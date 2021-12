Dalla Promozione alla Seconda, tutte le gare e i tabellini: sorridono Pieve Fosciana e Capezzano

Ecco come è andata dalla Promozione alla Seconda Categoria per la decima di campionato. In Promozione sorride il Pieve Fosciana, corsaro con tris di Bosi sul campo della Real Cerretese e il Capezzano Pianore.

In Prima Categoria torna a vincere la Torrelaghese, dilaga il Pietrasanta contro l’Atletico Lucce, convincenti le vittorie di Porcari e Folgor Marlia. Nel girone B vittoria corsara con la Sanromanese per il Marginone 2000.

In Seconda Categoria ancora un successo per il Viareggio capolista nel girone A. Vittoria corsara per il Lido di Camaiore, il Massarosa fa pari a Mulazzo. Nel girone B clamoroso successo del San Macario Oltreserchio sul campo della capolista Migliarino Vecchiano. Vincono Gallicano e Montecarlo, pari gli altri match.

Promozione

Amici Miei – Villa Basilica 2-1

AMICI MIEI: Bacci, Bartolozzi, Bellini, Carlesi, Campionini, Agnorelli, Cecchi, Moncini, Marino (23’st Acoraro), Massaro, Zizzari. A disp.: Baldi, Tiberio, Acoraro, Calamai, Ferri, Pugliese, Gaggioli, Iacopini, Tasselli A.. All.: Matteoni

VILLA BASILICA: Agozzino (40’pt Mazzotta), Cantone (18’st Bertini), Ghilarducci (38’st Zahir), Betti, Petrini, Rossi, Rossano, Matteoni, Berrettini, Bouhalia (24’st Garunja), Del Magro. A disp.: Matteucci, Benettaleb, Gallo, Lencioni, Morioni. All.: Lazzari

RETI: 23’pt Zizzari, 245pt Del Magro, 15’st Cecchi

Capezzano – Viaccia 2-0

CAPEZZANO: Bartelletti. Bongiorni, Caniparoli, Da Prato, Togneri, Pizza, Domenici (Gigliotti), Pacini, Ratti (Iardella), Benedetti, Cotza (Cherubini). A disp.: Ricci, Romiti, Gemignani, Biancardi, Picchi, Mogavero. All.: Di Cola

VIACCIA: Grossi, Sammarco, Giugola (Nannini), Martin (Melani), Ferroni, Fattori, Braschi (Capponi), Michelozzi, Doumbia, Sambou (De Gori), Traversi (Pari). A disp.: Califano, Tempestini, Riggio. All.: Montagnolo

RETI: 3’st Benedetti, 50’st Pacinio

NOTE: Ammoniti Bongiorni, Da Prato, Giugola, Pacini, Sambou, De Gori

Lammari – Quarrata 1-2

LAMMARI: Scatena, Chetoni, Benedetti, Casini, Borelli, Sheta, Posarelli (30’st Angioli), Paolini (35’st Iannello), Dinelli, Marzi (43’st Barbato), Bacci. A disp.: Decanini, Lacedra, Coselli, Antonelli, Bonini, Risolo. All.: Minichilli

QUARRATA OLIMPIA: Giuntini, Pagnini, Fabozzi, Raimondo, Chiavacci, Felici, Lanzilli (21’st Bonfanti), Picchianti, Bonfanti An., Cortonesi (31’st Corsini), Cutini (31’st Doumbia). A disp.: Mazzanti, Rocchetti Al., Tito, Paloka, Cirri, Bonechi. All.: Agostiniani

ARBITRO: Curcio di Siena (Parrotta di Pisa e Tilli di Prato)

RETI: 9’pt e 14’pt Bonfanti An. 32’pt Bacci

NOTE: Ammoniti Borelli, Paolini, Dinelli, Pagnini, Fabozzi

Real Cerretese – Pieve Fosciana 2-3

REAL CERRETESE: Isolani, Pellegri, Filieri, Nieri, Michelotti, Taddei, Melani, Gazzarrini (Gianneschi), Castiglione, Bouhafa, Carli. A disp.: Rosi, Biondi, Daini, Gianneschi, Lelli, Giomarelli, Lapi, Viggiano. All.: Marchi

PIEVE FOSCIANA: Regoli, Bonini, Cavani, Barsanti, Cristiani, Pieri, Lucchesi, Parmigiani, Bosi, Remaschi (34’st Dini), Babboni. A disp.: Tocchini, Angelini, Touray, Dini D., Canozzi, Bachini, Mazzei. All.: Contadini

