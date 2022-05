Tutte le gare dalla Promozione alla Seconda Categoria. Impresa del Porcari, il Marlia fa poker

Calcio dilettanti. Ecco come è andata la giornata dalla Promozione in giù.

In Promozione tre punti contro il Villa Basilica già retrocesso per il Lammari e per il Capezzano, che esce momentaneamente dalla zona a rischio della classifica. Pari in extremis per il Pieve Fosciana con gli Amici Miei, ma saranno playout per i garfagnini.

In Prima Categoria nel girone A clamoroso successo in rimonta nei minuti finali e nel recupero per il Porcari a Forte dei Marmi, poker del Marlia contro l’Atletico Lucca. Cade in casa la Torrelaghese con il Serricciolo, corsare Vagli e Molazzana. Nel girone B vince nettamente il Marginone 2000 che resta a +2 sul San Miniato secondo.

In Seconda Categoria ne fa 10 il Viareggio al Monti, scoppiettante il 3-3 fra Fortis Camaiore e Massarosa, casa il Lido di Camaiore a Mulazzo. Nel girone C il Migliarino Vecchiano già promosso dilaga con il Fornoli. Giornata favorevole alle formazioni di casa: vincono Academy Tau, Borgo a Mozzano, Gallicano, Montecarlo e Pontasserchio. Corsaro il Barga nella sfida da brividi con il New Team: decide un gol al 90′ del subentrato El Bassraoui.

Promozione

Amici Miei – Pieve Fosciana 1-1

AMICI MIEI: Bacci, Bartolozzi, Bellini, Sapio, Campionini, Carlesi, Forcieri, Moncini, Poggiani, Massaro, Zizzari. A disp.: Baldi, Acoraro, Gaggioli, Iacopini, Marini, Marino, Hoxha, Cecchi, Tasselli A.. All.: Matteoni

PIEVE FOSCIANA: Tocchini, Pietrazzini, Angelini, Dini, Cristiani, Pieri, Lucchesi, Barsotti, Giusti, Remaschi, Babboni. A disp.: Casci, Cavani, Parmigiani, Turri, Bonini, Mazzei, Bachini, Dini. All.: Contadini

ARBITRO: Giovannini di Prato (Pellegrini e Tilli di Prato)

RETI: 13’st Forcieri, 49’st Babboni

Cgc Capezzano – Virtus Marina di Massa 3-0

CAPEZZANO PIANORE: Bartelletti, Bongiorni, Romiti, Taverna, Togneri, Maestrelli, Pizza, Pacini, Capo, Benedetti, Domenici. A disp.: Ferraiuolo, Valori, Gemignani, Papa, Verona, Ratti, Manfredi, Moriconi, Luporini. All.: Coli

VIRTUS MARINA MASSA: Barbieri, Pisani, Andreazzoli, Pratico, Della Tommasina, Bertelloni, Diouf, Nardini, Lazzini, Ceccarelli, Evani. A disp.: Gozzani, Veschi Tiger, Russo, Pisani, Seck, . All.: Lertora

ARBITRO: Iglio di Pistoia (Parrotta e Casole di Pisa)

RETI: 10’pt e 15’st rig. Benedetti, 10’st Domenici

Lammari – Villa Basilica 6-1

LAMMARI: Decanini, Dianda (8’st Bonini), Iannello (17’st Serafini), Vitelli, Sheta, Coselli, Risolo, Casini, Borelli (1’st Buba), Lacedra (17’st Dinelli), Chetoni (1’at Marzi). A disp.: Scatena, Guazzelli, Posarelli, Bacci. All.: Minichilli

VILLA BASILICA: Luzzi, Cantone (1’st Spagnesi), Kevin, Betti, Petrini, Lencioni, Del Magro (39’st Rossano), Matteoni (1’st Bertini), Berrettini (32’st Bouhalla), D’Angina, Motroni. A disp.: Agozzino, Ghilarducci. All.: Lazzari

