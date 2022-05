Promozione, verdetto rimandato: Pieve Fosciana e Lammari si sfideranno nei playout

Promozione, il verdetto retrocessione è ancora tutto da giocarsi. Nell’ultima giornata vincono sia il Lammari sia il Pieve Fosciana, non scatta la forbice di nove punti di distacco e le due squadre si affronteranno in doppia gara di playout andata e ritorno. Capezzano fa cinquina, supera il Villa Basilica (già retrocesso) e non rischia nulla.

Questa la cronaca di un pomeriggio da brividi che lascia ancora un lumicino di speranza per la salvezza ai garfagnini di Contadini. Prima gara in Garfagnana, ritorno dopo sette giorni a Lammari

Capezzano Pianore – Villa Basilica 5-2

CAPEZZANO PIANORE: Ferraiuolo, Bongiorni, Valori, Navari, Taverna (1’st Gemignani), Togneri, Pizza (12’st Poleschi), Pacini, Ratti (30’st Motroni), Capo (1’st Benedetti), Maestrelli (16’st Navari). A disp.: Bartelletti. All.: Coli

VILLA BASILICA: Luzzi, Ngabeth Tchapnga, Bertini, Betti, Petrini, Lencioni, Motroni, Spagnesi (30’st Ghilarducci), Rossano, Bouhalla, Morioni. A disp.: Agozzino. All.: Lazzari.

RETI: 22’pt e 37’pt Capo, 33’pt Betti, 43’pt Maestrelli, 2’st e 3’st Navari, 5’st Spagnesi

NOTE: Ammoniti Pacini, Rossano, Motroni. Espulso Motroni al 44’pt



Lammari – Ponte Buggianese 3-2

LAMMARI: Decanini (27’st Scatena), Dianda, Iannello, Vitelli (23’st Guazzelli), Sheta (24’st Marzi), Coselli, Risolo, Casini (32’st Posarelli), Borelli, Haoudi, Lacedra. A disp.: Gadio, Dinelli, Chetoni, Bonini, Bacci. All.: Minichilli

PONTE BUGGIANESE: Della Corte, Giomi (22’st Lorusso), Ferrari, Gabbani (6’st Fanucchi), Vitiello, Citti (14’st Simi), Beqiri, Gialdini (14’st Meucci), Donati (22’st Ceceri), Maiorana, Secchi. A disp.: Grasso, Perillo, Dal Poggetto, Pievani.

ARBITRO: Mariani di Livorno (Pucci e Loum di Carrara)

RETI: 32’pt Casini, 11’st Lacedra, 17’st Haoudi, 24’st Fanucchi, 38’st Maiorana

Maliseti Seano – Pieve Fosciana 1-3

MALISETI SEANO: Cuorvo, Perillo, Ciofi, Paoli, Campani, Bambini, Breschi, Santini, Aprea, Biscardi, Menichetti. A disp.: Habibaj, Matteini, Fusco, Cecchi L., Campana, Cioffi, Pitta, Cavalieri, Salucci. All.: Fabbri

PIEVE FOSCIANA: Tocchini, Pietrazzini, Cavani, Barsanti, Barsotti, Pieri, Lucchesi, Dini, Bonini, Remaschi, Babboni. A disp.: Casci, Parmigiani, Dini, Turri, Bachini, Angelini, Giusti, Mazzei, Giuntini. All.: Contadini

ARBITRO: Di Legge di Pisa (Laganà e Notari di Siena)

RETI: 18’pt Biscardi, 24’pt e 28’pt Babboni, 18’st Barsotti