RETI: 10’pt e 39’pt e 7’st Bosi, 28’st Bouhafa, 39’st Gianneschi

NOTE: Espulsi Bouhafa al 40’st e Melani al 49’st

Bella e convincente vittoria del Pieve Fosciana sul campo della Real Cerretese per la decima di campionato. A firmarla è Leonardo Bosi, attaccanre di 21 anni autore di una doppietta per i garfagnini. Bosi ha fatto dimenticare le assenze nella formazione di mister Contadini e ha realizzato il tris che ha impedito il ritorno degli avversari nel finale di gara. Un finale, peraltro, che diventa incandescente e che vede la formazione di casa chiudere in nove uomini.

Dopo 10’ la Pieve è in vantaggio: cross di Davide Cavani e deviazione micidiale di Bosi alle spalle di Isolani. La Real Cerretese reagisce in maniera decisa ma Regoli risponde presente su Bouhafa in un paio di occasioni. Nel finale di primo tempo Bosi concede il bis su lancio di Remaschi che trova impreparata la difesa fiorentina. In avvio di ripresa subito il tris garfagnino, ancora una volta su preciso assist confezionato da Remaschi. Sul 3-0 il Pieve Fosciana si silassa e lascia spazio agli avversari che accorciano e si avvicinano prima con Bouhafa, che poi si fa espellere, poi con Gianneschi. Brividi finali ma il risultato non cambia.

Prima Categoria

Girone A

Corsanico – Academy Porcari 0-2

CORSANICO: Lippi, Frusteri, Aquilante Antonio, Aquilante Andrea, Lari, Atoni, Prendi, Corsinelli, Del Bucchia, Barbetti (19’st Ercolano), Verdirosa (22’at Fanfani). A disp.: Lubrano, Sacchelli, Tomei, Giunta, Simonini, Del Soldato, Ceciarini. All.: Mazzei

ACADEMY PORCARI: Cintolesi, Buono (37’st Baveresi), Scaffai, Picchi, Campigli, Mattioli, Ricci (33’st Bisanti), Della Maggiora (42’st Di Bello), Menchini (47’st Panteri), Amidei (42’st Paganelli). A diso.: Cortesi A., Rossi, Lombardi, Vitelli, Cortesi G. All.: Bendinelli

ARBITRO: Iglio di Pistoia

RETI: 27’st Della Maggior, 30’st Ricci

NOTE: Ammoniti Scaffai, Aquilante Andrea, Lari, Antoni, Prendi

Folgor Marlia – Vagli 4-1

FOLGOR MARLIA: Mariotti, Bocca, Casali, (25’st Quilici), Del Frate, Signorini, Repetto (30’st Bagnatori L.), Zuncheddu (15’st Tuzi), Giannotti (36’st Bagnatori D.), Pirito, Busembai, Curumi (1’st Selmi). A disp.: Fredianelli, Caputo, Della Maggiora, Micheletti, Selmi. All.,: Galassi.

VAGLI: Giannotti, Boggi (1’st Castelli), Pancetti, Orsetti Andrea (26’st Bruno), Da Prato, Tornarelli, Bruciati (14’st Triti), Marigliani, Biggi, Franchi (1’st Fontanini), Orsetti Ale. A disp.: Adami, Bertini, Micchi. All.: Biagioni

ARBITRO: Macchini di Pistoia

RETI: 10’pt Curumi, 37’pt rig. Busembai, 42’pt e 12’st Pirito, 10’st Bruno

NOTE: Ammoniti Casali, Pirito, Boggi, Bruciati, Biggi, Da Prato

Pietrasanta – Atletico Lucca 7-3

PIETRASANTA: Ceragioli G., Szabo, Benedetti, Bondielli, Giannantoni, Laucci, Cerri, Biagioni, Bertuccelli, Tosi, Pinelli. A disp.: Bedei, Ceragioli S., Ambrosi, Raffaetà, Forno, Bonfigli, Mancini, Croci, Russo. All.: Bucci

ATLETICO LUCCA: Discini, Pagnini, Giuliani, Casini, Davini, Cuoco, Gatto, Tabarrani, Niccolai, Ndiaye, Segnalini. A disp.: Pannocchia, Franceschini, Lena, Biagini M., Berrettini, Kaja, Biagini E. All.: Matteucci

RETI: 15’pt e 20’pt Bertuccelli, 5’st Ndiaye, 15’st Bonfigli, 25’st Segnalini, 30’st Pinelli, 35’st Mabrosi, 40’st Pinelli, 45’st Forno, 48’st Segnalini