ARBITRO: Lenge di Firenze (Ferretti di Pistoia e Salama di Firenze)

RETI: 1’pt Casini, 11’pt Coselli, 28’pt Borelli, 45’pt Dianda, 8’st aut. Kevin, 19’st Spagnesi, 37’st Dinelli

NOTE: Ammoniti Sheta, Lencioni, Matteoni

Prima Categoria

Girone A

Corsanico – Molazzana 2-3

CORSANICO: Lippi, Lari, Aquilante Antonio, Aquilante Andrea (Crovi), Poletti, Tomei (Giunta), Frusteri (Barbetti), Correia, Ceciarini, Simoni, Verdirosa. A disp.: Costa, Ercolano, Del Soldato, Dalle Luche, Corsinelli. All.: Mazzei

MOLAZZANA: Farioli, Nelli (Tamagnini), Giusti, Abrami (Bresciani), Bertoncini Mattia, Tortelli, Muccini, Togneri (Micchi), Balducci (Santoni), Catalini, Giannotti. A disp.: Guidi, Sarti. All.: Compagnone

RETI: 3’pt Giannotti, 9’pt e 30’pt Ceciarini, 22’st e 42’st rig. Balducci

NOTE: Ammonitio Togneri, Catalini, Aquilante Andrea, Lari, Lippi, Tomei. Espulso Correia

Folgor Marlia – Atletico Lucca 4-0

FOLGOR MARLIA: Menichetti, Giannotti (18’st Selmi), Casali, Del Frate (36’st Della Maggiora), Bocca, Repetto, Bagnatori D. (25’st Caputo), Giampaoli, Curumi (27’st Tuzi), Busembai, Dinelli (12’st Pirito). A disp.: Mariotti, Signorini, Bagnatori L., Picchi. All.: Beani

ATLETICO LUCCA: Pannocchia, Pagnini (21’st Vitolo), Romani (18’st Saquella), Tabarrani, Graziotti, Amorio, Sarti (18’st Bartoli), Ferretti, Andreini (21’st Ghiglioni), Bonini (7’st Bortone), Ndiaye. A disp.: Discini, Bartoli, Saquella, Biagini. All.: Matteucci

RETI: 32’pt rig. Del Frate, 43’pt e 27’st Busembai, 45’pt Curumi

NOTE: Ammoniti Dinelli, Busembai, Pagnini, Andreini, Amodio. Espulso Graziotti al 41’pt

Forte dei Marmi – Academy Porcari 2-3

FORTE DEI MARMI: Barsanti, Cardillo, Barsottelli, Leonardi (40’st Palagi), Latini, Marku (17’st Tonacci), Tedeschi, Panaino, Tarabella (13’st Maggi), Lossi, Papi. A disp.: Morbini, Angeli, Tonacci, Pieraccioli, Palagi, Fani, Maggi. All.: Bertolla

ACADEMY PORCARI: Cintolesi N., Buono, Vitelli (7’st Amidei), Picchi (38’pt Menchini), Mattioni, Bisanti, Ricci, Cortesi A., Ghafouri (9’st Baveresi), Della Maggiora (28’st Petretti), Cortesi G. A disp.: Rossi, Lombardi, Paganelli, Del Carlo, Di Bello. All.: Paganelli

RETI: 21’pt e 33’pt Lossi, 44’st e 49’st rig. Ricci, 54’st Cortesi G.

NOTE: Ammoniti Barsottelli, Marku, Lossi, Vitelli, Bisanti

Romagnano – Vagli 2-4

ROMAGNANO: Tognoni, Di Benedetti, Perinelli, Dell’Amico, Nardini, Manzo, Canesi, Viaggi (17’st Pedrinzani), Del Sarto, Monaco, Vatteroni. A disp.: Borsoni, Granai, Cucurnia, Solarino.

