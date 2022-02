Recuperi dilettanti, Pieve Fosciana vince e passa il turno in Coppa

Pieve Fosciana avanti in Coppa di Promozione grazie al successo di misura in gara 3 nel recupero di oggi. Questo il principale verdetto dei match in programma che danno il via alla ripartenza del calcio dilettanti. In Prima Categoria travolto il Vagli a Romagnano.

Coppa Promozione

Pieve Fosciana – Atletico Etruria 1-0

PIEVE FOSCIANA: Tocchini, Bachini, Pietrazzini, Turri (Barsotti), Cristiani, Pieri, Lucchesi, Parmigiani, Bosi, Dini C. (Giusti), Babboni. A disp.: Casci, Angelini, Dini D., Cavani D., Canozzi, Cavani M., Grilli. All.: Contadini.

ATLETICO ETRURIA: Gambini, Nobile, Orlandi, Filippelli (Sant), Bozzi, Kande Amby, Orfei, Lorenzi, Barnini, Romeo, Cavallini (Anichini). A disp.: Liuzzo, Menichetti, Malloggi, Ronda, Macchi. All.: Traversa.

ARBITRO: Serra di Grosseto (Rocchi e Orsini di Pontedera)

RETI: 17’pt Bosi

NOTE: Ammoniti Dini C., Turri, Orlandi, Nobile

Coppa Prima Categoria

Romagnano – Vagli 4-0

ROMAGNANO: Tognoni, Manzo, Perinelli (23’st Brio), Dell’Amico (28’st Cucurnia), Granai, Vaira, Canesi (23’st Marchi), Viaggi, Pedrinzani (21’st Andreazzoli), Costa (12’st Lombardini), Vatteroni, A disp.: Cima, Nardini, Del Sarto, Giulianelli.

VAGLI: Adami, Castelli, Pancetti, Boggi (6’st Triti), Pucci; Tognarelli, Brugiati, Orsetti, Marigliani, Franchi (1’st Micchi), Fontanini (16’st Bruno). A disp: Bertini, Triti. All.: Biagioni

ARBITRO: Tonin di Piombino

RETI: 25’pt Pedrinzani, 40’pt Viaggi, 6’st Costa, 8’st Vatteroni

NOTE: Ammoniti Andreazzoli, Castelli, Pucci, Fontanini

Coppa Seconda Categoria

Filattierese – Viareggio 5-0

FILATTIERESE: Magnani, Moscatelli (15’st Borghetti), Bellacci, Manfredi, Francini, Sartini, Esposito, Pasqualetti (1’st Dughetti), Mori (15’st Caro), Lorfida (1’st Domenici), Erta (1’st Zuccarelli), Secchiari. A disp.: Segnali. All.: Secchiari

VIAREGGIO: Carpita, Cinquini (17’pt Ambrogi), Gemignani (5’st Cinquini), Belluomini, Baldassarri, Mazzone, Benedetti (21’st Nelli), Marinai Simone (1’st Scaranna), Simone Martinelli (12’st Bertini), Marinai Stefano, Chicchiarelli. A disp.: Mei, Scardina, Sapienza, Lombnardi. All.: Santini.

ARBITRO: Lombardi di Pontedera

RETI: 10’pt e 44’st Chicchiarelli, 14’pt Marinai S., 19’pt Martinelli, 23’st Sartini