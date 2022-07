Calcio dilettanti, il Pieve Fosciana riparte da mister Telloli e da capitan Lucchesi. Daniele Biggi bomber per il Fornaci

Calcio dilettanti, a poco meno di due mesi dall’inizio della nuova stagione continua a tenere banco il calcio mercato.

In Promozione si muove il Pieve Fosciana, reduce dalla salvezza ai playout con il Lammari: in panchina ci sarà Giancarlo Telloli, vincitore dei playoff di Terza alla guida del Filicaia. In rosa potrà contare su capitan Davide Lucchesi, al 17esimo anno in squadra, Corrado Dini, Andrea Angelini, Adugna Bachini e Alessandro Turri. Si attendono ulteriori innesti per una stagione che dovrà essere meno al cardiopalma di quella appena trascorsa.

È Michele Bonini, classe 1996, l’ultimo acquisto del Pontecosi Lagosi per la prossima stagione di Seconda. Si tratta di un altro ritorno. Preso in prestito dal Vagli anche il classe 2000 Lorenzo Castelli. Restano invece in gialloblu Maicol Massei, Niccolò Triti, Mattia Bravi e Gabriele Piagentini.

Dopo i tanti annunci di addii (partono anche Guazzelli, Satti, Giannecchini, Damazzi e Rossi) il Fornaci inizia a presentate conferme e volti nuovi per il campionato di Seconda: resta l’allenatore Daniele Giannecchini, vincitore del campionato di terza alla prima esperienza. Dal Lammari per l’attacco arriva l’esperto Daniele Biggi. In difesa ci sarà Riccardo Taddei, un ritorno, mentre in porta dal Fornoli c’è Diego Papi. Stefano, difensore e Marco Michetti, centrocampista, anche loro dal Fornoli sono i due fratelli che rinforzano la rosa dei rossoblu fornacini.

Sempre in Seconda vestiranno la maglia del New Team Stefano Angelini e Stefano Damazzi.

Continua a formarsi la rosa dei Diavoli Neri per la Terza Categoria: ci saranno Carlo Tersitti, Samuele Coiai, Daniele Monelli, Luca Manfredi, Marco Francini, Simone Trombi, Giorgio Ferri, Tommaso Casotti, Matteo Pellegrinotti, Luca Satti. In rosa anche il jolly Daniele Sartini.

In Terza il San Filippo riparte da un accordo di collaborazione con la Sanvitese. L’allenatore è Piergiorgio Tessieri. In rosa i veterani Andrea Bazzano e Lorenzo Ghilarducci.

In Terza c’è anche un’altra novità. Nasce il Seravezza Football Club. Da una costola del Seravezza Pozzi Calcio nasce questa nuova realtà locale “con l’intento – spiega la società – di valorizzare e coinvolgere una più ampia fetta di ragazzi della nostra zona, per accrescere il prestigio della nostra città. Il responsabile del nuovo progetto è Andrea Ristori che oltre a seguire in modo magistrale l’area social della serie D si dedicherà allo sviluppo della nuova realtà che avrà a disposizione per partite ed allenamenti lo stadio Buon Riposo e tutta la struttura della serie D”. La prima squadra, intanto, mette nel motore anche l’ex Lucchese Christian Monacizzo.