VAGLI: Baroni, Babacar, Boggi, Da Prato, Orsetti Al. Tognarelli, Brugiati, Marigliani, Biggi, Franchi (40’st Triti), Fontanini (45’st Castelli). A disp.: Giannotti, Micchi, Orsetti An. All.: Biagioni

RETI: 9’pt Vatteroni, 19’pt Del Sarto, 4’st Franchi, 7’st Marigliani, 29’st rig. Biggi, 41’st Brigiati

NOTE: Ammoniti Monaco, Boggi

San Giuliano – Don Bosco Fossone non disputata per l’assenza del Don Bosco

Torrelaghese – Serricciolo 2-4

TORRELAGHESE: Casapieri, Ali, Pardini, Grossi (48’st Bertolucci), Monopoli, Tancredi, Pezzini (35’st D’Onofrio), Comelli, Dati, Passaglia, Checchi (1’st Cheli). A disp.: Aperti. All.: Casani

SERRICCIOLO: Landi, Forfori, Casciari, Malatesta, Francini, D’Angelo, Vegnuti, Pangi, (3’st Angelotti), Conedera, Scarpa, Tavoni. A disp.: Gabrielli, Gilli, Simonelli, Zavatto, Canese. All.: Bertacchini.

RETI: 10’pt, 25’pt e 18’st Conedera, 36’pt Vegnuti, 8’st Passaglia, 22’at Cheli

NOTE: Ammoniti Casciari, Malatesta, Scarpa, Angelotti, D’Angelo, Comelli, Cheli

Girone B

Tempio Chiazzano – Marginone 2000 0-4

TEMPIO CHIAZZANO: Bindi I., Zoppi, Anichini, Cirenga, Bicciantini, Carlesi, Sina (7’st Bugelli), Sardini, Bresci (1’st Fedi), Lossi (23’st Stefanelli), Iavarone. A disp.: Cecchi, Taddei, Bindi N., Nardi, Giuntoli, Magni. All.: Anichini

MARGINONE 2000: Di Masi, Ricci, Lici, Lencioni, Giusfredi (35’st Antoni), Tocchini, Del Carlo, Jovani, Frateschi (33’st Tognotti), Pistoresi (36’st Rinaldi), Rotunno (33’st Petrilli). A disp.: Besson, Sarti, Conte, Paganelli. All.: Tocchini

ARBITRO: Mancino di Pisa

RETI: 8’pt Frateschi, 36’pt Jovani, 35’st e 47’st Antoni

Seconda Categoria

Girone A

Atletico Podenzana – Atletico Carrara 3-2

Filattierese – Ricortola 0-2

Fivizzanese – Cerreto 2-0

Fortis Camaiore – Massarosa 3-3

FORTIS CAMAIORE: Pardini, Costagli (24’st Mallegni), Dati (39’st Tesi), Maguina (30’st Cinquini), Lari, Licusato (43’pt Benedetti), Paoli, Mariani, Paellegrini, Luisotti, Dal Lago (35’st Simonini). A disp.: Mosti, Vanni, Del Prete, Nigi. All.: Palmerini

MASSAROSA: Bernini, Greco, Batori, D’Agliano, Scotece, Lucchesi (16’st Farnocchia), Ragghianti, Galli, Ciocia (35’st Larini), Barsotti, Ezzaki. A disp.: Del Dianda, Guccione, Manfredini. All.: Gori

RETI: 6’pt Ciocia, 41’pt rig. D’Agliano, 7’st Dal Lago, 27’st rig. Ezzaki, 30’st Luisotti, 40’st Cinquini

NOTE: Ammoniti Pardini, Mariani, Luisotti, Dal Lago, D’Agliano, Galli, Ciocia, Barsotti, l’allenatore Gori. Espulso al 33’st Mallegni. Al 10’ pt Pardini para un rigore a Galli

