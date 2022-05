In parità la sfida di andata per la salvezza fra Pieve Fosciana e Lammari

Pieve Fosciana – Lammari 1-1

PIEVE FOSCIANA: Tocchini, Pietrazzini (1’st Cristiani), Cavani, Barsanti, Barsotti, Pieri, Lucchesi, Dini, Bonini, Remaschi (23’st Bachini), Babboni. A disp.: Casci, Dini, Turri, Grilli, Giusti, Angelini, Mazzei. All.: Contadini

LAMMARI: Decanini, Dianda, Iannello, Vitelli, Sheta, Coselli, Risolo, Casini, Haoudi, Lacedra (23’st Dineli), Marzi. A disp.: Scatena, Gadio, Guazzelli, Chetoni, Bonini, Biggi, Bacci. All.: Minichilli

ARBITRO: Cremone di Pisa (Guadagni di Pisa e Gambini di Pontedera)

RETI: 6’pt Haoudi, 41’st Babboni

NOTE: Ammoniti Babboni, Pieri, Casini, Haoudi

Finisce in parità la sfida di andata dei playout di Promozione fra Pieve Fosciana e Lammari che dovrà decidere chi farà compagnia in prima Categoria a Virtus Marina di Massa e a Villa Basilica.

La sfida sembra incanalarsi verso il Lammari quando dopo sei minuti di gioco segna Haoudi per le anatre. Ma i garfagnini non accusano il colp e con pazienza impostano la sfida per agguantare quantomeno il pari. Che, con caparbietà, arriva al 41′ della ripresa con la firma di Babboni. A Lammari la sfida di ritorno fra sette giorni stabilirà la terza retrocessione di stagione.

La cronaca

Primo tempo nel quale il Lammari esercita una supremazia dopo il vantaggio immediato con un’incornata di Haoudi. I padroni di casa rispondono con un palo di Remaschi. Gli ospiti tengono bene il campo nel primo tempo e nella ripresa arriva il pari di Babboni sempre su colpo di testa, la Pieve reclama per un tocco di mano. Tutto è rinviato alla gara dei Laghetti tra sette giorni. Il Lammari avrà due risultati dalla sua, la Pieve dovrà giocare il tutto per tutto.

Nella sfida playoff, invece, finisce 1-1 fra Larcianese e Maliseti Seano. Saranno i viola pistoiesi ad affrontare il Quarrata in finale playoff. Già in Eccellenza, invece, il Ponte Buggianese.