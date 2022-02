Dalla Promozione alla Seconda Categoria tutte le gare della ripartenza

Dalla Promozione alla Seconda Categoria ecco le gare della ripartenza.

In Promozione vince solo il Capezzano in trasferta con il Villa Basilica, ko interno per il Pieve Fosciana che non ripete l’impresa di Coppa e per il Lammari a Ponte Buggianese.

In Prima poker per Torrelaghese e Academy Porcari, tris per il Pietrasanta, vince anche l’Atletico Lucca. Giornata no per le formazioni garfagnine in casa.

In Seconda nel girone A ancora un successo per il Viareggio, nel girone C torna al successo il Migliarino Vecchiano, le altre gare finiscono tutte in parità.

Promozione

Pieve Fosciana – Maliseti Seano 0-1

PIEVE FOSCIANA: Tocchini, Bachini (35’st Remaschi), Pietrazzini, Dini (24’st Giusti), Cristiani, Barsotti, Lucchesi (4’pt Cavani D.), Turri, Bosi, Dini, Babboni. A disp.: Regoli, Pieri, Barsanti, Canozzi, Mazzei, Rocchiccioli. All.: Contadini

MALISETI SEANO: Corradi, Fiorentini (25’st Cavalieri), Menichetti, Paoli, Ciofi, Fusco, Campana, Santini, Aprea (35’st Biscardi), Cecchi, Breschi. A disp.: Habibaj, Dondini, Matteini, Perillo, Cioffi, Pitta. All.: Fabbri

ARBITRO: Colombi di Livorno (Nannipieri di Livorno e Parrotta di Pisa)

RETI: 23’pt Santini

NOTE: Ammoniti Pieri, Cecchi e Breschi

Ponte Buggianese – Lammari 5-3

PONTE BUGGIANESE: Della Corte, Della Latta, Ferrari (45’st Simi), Meucci, Del Sorbo, Vitiello, Lo Russo, Fanucchi (35’st Ceceri), Dal Poggetto, Maiorana, Gialdini. A disp.: Grasso, Citti, Giomi, Perillo, Pievani, Donati D., Secchi. All.: Petroni

LAMMARI: Scatena, Bonini, Casini (44’st Guazzelli), Borelli, Sheta, Coselli (38’st Marzi), Lacedra, Risolo, Biggi, Houdi, Dinelli (22’st Bacci, 24’st Posarelli). A disp.: Mazzotta, Chetoni, Gadio, Fejzaj,, Paolini. All.: Minichill

ARBITRO: Lachi di Siena (Corcione e Santaera di Pisa)

RETI: 33’pt, 42’pt e 47’st Maiorana, 38’pt rig. Fanucchi, 6’st rig. e 32’st Biggi, 15’st Dal Poggetto, 17’st Risolo

Villa Basilica – Capezzano 1-2

VILLA BASILICA: Agozzino, Ghilarducci, Bertini (14’st Ngabeth), Betti (30’st Benettaleb), Petrini, Rossi, Rossano, Motroni, Berrettini, Del Magro, Bouhalia (37’st Spagnesi). A disp.: Luzzi, Lencioni, Morioni, Mdiaye. All.: Lazzari

CAPEZZANO PIANORE: Bartelletti, Bongiorni, Caniparoli, Da Prato, Gemignani, Bonelli, Verona (42’st Maestrelli), Pacini, Gabrielli (35’st Corbani), Ratti (15’st Manfredi), Domenici. A disp.: Ferraiuolo, Romiti, Taverna, Togneri. All.: Coli

ARBITRO: Marranchelli di Pisa (Argiolas e Farnetani di Pisa)

RETI: 43’pt e 1’st Ratti, 4’st Berrettini

NOTE: Ammoniti Ghilarducci, Petrini, Bouhalla, Da Prato

Prima Categoria

Girone A

Atletico Lucca – San Giuliano 2-0

ATLETICO LUCCA: Pannocchia, Pagnini, Giuliani (30’st Angeli), Casini, Graziotti, Cuoco, Gatti (40’st Bonini), Tabarrani, Segnalini (26’st Niccolai), Galli (43’st Biagini), Ndiaye (35’st Sarti). A disp.: Discini, Betti, Lena, Ferretti. All.: Matteucci