Mulazzo – Lido di Camaiore 2-0

MULAZZO: Leri, Santini, Bergamaschi, Bernieri F., Dell’Amico, Cham, Belforti, Rossi, Gneri, Ragonesi, Ausili. A disp.: Pecorelli, Luccini, Castellotti A., Del Rio, Castellotti E., Bernieri R., Tamagna, Gussoni, Elia. All.: Strata

LIDO DI CAMAIORE: Pieraccini, Filippeddu, Chiarini, Bertuccelli, Del Mancino, Biagini, Grottino, Pacini, Da Prato G., Pardini Andrea, Sereni. A disp.: D’Ascoli, Paoli, Govi, Petrucci, Lucarini. All.: Orsetti

RETI: Ragonesi 2

Viareggio – Monti 10-0

VIAREGGIO: Carpita, Ambrogi, Gemignani (1’st Nelli), Benedetti (1’st Scardina), Cinquini, Baldassari (1’st Bertini), Ksioua, Belluomini (1’st Sapienza), Martinelli, Minichino (1’st Cosci), Chicchiarelli. A disp.: Santini, Mei. All.: Santini

MONTI: Cavalierdoro, Iovanovitch, Cerutti, Pucci, Reburati, Saisi, Evangelista, Bellacci, Chelemen, Borzonasca, Gabrielli. A disp.: Maioni, Trinchero. All.: Centofanti

RETI: 10’pt, 23’pt, 38’pt e 30’st Ksioua, 20’pt, 26’pt e 16’st Martinelli, 21’pt, 37’pt e 45’pt Chicchiarelli

Girone C

Academy Tau – San Macario Oltreserchio 2-0

ACADEMY TAU: Battistini, Venturini, Spatola, Centoni, Da Valle, Giusfredi (Antonelli), Buonaccorsi (Cani), Lera (Pellicciotti), Papa (Ruggiero), Ridolfi (Miserendino). All.: Gioè

SAN MACARIO OLTRESERCHIO: Della Bidia T., Mancino, Puccinelli (37’st Bianchini), Venturi, Pieruccini F., Pieruccini N. (35’st Cappelli), Bertilacchi, Marlia, Romanini (12’st Morbini), Gabriele (23’st Della Bidia S.), Mazzuola. A disp.: Ferrarini, Masini, Cappelli, Morotti, Rosati, Aureli. All.: Bisordi

RETI: 20’pt Lera, 38’pt Bonaccorsi

NOTE: Al 20′ l’Academy Tau fallisce un calcio di rigore. Espulso Centoni

Borgo a Mozzano – Pontecosi Lagosi 2-1

BORGO A MOZZANO: Simoni, Morganti (39’pt Fede), Lunardi, Carrari, Donatelli, Ceccherelli, Ruocco, Chiocchetti (25’st Iacomini), Bertolozzi (32’st Bertini), Fati (36’st Massei), Alberigi (32’st Amidei). A disp.: Cheli Iacomini Rapaioli, Menicucci. All.: Piercecchi

PONTECOSI LAGOSI: Bechelli, Gennaro, Pellegrinotti, Massi, Marigliani D. (40’st Angelini), Bravi, Lunardi, Marigliani L., Serani, Angelini (8’st Piagentini), Venanzi (33’st Cavilli). A disp.: Guidetti, Tardelli, Triti, Micchi, Casotti, Bertolini. All.: Mugnaini

RETI: 5’st Serani, 6’st Chiocchetti, 33’st Alberigi

NOTE: Ammoniti Carrari, Ceccherelli, Lunardi, Chiocchetti, Venanzi, Gennaro, Bravi, Marigliani L., Massi. Espulsi Gennaro al 42’pt, Ceccherelli al 14’st, Lunardi al 34’st, Massi al 43’st

Gallicano – San Filippo 2-0

GALLICANO: Grassi, Salotti (42’st Giani), Lena, Biagiotti (34’st Alfredini Andrea), Rossi, Wurach, Satti, Bertogli (30’st Bacci), Taddei (32’st Viviani), Alfredini Anthony, Brucciani. A disp.: Gogorici, Catoni, Franchi, Peccioli. All.: Salotti