Romagnano – Don Bosco Fossone 2-0

ROMAGNANO: Tognoni, Di Benedetti, Perinelli, Granai, Bevilacqua, D’Adamo, Lombardini, Monaco, Del Sarto, Canesi, Giulianelli. A diso.: Cima, Manzo, Nardini, Cucurnia, Pedrinzani, Corsi, Querusi, Costa. All.: Alberti

DON BOSCO FOSSONE: Agnesini, Provenzano, Pezzica, Mosti, Vaira, Ugolini, Donati, Franchi, Dell’Amico, Vatteroni, Orlandi. A disp.: Mallegni, Aldrovandi, Angtonelli, Micheli, Santini, Bernuzzi, D’Adamo, Bertini, Marinari. All.: Taurino

RETI: 14’pt Giulianelli, 16’st Lombardini

San Giuliano – Serricciolo 3-2

SAN GIULIANO: Librizzi, Rafaniello, Contini, Lotti, Melani, Monacci (1’st Matteis), Benedetti (18’st Barbieri), Micheletti, Campus Binioris, Tognetti (35’st Bani). A disp Bertini, Ghelatducci, Ghezzi, Sbranti. All.: Guadagno

SERRICCIOLO: Landi, Tonelli (1’st Angelotti G.), Casciari, Barabino, Francini (40’pt Bertolini), Lisi, Vegnuti, Forfori (36’st Mazzone), Conedera, Angelotti A., Ballerini. A disp : Gabrielli. All Chelotti

ARBITRO: Improda di Empoli

RETI: 10’pt Monacci, 28’pt Micheletti, 8’st Conedera, 25’st rig. Angelotti A., 45’st Campus

NOTE: Al 9′ Librizzi para un rigore ad Angelotti A.

Il San Giuliano vince una gara importante contro il Serricciolo e migliora la sua classifica. Al decimo Monacci segna con una splendida semirovesciara su angolo. Al minuto 28 assist di Campus per Micheletti che in area è bravo a stoppare e trovare il diagonale vincente: primo gol in nerazzurro per lui. Nella ripresa il San Giuliano subisce la rimonta ospite prima Conedera, poi Angelotti A. dal dischetto pareggia. Termali che attaccano nel finale, sfiorano gol con Tognetti e Binioris, poi lo trovano al novantesimo con Campus su magistrale calcio di punizione. Tre minuti e nuovo rigore, contestato per il Serricciolo: Librizzi para e scaccia l’ incubo

Torrelaghese – Molazzana 2-0

TORRELAGHESE: Casapieri, Zini (41’st Tancredi), Pardini (43’st Bertolucci), Bonuccelli, Monopoli, Ali, Comelli, Pezzini (16’st Cheli), Dati, Passaglia (37’st Grossi), Marsili. A disp.: Aperti, Aquilante C., Checchi. All.: Casani

MOLAZZANA: Abrami (24’st Muccini), Bertoncini Mattia, Giannotti, Micchi, Orsetti, Tolaini, Orsetti (10’st Giusti), Togneri (36’st Tamagnini), Balducci. Tognocchi (10’st Nelli), Tortelli (37’st Bresciani). A disp.: Guidi, Bertoncini Matteo. All.: Compagnone.

RETI: 33’pt Passaglia, 40’st Marsili

NOTE: Espulso Balducci al 13st Balducci

Girone B

Sanromanese – Marginone 2000 0-1

SANROMANESE: Pinelli, Martinelli R., Lorenzini, Brandi, Borghini, Montorzi, Alderotti, Pagni, Ferroni, Martinelli P., Botrini. A disp.: Puccini, Galoppi, Maccari, Garzello, Rodella, D’Agosta, Fiorentini, Telleschi All.: Chetoni

MARGINONE 2000: Di Masi, Tocchini, Del Carlo, Nencioni, Pinochi, Bicci, Cantoni, Piattelli, Tognotti, Pistoresi, Rotunno. A disp.: Besson, Jovani, Conte, Carmignani, Petrilli, Sarti, Lici, Giufredi, Paganelli. All.: Tocchini

ARBITRO: Cravini di Livorno

RETI: 28’pt Tognotti

Seconda Categoria

Girone A

A.Podenzana – Monti 2-0

Filattierese – Lido di Camaiore 2-3

LIDO DI CAMAIORE: Pieraccini, Chiarini, Pardini, Bertuccelli, Del Mancino, Matrone, Giganti, Pacini, Da Prato G., Dal Lago, Zaia. A disp.: Da Prato I., Lucarini, Paoli, Rosi, Govi, D’Ascoli, Simoni. All.: Orsetti.

