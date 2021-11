Dalla Promozione alla Seconda Categoria: tutte le gare dell’ottava giornata

Dalla Promozione alla Seconda Categoria. Ecco come è andata la giornata del calcio dilettanti. In Promozione vince il Pieve Fosciana sul Villa Basilica, cade il Lammari.

In Prima Categoria primo mezzo stop della Torrelaghese. Ok il Pietrasanta, vincono Atletico Lucca, Folgor Marlia e Porcari.

In Seconda Categoria il Viareggio continua la sua marcia a suon di gol nel girone A. Nel girone C giornata di pareggi ma vincono il Fornoli, l’Academy Tau e il San Macario Oltreserchio

Promozione

Lammari – Meridien Larciano 0-1

LAMMARI: Scatena, Borelli (24’st Picchi), Chetoni (38’st Iannello), Casini, Benedetti, Sheta, Gadio (15’st Lacedra), Guazzelli, Dinelli (35’st Barbato), Marzi, Bacci. A disp.: Decanini, Risolo, Massagli. All.: Minichilli

MERIDIEN LARCIANO: Fiaschi, Tolaini, Borri (24’st Ikechukwu), Moustafa, Fanani, Foresta, Cardarelli (43’st Di Nardo), Dianda, Bicchieri, Kodraziu (30’st Citera), Spinelli (46’st Degl’Innocenti). A disp.: Brucalassi, Civitelli, De Nisco, Rinaldi, Mercugliano. All.: Panati

ARBITRO: Leoni di Pisa (Casole di Pisa e Paoli di Piombino)

RETI: 8’pt rig. Foresta

NOTE: Ammoniti Dinelli, Gadio, Bacci, Chetoni, Tolaini, Borri, Fanani

Pieve Fosciana – Villa Basilica 2-1

PIEVE FOSCIANA: Regoli, Bonini, Cavani D., Barsanti, Pietrazzini (18’st Cristiani), Pieri, Lucchesi, Bachini (1’st Parmigiani), Bosi, Remaschi, Babboni. A disp.: Tocchini, Angelini, Giusti G., Teani, Cavani M., Dini D.-, Canozzi. All.: Contadini

VILLA BASILICA: Agozzino, Cantone, Bertini (25’st Ghilarducci), Betti, Petrini, Lencioni (11’st Rossano), Motroni, Matteoni, Berrettini (35’st Garunja), Del Magro, Bouhalia. A disp.: Matteucci, Benettaleb, Zahir, Martinucci. All.: Lazzari

ARBITRO: Bo di Livorno (La Veneziana di Viareggio e Grandiosa di Piombino)

RETI: 12’pt e 30’st Babboni, 36’pt Magro

NOTE: Ammoniti Barsanti, Remaschi, Lucchesi, Petrini, Ghilarducci

Prima Categoria

Girone A

Atletico Lucca – Vagli 3-1

ATLETICO LUCCA: Pannocchia, Pagnini, Giuliani (30’st Franceschini), Tabarrani, Amodio (3’st Davini), Cuoco, Gatto, Casini (33’st Biagini), Niccolai (15’st Ndiaye), Galli, Segnalini (41’st Berrettini). A disp.: Discini, Lena, Ferretti, Kaja. All.: Matteucci

VAGLI: Adami, Boggi, Pancetti, Pucci, Da Prato, Tognarelli, Brugiati, Landucci (15’st Castelli), Biggi, Marigliani, Fontanini. A disp.: Giannotti, Maier, Borgia, Triti, Bertini. All.: Biagioni

RETI: 29’pt e 40’pt Segnalini, 10’st Tognarelli, 12’st Davini

NOTE: Ammoniti Pagnini, Galli, Tognarelli, Brugiati

Folgor Marlia – Serricciolo 4-1

FOLGOR MARLIA: Menichetti, Bocca, Casali, Del Frate, Signorini, Repetto (40’st Gianni), Tuzi (31’st Micheletti), Giannotti, Dinelli (12’st Pirito), Busembai (35’st Bagnatori L.), Curumi (25’st Selmi). A disp.: Mariotti, Della Maggiora, Caputo, Quilici. All.: Galassi

SERRICCIOLO: Landi, Forfori (40’st Ruffini), Lisi (34’st Mazzone), Barabino, Casciari, Pangi, Vegnuti, D’Angelo (39’st Canese), Conedera, Angelotti, Ballerini (20’st Bertolini). A disp.: Bacchi, Gilli.