SAN GIULIANO: Bertini, Rafaniello, Giannetti (20’st Ceccanti), Contini, Monacci, Matteis, Armenante (15’st Arenella), Melani (32’st Seoni), Campus (35’st Ghezzi), Micheletti, Bani. A disp.: Librizzi, Coli, Barbieri, Bandini, Benedetti. All.: Guadagno

ARBITRO: Lisi di Empoli

RETI: 33’pt Segnalini, 18’st Ndiaye

NOTE: Ammoniti Ndiaye, Rafaniello, Armenante

Don Bosco Fossone – Corsanico 1-1

DON BOSCO FOSSONE: Mallegni Daniele, Ferri, Micheli, Mosti, Antonelli, Ferrarini, Bernuzzi, Manzo, Donati, Dell’Amico, Aldrovandi. A disp.: Dagostinis, Bertagna, Musto, Marinari, Simaha, Mallegni Davide, Diousse, Bertini, Agnesi. All.: Taurino

CORSANICO: Costa, Tomei, Frusteri, Antoni, Lari, Sacchelli, Crivi, Ercolano, Ceciarini (18’st Del Bucchia), Barbetti, Verdirosa (23’st Del Soldato). A disp.: Lippi, Ceragioli, Correia, Poletti. All.: Mazzei

RETI: 29’pt Ceciarini, 3’st Bernuzzi

Molazzana – Academy Porcari 2-4

MOLAZZANA: Farioli, Nelli, Tortelli, Giusti, Togneri, Micchi, Giannotti, Bresciani (2’st Tolaini), Bertoncini, Manfredi, Catalini (2’st Balducci). A disp.: Bertoncini, Guidi, Santoni, Sarti, Tamagnini. All.: Compagnone

ACADEMY PORCARI: Cintolesi, Buono, Degl’Innocenti, Picchi (31’st Paganelli), Campigli, Bisanti (28’st Baveresi), Amidei, Cortesi A. (37’st Bianchi), Ghafour, Della Maggiora, Cortesi G.. (24’st Panteri). A disp.: Rossi, Lionetti, Panteri, Di Bello, Lombardi, Del Re. All.: Bendinelli

ARBITRO: Foresi di Livorno

RETI: 30’pt Ghafouri, 39’pt Cortesi G., 41’pt rig. Manfredi, 44’pt Cortesi A., 4’st Amidei, 25’st Togneri

NOTE: Ammoniti Catalini, Balducci, Campigli, Cortesi G.

Pietrasanta – Romagnano 3-0

PIETRASANTA: Ceragioli G., Szabo, Moriconi, Ceragioli S., Giannantoni, Raffaetà, Bondielli, Ambrosi, Bertuccelli, Biagioni, Pinelli. A disp.: Bedei, Benedetti, De Wit, Bonfigli, Cerri, Mancini, Maggiore, Russo. All.: Bucci

ROMAGNANO: Giulianelli, Di Benedetti, Perinelli, Dell’Amico, Bevilacqua, Vaira, Canesi, Viaggi, Giulianelli, Costa, Vatteroni. A disp.: Cima, Manzo, Cucurnia, Nardini, Granai, Pedrinzani, Lombardini, Domenici. All.: Alberti

RETI: 20’pt Bertuccelli, 25’pt Ambrosi, 45’st Mancini

Serricciolo – Forte dei Marmi 0-0

SERRICCIOLO: Landi, Tonelli, Casciari, Barabino, Francini, Forfori (20’st Scarpa), Vegnuti, D’Angelo, Conedera (45’st Ballerini), Lisi, Tavoni (33’st Angelotti G.). A disp.: Bacchi, Mazzone, Ruffini, Angelotti Ale. All.: Bertacchini

