Coppe dilettanti, Capezzano eliminato. In Prima avanti Porcari e Marginone 2000

Serata con tante gare e molti gol dalla Promozione alla Terza Categoria. Ecco come è andata

Coppa Italia Promozione

Atletico Etruria – Capezzano Pianore 1-0

ATLETICO ETRURIA: Gambini, Nobile, Macchi, Sireno, Bozzi, Kande, Malloggi, Anichini, Coluccia, Romeo, Orfei. A disp.: Lemmi, Orlandi, Barnini, Lorenzi, Cavallini, Sant, Menichetti, Ronda. All.: Traversa.

CAPEZZANO PIANORE: Ferraiuolo, Bongiorni, Romiti, Taverna, Pacini, Verona, Gigliotti, Valori, Ratti, Cherubini, Cotza. A disp.: Bartelletti, Caniparoli, Bonelli, Gemignani, Domenici, Pizza, Pezzini, Benedetti. All.: Coli

ARBITRO: Curcio di Siena (Barretta e Ferretti di Pistoia)

RETI: 24’pt rig. Romeo

Classifica: Atletico Etruria 3, Pieve Fosciana e Capezzano Pianore 1.

Coppa Prima Categoria

Academy Porcari – Pietrasanta 1-0

ACADEMY PORCARI: Rossi (40’st Cintolesi), Bisanti (15’st Buono), Vitelli (12’st Della Maggiora), Paganelli (15’st Picchi), Baveresi, Mattioli, Ricci, Cortesi, Scaffai, Amidei (30’st Menchini), Cortesi. A disp.: Lombardi, Panteri, Petretti, Di Bello. All.: Bendinelli

PIETRASANTA: Ceragioli, Szabo (1’st Moriconi), Giannantoni, Bondielli (8’st Bonfigli), Raffaetà, Laucci, Forno, Biagioni (12’st Pinelli), Bertuccelli, Tosi, Palazzolo. A disp.: Barsaglini, Russo, Beraglia, De Wit, Cerri, Fortini. All.: Bucci

ARBITRO: Pasquini di Grosseto

RETI: 20’pt Cortesi

NOTE: Ammoniti Scaffai e Szabo

Marginone 2000 – San Giuliano 5-0

MARGINONE 2000: Di Masi, Petrilli, Lici (17’st Pinochi), Lencioni, Del Carlo, Sarti, Lenci, Jovani, Paganelli (29’st Conte), Tognotti, Rotunno. A disp Besson, Rinaldi, Fiore, Giusfredio, Antoni, Pistoresi, Martinucci. All.: Tocchini

SAN GIULIANO: Librizzi, Rafaniello, Contoni, Matteis, Ceccanti, Monacci, Micheletti, Melani, Ghezzi, Ghelarducci (15’st Tognetti), Binioris (19’st Patacchini). A disp.: Bertini, Bandini, Pulga, Coli, Armenante. All.: Guadagno

ARBITRO: Labate di Firenze

RETI: 8’pt, 8’st, 16’st Rotunno, 18’st e 32’st Tognetti

Coppa Terza Categoria

Stiava – Academy Qm Massarosa 2-1

STIAVA: Lari, Guidi, Sentelli, Gasperoni, Polloni, Gasperoni, Rosata, Marinari, Bertilotti, Ricci, Buonaccorsi. All.: Giuli

ACADEMY QM MASSAROSA: Reina, Baratti, Pratesi, Frisoli, Buzzelli, Carmassi, Raggi, Del Carlo, Gentile, Bianchi, Ghiselli. Entrati: VIgnola, Zito, Baldi, Mbaye, Giappone.

RETI: Rosaia, Bertilotti, rig. Mbaye

NOTE: Espulso Marinari al 20’pt



Classifica: Retignano 4 punti (d.r. + 4), Stiava 4 punti (d.r. +1), Academy Qm Massarosa 0

Retignano raggiunge in semifinale Polisportiva Capannori e Spianate. Da giocare Filicaia Diavoli Rossi – Coreglia.

Terza Categoria

Girone A

San Lorenzo – Pol.Capannori rinviata causa Covid

Girone B

Amatori Cascio – Coreglia 1-1

AMATORI CASCIO: Biagioni, Fantoni, Daddoveri, Regoli, Roman, Cittadini, Tortelli, Lupetti, Vangi, Giannasi, Santini. A disp.: Cassettari, Bechelli, Bertoncini M., Cassettari, Fabbiani, Facchini, Ferrari. All.: Benini

COREGLIA: Micchi, Marchi, Cecchini, Michelini, Fazzi, Gemma, Vanni, Biagiotti Riccardo, Kongne, Marchetti, Balsotti. A disp.: Casci F., Biagiotti Roberto, Casci M., Gonnella, Gaspari. All.: De Luca.

RETI: 10’pt Biagiotti Riccardo, 17’st Daddoveri

Filicaia Diavoli Rossi – Baston Villa 3-3

FILICAIA DIAVOLI ROSSI: Telloli, Bartolomei, Vecchi, Buriani, Cavani, Mori, Giannotti, Pozzi, Borgia, Satti, Pellegrinetti. A disp.: Bertoncini, Grandini, Magnani, Pierotti. All.: Telloli

BASTON VILLA: Tofanelli, Onesti (Maier), Bacci, Rossi (Giorgi), Lemmi F., Romei G. (Ferrando), Di Bartolomei, Lemmi P., Torriani, Bonini, Pieroni (Romei S.). A disp.: Bruni, Esposti, Rocchiccioli, Toni N. All.: Bonini

RETI: Per il Filicaia Pellegrinetti 2 e Magnani, per il Baston Villa Bonini 2, Pieroni

Casciana Cascianella – Virtus Robur 2-2

RETI: Biggeri e Bertoncini per il Casciana Cascianella

Folgore Segromigno – A.Castiglione 0-1

FOLGORE SEGROMIGNO: Banchi, Guidotti, Frosini, Parolisi, Tardelli, Mazzoni, Micheli, Battistoni, Obbligato, Campioni, Landi. A disp.: Vannucchi, Tognetti, Batastini, Giannini, Chelini, Torelli, Bartalesi, Medici, Bertocchini.

ATLETICO CASTIGLIONE: Lupetti, Sarti, Andreucci, Biagioni, Magangini, Zarrella, Tagliasacchi, Giuntini, Cristea, Martinelli, Canelli. A disp.: Rondinone, Cassai, Bertini, Barfucci, Valdrighi, Lazzurri, Cecchi, Martini Adami.

RETI: 35’pt Tagliasacchi