RETI: 1’pt Angelotti, 23’pt Giannotti, 26’pt Curumi, 24’st Busembai, 29’st Tuzi

NOTE: Al 41’ Landi fallisce un calcio di rigore. Ammoniti Busembai, Repetto, Bocca, Curumi

Pietrasanta – Don Bosco Fossone 3-1

PIETRASANTA: Bedei, Szabo, Benedetti, Bondielli, Giannantoni, Laucci, Mancini, Cerri, Bertuccelli, Tosi, Pinelli. A disp.: Ceragioli G., Russo, Ceragioli S., Biagioni, Bonfigli, Ambrosi, Di Clemente. All.: Bucci.

DON BOSCO FOSSONE: Agnesini, Provenzano. Antonelli, Santini, Vaira, Ugolini, Donati, Bernuzi, Marinari, Dell’Amico. Pezzica. A disp.: Mallegni, Aldrovandi, Micheli, Manzo, Rossi, Bertini, Orlandi. All.: Taurino.

RETI: 30’pt Szabo, 40’pt Tosi, 15’st Benedetti, 45’st Vaira

Romagnano – Molazzana 3-1

ROMAGNANO: Tognoli, Di Benedetti, Ratti, Canesi, Bevilacqua, Nardini, Lombardini, Monaco (25’st Corsi), Giulianelli (40’st Pedrinzani), Costa (20’st Ceccarelli), D’Adamo (10’st Bertelloni). A disp.: Cima, Granai, Manzo, Perinelli, Del Sarto. All.: Alberti

MOLAZZANA: Bertoncini Mattia, Abrami, Catalini, Farioli, Tolaini (15’st Sarti), Giannotti, Muccini (2’st Nelli), Togneri (8’st Bresciani), Balducci, Tognocchi, Micchi (15’st Tamagnini). A disp.: Guidi, Bertoncini Matteo.

RETI: 16’pt Costa, 9’st Bevilacqua, 15’st Monaco, 30’st Balducci

San Giuliano – Academy Porcari 1-4

SAN GIULIANO: Librizzi, Rafaniello (25’st Sanfratello), Contini, Lotti, Mazroui, Monacci (32’st Ghezzi), Binioris, Benedetti, Bani (17’st Campus), Micheletti (17’st Tognetti), Melani (30’st Amoroso) A disp.: Bertini, Matteis, Sbranti. All.: Santoni (ff)

ACADEMY PORCARI: Cintolesi, Buono, Scaffai (24’st Lombardi), Picchi (21’st Petretti), Campigli, Mattioli, Ricci (24’st Del Carlo), Della Maggiora (25’st Paganelli), Menichini (30’st Vitelli), Amidei, Cortesi G. A disp.: Rossi, Bisanti, Lionetti, Di Bello. All.: Bendinelli

ARBITRO: Latini di Empoli

RETI: 19’pt Ricci, 12’st Campigli, 15’st e 18’st Menichini, 45’st Benedetti

NOTE: Ammoniti Scaffai, Ricci, Della Maggiora, Rafaniello

Torrelaghese – Forte dei Marmi 2-2

TORRELAGHESE: Casapieri, Ali (34’st Zini), Pardini, Bonuccelli, Monopoli, Pacini, Pezzini (16’st Checchi), Comelli, Marsili, Passaglia, Cheli. A disp.: Aperti, Bertolucci, Tancredi, Checchi, Zini. All.: Casani

FORTE DEI MARMI: Barsanti, Nardini, Bellini, Bresciani (42’st Lo Monaco), Marku, Papi (28’st Pedonese), Tedeschi Giacomo, Tedeschi Gianluca, Maggi (33’st Pugliese), Lossi, Tarabella (42’st Simaha). A disp.: Iacopi, Angeli, Barsottelli, Latini, Masotti.

