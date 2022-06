Castelnuovo, si dividono le strade con il tecnico Michele Biggeri

Castelnuovo, l’allenatore per la prossima stagione di Promozione non sarà Michele Biggeri.

Lo ha deciso oggi (30 giugno) la società gialloblù. La società si sta già adoperando per individuare il nome dell’allenatore che guiderà la prima squadra nella stagione sportiva 2022/2023 ma nel frattempo ringrazia il tecnico “per l’opera svolta nella stagione appena conclusa, per l’impegno, la passione e la voglia che ha sempre messo, portando avanti un percorso umano e tecnico di spessore impreziosito dalla capacità di far crescere tanti giovani del settore giovanile e farli debuttare nel campionato di Eccellenza disputato”.