzanese – Filattierese 0-0

Fortis Camaiore – Mulazzo 3-2

FORTIS CAMAIORE: Pardini; Costagli, Licusato, Maguina, Lari, Giannecchini, Dal Lago (26’st Nigi), Mariani, Pellegrini (20’st Oijaku), Luisotti, Mallegni (44’st Peralta). A disp.: Battelli, Celi, Del Prete, Tesi, Paoli, Giordani.

MULAZZO: Ferrari; Baldassari, Boggi, Belforti, Bergamaschi, Belli, Rossi, Char, Castellotti, Denegri, Luccini (20’st Gneri). A disp.: Leri, Petacchi, Tamagna, Castellotti, Gussoni, Del Rio.

RETI: 2′ pt e 4′ st Luisotti, 18′ st e 28′ st Denegri, 40′ st Oijaku

NOTE: al 45′ pt espulso Belforti. Ammoniti Lari, Belforti, Char



Lido di Camaiore – Monzone 1-0

LIDO DI CAMAIORE: Pieraccini; Chiarini, Pardini A. (46’st Zaia), Chiusalupi, Del Mangino, Biagini, Vizzoni, Pacini, Dal Lago (25’st Simonini), Del Carlo (25’st Pardini A.), Lucarini (25’st Cima). A disp.: Bertuccelli, Caneschi, Cima, D’Ascoli, Pardini A., Petrucci, Simonini. All.: Orsetti

MONZONE: Vegnuti; Marchiò, Galloni (19’st Arcangeli P.), Attuoni, Ciuffani, Mastorci, Borghetti (40’st Terenzi), Battaglia, Sabatini (31’st Ginocchi), Giannardi, Marchionna (40’st Arcangeli A.). A disp.: Biagini, Bonini. All. Matelli

RETE: 24′ st Cima

NOTE: espulso Mastorci

Massarosa – Atletico Podenzana 2-0

MASSAROSA: Bernini; Batori, Del Dianda, Barsotti, Scotece, Lucchesi, Ragghianti, Galli, Simoni, Vitelli, Larini. A disp.: Baroni, D’Agliano, Farnocchia, Guccione, Lunardini, Mafredini, Matrone. All. Gori

ATLETICO PODENZANA: Saluzzo, Leka, Gerali, Fedoryshyn, Pantera, Bonini, Pieri, Viaggi, Lombardi, Guadagnucci, Oligeri. A disp.: Bertipagani, Ariani, Gnoffo, Simonini, Tamagna, Carnaccioli. All.: Ciuffi

RETI: Galli, Matrone

Ricortola – Atletico Carrara Marmi 0-0

Girone C

Barga – Fornoli 4-2

BARGA: Togneri; Serradimigni, Napolitano, Mutigli, Taddei, Disperati, Marchi, Comu, Harch, Muhamed, Silvestrini. A disp.: Sartini, Casci, Pellegrini, Febbrai, Motroni, Shehu, Chiocchetti. All. Raffaelli

FORNOLI: Papi; Ferrari, Ledda, Michetti S., Mangiantini, Donati, Michetti M., Monticelli, Favelli, Petri. A disp.: Scibetta, Pinelli, Olivieri, Franceschi, Pellegrini, Marchetti, Tomei, Sabatini, Nannizzi. All. Poli

RETI: Harchi 2, Larchim, Cottu,

Corsagna – Academy Tau 1-1

CORSAGNA: Pellegrini; Lucchesi M., Longhi, Biviano (30’st Castelli), Lucchesi T., Barsanti (20’st Bertolacci), Spicciani (30’st Papera), Martino, Tulipano, Madrigali (40’st Petri), Eramnazi (37’st Zhirukha). A disp.: Baldassarre, Tuli, Banlu, Barsi. All. Moretti

ACADEMY TAU: Battistini; Bonaccorsi, Spatola (40’st Dieme), Vannucci, Bertocchi, Da Valle, Pardini, Centoni, Miserendino (20’st Di Furia), Ruggiero, Ridolfi. A disp.: Del Sarto, Gioè, Lavoragna, Lunardini, Pellicciotti, Tambellini, Vanni. All. Biondi