RETI: 25’pt Passaglia, 27’pt rig. Lossi, 31’pt Maggi, 37’st Cheli

Girone B

Staffoli – Marginone 2000 0-3

Seconda Categoria

Girone A

Atletico Carrara – Monti 4-1

Atletico Podenzana – Lido di Camaiore 0-0

ATLETICO PODENZANA: Saluzzo, Berti Pagani, Gerali, Fedoryshyn, Pantera, Bonini, Lombardi, Viaggi, Pieri, Guiadagnucci, Oligeri. A disp.: Ariani, Carnaccioli, Gnoffo, Tamagna, Simoncini, Leka. All.: Angeli

LIDO DI CAMAIORE: Pieraccini, Chiarini, Pardini Alessio, Chiusalupi, Del Mancino, Biagini, Vizzoni, Zaia, Cima, Simonini, Dal Lago. A disp.: Giganti, Caneaschi, Bertuccelli, D’Ascoli, Lucarini, Petrucci, Pardini Andrea, Paoli. All.: Orsetti

Filattierese – Cerreto 1-1

Monzone – Ricortola 2-3

Mulazzo – Fivizzanese 2-2

Viareggio – Massarosa 5-1

VIAREGGIO: Carpita, Gemignani, Benedetti, Belluomini, Baldassarri, Mazzoni, Ksioua, Minichino, Martinelli, Marinai Stefano, Marinai Simone. A disp.: Santini, Ambrogi, Cinquini D., Cinquini G., Petrucci, Sapienza, Scaranna, Volpe, Scardina. All.: Santini

MASSAROSA: Bernini, Batori, Del Dianda, Conforti, Scotece, Lucchesi, Ragghianti, Galli, Vitelli, Barsotti, Larini C. A diso.: Lunardini, Baroni, Ezzaki, Farnocchia, Guccione, Larini D., Matrone, Panconi. All.: Gori

ARBITRO: Ghilardoni di Pisa

RETI: 9’pt, 45’pt, 29’st Martinelli, 11’pt e 32’st Marinai Stefano per il Viareggio, Barsotti ed Ezzaki per il Massarosa

Girone C

Fornoli – Corsagna 1-0

FORNOLI: Papi, Franceschi, Pacini, Salotti, Marchetti (25’st Ferrari), Donati, Poli, Mangiantini, Monticelli (43’st Tomei), Favelli (38’st Dinelli), Michetti M. A disp.: Scibetta, Ledda, Nannizzi, Olivieri. All.: Monticelli (ff)

CORSAGNA: Pellegrini, Spicciani, Longhi, Biviano (22’st Zhirukha), Barsanti, Barsi, Eramnazi (9’st Biagi), Martino, Tulipano, Caselli (37’st Petri), Madrigali (26’st Papera). A disp.: Baldassarri, Lipparelli, Bertolacci, Drame, Dinucci. All.: Moretti

ARBITRO: Suiba di Pontedera

RETI: 23’pt Mangiantini

NOTE: Ammoniti Salotti, Donati, Favelli, Barsanti, Barsi, Caselli, Biagi. Espulsi Monticelli al 27’st, Salotti al 39’st, Mangiantini al 45’st e Michetti al 47’st

Academy Tau – San Filippo 2-1

ACADEMY TAU: Battistini, Bonaccorsi (25’st Di Furia), Spatola (19’st Venturini), Vannucci, Bertocchini (37’st Giusfredi), Da Valle, Pardini, Centoni, Miserendino (25’st Dieme Papa), Ruggiero, Ridolfi. A disp.: Lavorgna, Del Sarto, Gioè, Giusfredi, Pellicciotti,, Tambellini, Venturini. All.: Biondi

SAN FILIPPO: Gragnani, Del Barga (39’st Di Marino), Gabrielli, Nottoli, Matteuzzi, Marchetti, Niccoli (47’st Lorenzi), Rugani, Biagi (21’st Pavan), Caiazzo, Francalanci. A disp.: Roberti, Torricelli, Spinetti, Amato, Vincenzi, Gallo. All.: Caiazzo

RETI: 16’st Niccoli, 18’st rig. Ruggiero, 40’st Dieme Papa

NOTE: Ammoniti Di Marino, Da Valle, Ruggiero. Espulso al 48’st Caiazzo

Borgo a Mozzano – Filettole 0-0

BORGO A MOZZANO: Simoni, Gimbri, Lunardi, Iacomini C. (40’st Bacci), Chiocchetti, Massei, Spagnesi (38’st Piercecchi), Alberigi, Oliokwe, Barsi, Bertini (26’st Iacomini M.). A disp.:Ruocco, Filippini, Giusti, Cheli. All.: Piercecchi