FORTE DEI MARMI: Barsanti, Tonacci, Bellini, Bresciani, Cardillo (12’st Latini), Marku, Pascaneanu, Fanaino, Oprita (34’st Maggi), Lossi, Colasanto. A disp.: Morbini, Angeli, Barsotelli, Leomnardi. All.: Bertolla

NOTE: Ammoniti Vegnuti, Bellini, Fanaino, Colasanto

Vagli – Torrelaghese 2-4

VAGLI: Baroni, Pucci, Pancetti (14’pt Castelli), Touray, Da Prato, Marigliani (32’pt Micchi), Brugiati, Landucci (40’st Bruno), Biggi, Franchi, Triti. A disp.: Adami, Orsetti, Bertini. All.: Biagioni

TORRELAGHESE: Casapieri, Ali, Pardini, Barsotti, Monopoli, Tncredi, Pezzini (45’pt Comelli), Checchi (11’st Pacini), Marsili, Passaglia (38’st Grossi), Picchi (1’st Cheli). A disp.: Aperti, Bertolucci, Longobardi, D’Onofrio. All.: Casani

RETI: 18’pt e 26’pt Passaglia, 39’pt Marsili, 41’pt Pezzini, 11’st rig. e 25’st rig. Biggi

NOTE: Ammoniti Da Prato, Ali, allenatore Biagioni. Espulso Ali al 20’st

Girone B

Marginone 2000 – I.Monsummano 1-1

MARGINONE 2000: Di Masi, Carmignani (10’st Paganelli), Pinochi, Lencioni (30’st Piattelli), Conte (30’pt Sarti, 18’st Lici), Ricci, Del Carlo, Jovani, Tognotti (36’st Rinaldi), Pistoresi, Rotunno. A disop.: Santori, Tocchini, Petrilli, Lenci. All.: Tocchini

MONSUMMANO: Lavorini M., De Masi, Borselli L. (32’st Bizzarri), Goti, Panelli, Nini, Falzarano (30’st Testa), Borselli A. (23’st Natali), Mercugliano, Compagnone, Ferrara (30’st Lavorini S.). A disp.: Maccioni, Ghilardi, Damiani, Scannerini, Accinno. All.: Tarabusi

ARBITRO: Bo di Livorno

RETI: 3’st Ferrara, 45’st Del Carlo

NOTE: Al 10’st Compagnone sbaglia un calcio di rigore

Seconda Categoria

Girone A

Atletico Carrara – Filattierese 4-0

Lido di Camaiore – Fivizzanese 0-3

LIDO DI CAMAIORE: Pieraccini, Chiarini, Pardini, Chiusalupi, Del Mancino, Matrone, Petrucci, Pacini, Biagini, Giganti, Cima. A disp.: Galleni, Angeli, Bertuccelli, D’Ascoli, Dal Lago, Grottino. All.: Orsetti

FIVIZZANESE: Carvajal, Bertoli, Nardi, Tornaboni, Cardellini, D’Imporzano, Gerali, Mencatelli, Tarantola, Salku, Alberti.

RETI: 26’pt Salku, 1’st e 30’st Alberti

Massarosa – Cerreto 3-2

MASSAROSA: Bernini, Batori (25’st Greco), Simoni, D’Agliano, Scotece, Lucchesi, Ragghianti, Galli, Ciocia, Barsotti, Cipollini (15’st Ezzaki). A disp.: Lunardini, Farnocchia,Larini

CERRETO: Rebellino, Santini (Vannucci), Fargnoli, Puccetti, Pelagatti, Buffa, Lopez Cordova, Silvestri, Latini, Salini, Cimardi. A disp.: Ganriellio, Rosi. All.: Poggi

RETI: 6’pt Salini, 20’pt D’Agliano, 35’pt Simoni, 20’st Ragghianti, 33’st Puccetti

Monti – Mulazzo 0-1

Monzone – Viareggio 1-2

MONZONE: Vegnuti, Borghetti, Marchiò, Mastorci L., Ciuffani, Arcangeli (33’st Biagini), Battaglia, Bonini (30’pt Galloni), Moisè, Gianardi, Marchionna. A disp.: Biagini, Galloni, Mastorci A. All.: Matelli