RETI: 35′ st Tulipano, 36′ st Di Furia

NOTE: Ammonito Spicciani

Filettole – New Team 0-1

FILETTOLE: Di Sacco; Pellegrini, Simonelli, Guerrini, Lossi, Ghelarducci, Pagliai, Bargi, Lucchesi, Campera, Gaddini. A disp.: Bandoni, Battelli, Dianda, Mione, Mulè, Coli, Raffaelli, Rugani, Tamarri. All. D’Aurelio

NEW TEAM: Valdrighi; Magazzini, Grandini, Piagentini, Pioli, Brega, Frigeri, Maiorano, Franchi, Scaltritti, Martinelli. A disp.: Vanni, Tortelli, Bonini, Fantoni, Bertucci, Terni, Del Giudice, Rossi. All. Davini

RETE: 80′ Piagentini

Gallicano – Migliarino Vecchiano 1-2

GALLICANO: Grassi, Turri (38’st Alfredini), Lartini, Bacci (15’pt Satti), Rossi, Wurach, Alfredini, Biagiotti, Pellegrinotti, Brucciani (34’st Lena), Taddei. A disp.: Franchi, Alfredini Ant., Corazza, Giani, Lena, Nardini, Sebastiani, Viviani.

MIGLIARINO: Fantozzi; Longobardi, Benedettini, Moretti, Mori, Umalini (17’st Morgè), Chelotti, Pardi, Baroni (32’st Barbani), Andreotti, Aufiero (38’st Montanelli L.). A disp.: Bernardini, Andreoni, Lobue, Mannocci, Montanelli D., Balestri. All. Trinci

ARBITRO: Fantoni di Carrara

RETI: 18’pt Chelotti, 23’st rig. Pellegrinotti, 36’st rig. Andreotti

NOTE: espulsi Pardi (9’st), Lartini (33’st), Biagiotti e Barbanti (40’st)

Pontasserchio – Montecarlo 3-0

PONTASSERCHIO: Franchi; Bargagna, Ghelardoni, Ghelli, Testi, Meucci, Umalini, Concordia, Giannini, Pecori, Selmi. A disp.: Amdiaze, Bongiorni, Cecchetti, Di Sacco, Granford, Masoni, Monacci, Puccio, Sodini. All. Tamagno

MONTECARLO: Doretti, Ricci, Bondi, Martinelli, Meucci, Rossi, Gentile, Bastiani, Biagi, Del Grande, Sodini. A disp.: Biondi, Tafani, Usai, Dudine, Ramos De Jesus, Lazzareschi, Di Riccio, Werreppulige. All. Maino

RETI: Umalini, Concordia, Giannini

Pontecosi – San Macario Oltreserchio 3-3

PONTECOSI: Nelli, Triti, Angelini, Massei, Pellegrinotti (25’pt Vanoni), Pieroni, Venanzi (27’st Kalem), Marigliani, Micchi, Martini (42’st Gennaro), Lunardi. A disp.: Bechelli, Cavilli, Bertolini. All. Mugnaini

SAN MACARIO OLTRESERCHIO: Ferrarini, Mancino, Masini (30’st Massei), Pieruccini N., Pieruccini F., Cappelli (38’st Aureli), Bertilacchi, Venturi (25’st Marlia), Romanini, Della Bidia S. (20’st Morbini), Puccinelli (39’st Mazzuola). A disp.: Bianchini G., Bianchini M., Della Bidia T., Massei, Mazzeo. All. Bisordi

RETI: 2’pt Martini, 11’pt Masini, 15’pt Pieruccini F., 16’st Pieroni, 18’st Marigliani, 30’st Pieruccini N.

NOTE: Ammoniti Marigliani

San Filippo – Borgo a Mozzano 2-1

SAN FILIPPO: Gragnani; Del Barga, Gabrielli, Nottoli (28’st Spinetti), Matteuzzi (28’st Mathieu), Marchetti, Vincenzi (25’st Pavan), Rugani, Francalanci (28’st Biagi), Caiazzo (38’pt Di Marino), Niccoli. A disp.: Roberti, Nucci, Di Vito, Gallo. All. Caiazzo

BORGO A MOZZANO: Alberigi, Bertini, Ceccherelli, Cheli, Fede A., Fede D., Gimbri, Lunardi, Menicucci, Oliowke, Spagnesi. A disp.: Barsi, Carrari, Chiocchetti, Piercecchi, Iacomini C., Iacomini M., Massei, Bacci. All. Piercecchi

RETI: 5′ Niccoli, 40′ Pavan, 91′ Piercecchi

NOTE: Ammoniti Pavan