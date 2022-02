Pieve Fosciana ko ai quarti di Coppa: passa lo Sporting Cecina

Pieve Fosciana – Sporting Cecina 0-1

PIEVE FOSCIANA: Regoli, Pietrazzini, Pieri, Barsanti, Cristiani, Dini D., Dini C., Bonini, Giusti, Remaschi, Babboni. A disp.: Tocchini, Pavani D., Barsotti, Parmigiani, Turri, Cavani M., Mazzei, Bachini, Shehu. All. Contadini.

SPORTING CECINA: Berrugi, Ajdini, Predali, Balleri, Del Gratta, Pagliai, Campisi, Mecacci, Folegnani, Skerma, Giannini E. A disp.: Cappellini, Pulizia, Modica, Giannini M., Facenna, Bernardoni, Bachini, Diagne. All. Miano

ARBITRO: Marranchelli di Pisa (Argiolas di Pisa e Loum di Carrara)

RETE: 41′ pt Skerma

Il Pieve Fosciana esce dalla Coppa Italia di Promozione con un po’ di rammarico. La squadra di mister Contadini esce ai quarti di finale con un ko di misura con lo Sporting Cecina. La sconfitta è maturata con un gol sul finale di primo tempo della squadra ospite, con un bel colpo di testa di Skerma, lasciato troppo solo, che spacca la gara.

Il Pieve Fosciana ha provato a riacciuffare la gara, reclamando anche per un presunto calcio di rigore e per un contropiede pericoloso fermato per un fallo senza concedere il vantaggio. Alla fine a passare è lo Sporting Cecina.

Notizia in aggiornamento