FILETTOLE: Rugani, Pellegrini (4’st Mulè), Simonelli, Ammannati, Lossi, Guerrini, Gaddini, Bargi, Coli (25’pt Campera), Bandoni, Lucchesi. A disp.: Di Sacco, Lenzini, Dianda, Colombo, Di Giorgio, Raffaelli. All.: D’Aurelio

ARBITRO: Marranchelli di Pisa

NOTE: Ammoniti Massei, Barsi, Gimbri, Bandoni, Bargi, Lucchesi. Espulso Bandoni al 25’st

Migliarino Vecchiano – Pontecosi 1-1

MIGLIARINO VECCHIANO: Fantozzi, Longobardi, Benedettini, Moretti, Mori, Umalini (28’st Mannocci), Chelotti, Balestri (15’st Montanelli L.), Baroni, Andreotti, Aufiero. A disp.: Bernardini, Andreoni, Lobue, Morgè, Montanelli D.

PONTECOSI: Nelli, Triti, Angelini, Massei, Vanoni, Pieroni, Venanzi, Bravi, Micchi, Martini Adami, Lunardi. A disp.: Bechelli, Gennaro, Pierotti, Cavilli, Marigliani, Angelini. All.: Lunardi

RETI: 36’pt Martini Adami, 29’st Aufiero

NOTE: Al 33’st Andreotti fallisce un calcio di rigore. Al 37’st espulso l’allenatore Lunardi

Montecarlo – Gallicano 1-1

MONTECARLO: Doretti, Del Grande (5’pt Caruso), Meucci, Biondi F., Martinelli, Carrara (10’st Tafani), Ricci (35’st Carmignani), Biagi, Sodini (42’st Di Riccio), Gentile, Rossi (20’st Galligani). A disp.: Biondi T., Ramos De Jesus, Urbani, Usai. All.: Maino

GALLICANO: Grassi, Turri, Lena, Satti (25’st Nardini), Rossi (40’st Salotti), Wurach, Alfredini Andrea (47’st VIviani), Corazza, Pellegrinotti, Brucciani, Taddei (15’st Alfredini Anthony). A disp.: Gogorici, Bertolli, Franchi, Giani, Sebastiani.

ARBITRO: Ferrini di Pisa

RETI: 35’st rig. Gentile, 42’st rig. Pellegrinotti

NOTE: Lena, Rossi, Alfredini Anthony, Rossi, Tafani, Carmignani

New Team – Pontasserchio 2-1

NEW TEAM: Valdrighi, Tortelli, Grandini (10’st Bonini), Piagentini, Pioli, Magazzini, Frigeri, Terni, Franchi (20’st Bertucci E.), Del Giudice (30’st Brega), Maiorano (25’st Martinelli). A disp.: Vanni, Fantoni, Bertucci L., Rossi, Scaltritti All.: Davini

PONTASSERCHIO: Franchi, Di Sacco, Bargagna, Selmi, Testi, Ghelli, Umalini, Concordia, Giannini, Granford, Pecori. A disp.: Aiello, Masoni, Bongiorni, Ghelardoni, Puccio, Sodini, Meucci. All.: Tamagno

RETI: 10’pt aut. Magazzini, 28’pt Maiorano, 36’pt Franchi

NOTE: Espulso Pioli al 31’st

San Macario Oltreserchio – Barga 3-2

SAN MACARIO OLTRESERCHIO: Della Bidia, Mancino, Puccinelli, Venturi, Pieruccini F., Pieruccini N., Marlia, Bertilacchi (48’st Aureli), Romanini, Morbini (48’st Simonetti), Mazzuola (17’st Gabriele). A disp.: Ferrarini, Loria, Bianchini, Dinelli, Masini, Massei. All.: Bisordi

BARGA: Sartini, Serradimigni, Taddei, Disperati, Giusti, Lahrchim, Cottu, Mutigli, Harch, Marchi (25’st Pellegrini), Silvestrini (45’st Motroni). A disp.: Ferrari, Casci, Gavazzi, Febbrai, Shehu, Chiocchetti. All.: Raffaelli

RETI: 30’pt Lahrchim, 40’pt Harch, 15’st e 41’st Romanini, 47’st Bertilacchi

NOTE: ammoniti Morbini, Gabriele, Silvestrini, Cottu, Mutigli, Taddei