SAN FILIPPO: Gragnani, Vincenzi (41’st Nucci), Genovali Del Debbio (44’st Gabrielli), Nottoli, Mathieu (15’st Torricelli), Marchetti, Biagi, Di Marino (27’st Kaja), Lorenzi, Niccoli (43’st Salvadori), Rugani. A disp.: Del Barga, Francalanci. All.: Caiazzo

RETI: 15’st Bertogli, 21’st Alfredini Anthony

NOTE: Ammoniti Nottoli, Salotti, Alfredini Anthony, Bertogli, Rossi

Migliarino Vecchiano – Fornoli 7-0

MIGLIARINO: Bettini, Mori, Benedettini, Lobur, Morgè, Montanelli D., Chelotti, Pardi, Baroni, Andreotti, Aufiero. A disp.: Fantozzi, Barbani, Baelestri, Longobardi, Mannocci, Umalini, Moretti. All.: Trinci

FORNOLI: Papi , Poli, Ledda, Mangiantini, Michetti S., Donati, Favelli, Olivieri, Monticelli, Petri, Michetti M. A disp.: Dinelli, Franceschi, Pacini, Zhyrukha, Secchi, Cecchini. All.: Rocchiccioli (ff)

RETI: Baroni 2, Aufiero 2, Montanelli, Barbani, Mannocci

Montecarlo – Corsagna 2-1

MONTECARLO: Tafani, Del Grande (40’pt Biondi F.), Meucci, Martinelli, Ricci, Morra, Biagi, Bastiani, Bottaini (30’st Cullaj), Rossi (35’st Sodini), Annoni. A disp.: Biondi T., Zaffora, Carrara, Pucci, Gentile. All.: Maino

CORSAGNA: Pellegrini, Bertoncini (15’st Longhi), Biagi (5’st Tulipano), Lucchesi A. (15’st Zhyrukha), Barsi, Dinucci (31’st Lunardi), Spicciani (30’st Bertolacci), Pellegrini D., Matteucci, Eramnazi, Lucchesi E. A disp.: Baldassarri, Tuzi, Doroni. All.: Vertemati

RETI: 19’pt Bottaini, 18’st Bastiani, 47’st Matteucci

NOTE: Ammoniti Meucci, Martinelli, Bastiani, Morra, Bottaini, Lucchesi A., Longhi. Espulsi RIcci e Pellegrini D.

New Team – Barga 0-1

NEW TEAM: Valdrighi, Tortelli, Grandini, Piagentini, Magazzini, Pioli, Frigeri, Terni E., Franchi, Bonini, Rossi. A disp.: Scaltritti, Fantoni, Bertucci L., Bertucci E., Gulisano, Maiorano, Biagioni.

BARGA: Ferrari, Taddei (Giusti), Teani, Mutigli, Gavazzi, Disperati, Pellegrinetti, Rigali, Harch, Marchi (Ghafouri), Silvestrini (El Bassraoui). A disp.: Togneri, Cottu,Larhchim, Dabdoudi, Sartini, Chiocchetti. All.: Pieroni

RETI: 45’st El Bassraoui

Pontasserchio – Filettole 3-2

PONTASSERCHIO: Franchi, Umalini, Cardu, Selmi, Monacci, Sodini, Minteh, Concordia, Giannini, Aiello, Pecori A. A disp.: Cecchetti, Di Gaddo, Giussani, Meucci, Puccio. All.: Tamagno

FILETTOLE: Rugani, Ghelarducci, Simonelli, Mulè, Lossi, Calcinai, Bandoni, Bargi, Conte, Dianda, Pellegrini. A disp.: Di Sacco, Gaddini, Lentini, Mione, Battelli, Di Giorgio. All.: Guerrini

RETI: Minteh, Giannini 2, Bargi, Bandoni

NOTE: Ammoniti Selmi, Umalini