VIAREGGIO: Carpita, Ambrogi, Benedetti, Belluomini, Cinquini, Mazzone, Baldassarri (15’st Scaranna), Minichino, Martinelli, Marinai, Chicchiarelli. A disp.: Santini, Sapienza, Nelli, Cosci, Scaranna, Marinai. All.: Santini

RETI: 26’pt Martinelli, 37’pt Baldassarri, 17’st Moisè

NOTE: Ammoniti Mazzone, Baldassari, Marinai, Arcangeli. Espulso Mastorci L. al 40’st

Ricortola – Fortis Camaiore 1-0

RICORTOLA: Murgese, Cola Antonini, Veralli V., Angeloni, Gallone (18’st Mannucci), Veralli A., Spallanzani (11’pt Brizzi, 41’st Casali), Michelucci (18’st Stocchi), Pezzetti, Conti (31’st Tonazzini). A disp.: Nardini, Cima, Pedrinzani. All.: Fini

FORTIS CAMAIORE: Pardini, Benedetti (10’st Pellegrini), Licusato, Cinquini (10’st Simonini), Giannecchini, Vanni I. (20’st Tesi), Mallegni (10’st Dati), Dini, Dal Lago (31’st Pellegrini), Luisotti, Mariani. A disp.: Mosti, Gnani, Peralta, Del Prete, Maguina. All.: Palmerini

RETI: 7’st Veralli A.

NOTE: Ammoniti Cola Antonini, Conti, Tonazzini, Mallegni, Dini, Dal Lago, Dati

Girone C

A.Fornoli – Academy Tau 2-2

A.FORNOLI: Papi, Ferrari, Ledda, Salotti, Marchetti, Donati, Favelli (10’st Poli), Mangiantini, Monticelli, Zhyrukha (34’st Franceschi), Michetti M. A disp.: Scibetta, Selmi, Dinelli, Michetti S. All.: Monticelli G.

ACADEMY TAU: Battistini, Venturini, Spatola, Centoni, Bertocchini, Giusfredi (26’st Pellicciotti), Bonaccorsi (30’st Antonelli), Da Valle, Miserendino, Di Furia (15’st Lavornia), Ridolfi. A disp.: Bolognesi, Dieme Papa, Vannucci, Gioè, Milanesio, Ruggiero. All.: Gioè

ARBITRO: Tarandetti di Pontedera

RETI: 12’pt Bonaccorsi, 43’pt Mangiantini, 17’st Poli, 18’st Miserendino

NOTE: Ammoniti Zhyrukha, Michetti M.

Barga – Montecarlo 1-1

BARGA: Ferrari, Taddei, Disperati, Chiocchetti, Giusti, Mutigli, Larhchim, Rigali, Harch, Marchi, Silvestrini. All.: Raffaelli

MONTECARLO: Tafani, Ricci, Martinelli, Meucci, Rossi (Sodini), Gentile, Zaffora, Bastiani (Biagi), Del Grande (Manfredi), Bottaini (Raimondo), Morra. A disp.: Pucci, Carrara, Cullhaj, Doretti. All.: Maino

ARBITRO: Puccinelli di Carrara

RETI: Harch, Manfredi

NOTE: Ammoniti Del Grande, Ricci, Tafani per il Montecarlo

Corsagna – Gallicano 2-2

CORSAGNA: Pellegrini, Lucchesi M., Longhi, Alberigi (1’st Eramnazi), Barsi, Dinucci, Martino (33’st Biagi), Pellegrini D., Tulipano (15’st Lucchesi E.), Castelli, Matteucci (38’st Vitrani). A disp.: Baldassarri, Lucchesi A., Bertolacci, Tuzi, Dramè. All.: Moretti

GALLICANO: Grassi, Salotti, Turri, Satti (38’st Alfredini), Rossi (28’st Lena), Wurach, Nardini (25’st Bertogli), Biagiotti, Taddei (47’st Pellegrinotti), Brucciani, Viviani (20’st Alfredini A.). A disp.: Peccioli, Alfredini, Franchi, Giani.