Fortis Camaiore – Cerreto 2-0

FORTIS CAMAIORE: Pardini, Costagli (26’st Tesi), Licusato, Nigi (19’st Peralta), Lari, Vanni (9’st Giannecchini), Paoli (39’st Celi), Mariani, Pellegrini, Luisotti (45’st Del Prete), Mallegni. A diosp.: Bettalli, Dal Lago, Benewdetti, Gnani. All.: Palmerini,.

CERRETO: Ricci, Gabrielli, Fargnoli, Pelagatti, Mosca, Buffa, Lopez, Youssefi, Latini (26’st Angeli), Salini (26’st Santini), Cimardi. A disp.: Rebellinu, Rosi, Vannucci. All.: Poggi

RETI: 47’pt Luisotti, 18’st Mallegni

NOTE: Ammoniti Costagli, Lari, Vanni, Paoli, Mariani, Luisotti, Pelagatti, Buffa, Latini, l’allenatore Palmerini, Espulso al 43’st Santini

Monzone – Atletico Carrara 0-1

Mulazzo – Massarosa 1-1

MASSAROSA: Bernini, Del Dianda, Simoni, Batori, Scotece, Barsotti, Ragghianti, Conforti, Larini C., Vitelli, Ezzaki. A disp.: Lunardini, Panconi, Farnocchia, Cipollini, Larini D., Ciocia, Guccione. All.: Gori

RETI: 15’st Ragghianti per il Massarosa

Viareggio – Ricortola 1-0

VIAREGGIO Carpita, Cinquini G., Gemignani, Belluomini, Baldassarri (1’st Scaranna), Mazzone, Benedetti, Minichino, Martinelli, Marinai, Ksioua (1’st Bertini). A dfisp.: Santini, Ambrogi, Scardina U., Petrucci, Sapienza, Volpe, Cinquini D.. All.: Santini

RICORTOLA: Murgese, Cola Antonini, Vanni, Angeloni, Spallanzani, Veralli, Pezzetti, Gallone, Meloni (25’st Mannucci), Conti, Giusti. A disp.: Nardini, Pintore, Bracia, Sermattei, Tonazzini, Brizzi, Bello Cova, Casali. All.: Fini

RETI: 45’st Marinai

Girone C

Academy Tau – Barga 1-1

ACADEMY TAU; Battistini, Venrturini, Pardini, Vannucci, Giusfredi, Da Valle, Ruggiero, Centoni, Ridolfi, Lera (22’st Spatola), Dieme Papa (25’st Miserendino). A disp.: Bolognesi, Balli, Di Furia, Lavornia, Tambellini, Vanni, Del Sarto. All.: Gioè,.

BARGA: Ferrari, Favazzi, Giusti, Mutigli (31’st Motroni), Trani, Disperati, Marchi, Larhchim (25’st Ghafouri), Harch (40’st Cottu), Rigali, Silvestrini. A disp.: Togneri, Taddei, Shehu, Chiocchetti. All.: Raffaelli

RETI: 23’pt Harch, 1’st Giusfeedi

NOTE: Ammoniti Dieme Papa, Giusfredi, Silvestrini, Lera, Disperati. Espulso al 51’st l’allenatore Gioè

A.Fornoli – Pontecosi 0-0

A.FORNOLI: Papi, Ferrari, Pacini, Michetti M., Michetti S., Donati, Petri, Zhyrukha, Favelli (35’st Monticelli) Favelli, Olivieri, Poli. A disp.: Nannizzi, Dinelli, Ledda, Marchetti, S abatini. All.: Monticelli

PONTECOSI: Nelli, Genno (30’st Pellegrinotti), Vanoni, Masei, Bravi, Pieroni, Piacentini, Marigliani, Micchi, Martini Adami, Lunardi. A disp.: Bechelli, Triti, Venanzi, Angelini. All.: Mugnaini

ARBITRO: Banfi di Pistoia

NOTE: Ammoniti Marigliani, Michetti S., Donati, Petri, Favelli. Espulsi Pacini e Marigliani al 5’st

Borgo a Mozzano – Corsagna 0-0

BORGO A MOZZANO: Simoni, Gimbri A., Fede (23’st Bertolozzi), Menicucci (1’st Ruocco), Carrari (23’st Crea), Iacomini C., Lunardi, Alberigi, Oliokwe, Fati (49’st Iacomini M.), Barsi (35’st Bertini). A disp.: Cheli, Di Lorenzo, Spagnesi, Piercecchi, All.: Piercecchi

CORSAGNA: Pellegrini, Barsanti, Longhi, Zhyrukha, Barsi, Dinucci, Spicciani (35’st Eramnazi), Martino, Tulipano, Castelli, Biagi (27’st Petri). A disp.: Baldassari, Bertolacci P., Bertoncini, Biviano, Eramnzani, Drame B., Papera, Petri, Madrigalil. All.: Moretti

ARBITRO: Pistelli di Pisa

NOTE: Ammoniti Tulipano, Biagi, Menicucci, Oliokwe, Ruocco, Iacomini C, Fati

Gallicano – Pontasserchio 3-0

GALLICANO: Grassi, Turri, Lena, Nardini (27’st Corazza), Wurach, Lartini, Alfredini, Bertogli (17’st Satti), Pellegrinotti (21’st Salotti), Brucciani (29’st Taddei), Viviani (11’st Alfredini Anthony). A disp.: Gogorici,, Franchi, Giani, Sebastiani.

PONTASSERCHIO: Franchi, Umalini, Ghelardoni (25’st Fuschetto=, Ghelli (20’st Bongiorni), Testi, Bargagna (10’st Di Sacco), Aiello, Concordia (12’st Selmi), Giannini, Granford (17’st Caruso), Pecori. A disp.: Monacci. All.: Tamagno

RETI: 44’pt e 42’st Pellegrinotti, 38’st Umalini 40’st Alfredini Anthony

NOTE: Espulso Selmi al 33’ st

Migliarino Vecchiano – San Macario 1-4

MIGLIARINO VECCHIANO: Bernardini, Longobardi, Benedettini, Moretti (33’st Morgè) Mori, Mannocci (30’st Umalini), Chelotti, Pardi, Montanelli L., Andreotti, Aufiero. A disp.: Montanelli D., Balestri, Andreoni, Lobue, Baroni, Bernardini, Fantozzi,. All.: Trinci

SAN MACARIO OLTRESERCHIO: Della Bidia T., Mancino, Massei (45’st Aureli), Venturi, Pieruccini F., Dinelli (45’st Pieruccini N,.), Bertilacchi, Marlia, Romanini, Morbini (15’st Gabriele), Mazzuola (43’st Della Bidia S.). A disp.: Ferrarini, Bianchini G., Bianchini M., Masini, Puccinelli. All.: Bisordi

RETI: 15’pt Pieruccini F., 18’pt Aufiero, 27’pt Mazzuola, 38’st Marlia, 40’st Romanini

NOTE: Ammoniti Massei

Montecarlo – Filettole 2-0

MONTECARLO: Tafani F., Biondi F., Meucci, Caruso, Rossi (27’st Biagi), Ricci (43’st Danesi), Morra, Manfredi (23’st Tafani A.), Pucci, Dudine (10’st Martinelli), Gentile. A disp. Biondi T., Carmignani, Galligani, Sodini, Usai. All.: Maino

FILETTOLE: Rugani, Guerrini (35’st Campera), Ghelarducci, Ammannati, Pellegrini (10’st Lossi), Mulè (10’st Mione), Gaddini, Bargi, Bandoni (25’st Dianda), Campera (20’st Battelli), Lucchesi. A disp.: Di Sacco, Raffanelli. All.: D’Aurelio

RETI: 3’st e 40’st Gentile

NOTE: Ammoniti Morra, Meucci, Pellegrini, Guerrini, Ammannati, Rugani. Espulso Biondi F., Ammannati

New Team – San Filippo 2-2

NEW TEAM: Valdrighi, Tortelli, Terni A. (10’st Bertucci L.), Piacentini (1’st Brega), Pioli, Fantoni, Frigeri, Terni E., Franchi, Del Giudice (20’st Bertucci E.), Bonini (30’st Martinelli). A disp.: Vanni, Maiorano, Magazzini, Grandini, Scaltritti. All.: Davini

SAN FILIPPO: Gragnani, Gabrielli, Del Barga, Di Marino, Matteuzzi, Marchetti, Rugani, Biagi, Pavan, Francalanci, Nottoli. A disp.: Roberti, Spinetti, Vincenzi, Lencioni, Amato, Lorenzi, Gallo. Niccoli. All.: Caiazzo

RETI: 5’pt e 12’pt Francalanci, 25’pt rig, 40’pt Franchi

NOTE: Espulso Lorenzi