RETI: 20’pt Taddei, 25’pt Marttino, 30’pt aut., 10’st Eramnazi

Migliarino Vecchiano – Filettole 3-1

MIGLIARINO VECCHIANO: Bettini, Chelotti (42’st Pardini), Benedettini, Moretti (32’st Balestri), Morgè, Montanelli D., Umalini, Pardi (42’st Montanelli F.), Montanelli L. (18’st Barbani), Andreotti, Aufiero. A disp.: Andreoni, Fantozzi. All.: Trinci

FILETTOLE: Di Sacco, Pellegrini, Simonelli, Ammannati, Lossi, Pagliai, Battelli, Bargi, Coli, Lucchesi, Raffaelli. A disp.: Rugani, Ghelarducci, Calcinai, Baglini, Mione, Rossi, Lentini, Di Giorgio. All.: D’Aurelio

RETI: 20’pt Montanelli L., 19’st Pagliai, 28’st Pardi, 37’st Aufiero

NOTE: Al 5’st Bettini para un rigore a Bargi

Pontecosi – New Team 0-0

PONTECOSI: Nelli, Gennaro (37’st Marigliani), Pellegrinotti, Massei, Bravi, Pieroni, Lunardi, Marigliani, Micchi, Angelini (18’st Pierotti, 35’st Martini Adami), Venanzi (11’st Serani). A disp.: Guidetti, Vanoni, Casotti, Cavilli, Tardelli. All.: Mugnanini

NEW TEAM: Valdrighi, Terni A., Rossi, Martinelli, Pioli, Fantoni, Frigeri, Terni E., Bertucci (35’st Davini), Bonini, Bertucci (25’st Maiorano). A disp.: Bertolini, Piagentini, Scaltritti. All.: Davini

NOTE: Ammoniti Massei, Bravi, Lunardi, Valdrighi, Terni A., Pioli, Fantoni, Frigeri, Terni E. Espulso al 49’st Fantoni

San Filippo – Pontasserchio 3-3

SAN FILIPPO: Gragnani, Gabrielli (1’st Matteuzzi), Genovali Del Debbio (40’st Salvadori), Nottoli, Del Barga, Marchetti, Vincenzi (1’st Lencioni), Biagi (22’st Lorenzi), Pavan (15’st Di Vito), Francalanci, Rugani. A disp.: Roberti, Torricelli, Matteuzzi, Kaja. All.: Caiazzo

PONTASSERCHIO: Cecchetti, Bongiorni, Monacci, Granford, Testi, Meucci, Umalini, Caruso, Fuschetto, Aiello, Pecori. A disp.: Franchi, Ghelli, Giannini, Minteh, Pucco, Selmi, Sodini. All.: Tamagno

RETI: 18’pt Pavan, 25’pt Biagi, 36’pt e 45’ pt Fuschetto, 39’pt Umalini, 13’st Nottoli

NOTE: ammoniti Rugani

San Macario Oltreserchio – Borgo a Mozzano 1-1

SAN MACARIO OLTRESERCHIO: Della Bidia T., Mancino, Masini (30’st Cappelli), Venturi, Pieruccini F., Pieruccini N. (42’st Loria), Bertilacchi, Morotti, Bertolozzi (37’st Mazzeo), Morbini (43’st Rosati), Aureli. A disp.: Ferrarini, Bianchini, Della Bidia S., Romanini. All.: Bisordi

BORGO A MOZZANO: Simoni, Gimbri, Fede (8’pt Massei), Morganti (35’st Iacomini M.), Carrari, Donatelli, Lunardi (3’st Giusti), Alberigi (25’st Barsi), Oliokwe, Bertolozzi, Iacomini C. (40’st Menicucci). A disp.: Cheli, Crea, Porta. All.: Piercecchi

RETI: 25’st Aureli, 26’st Bertolozzi

NOTE: Ammoniti Morotti, Iacomini C, Massei, Gimbri. Espulso Massei al 22’st