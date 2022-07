Ristrutturazione in vista in casa Castelnuovo: presto il nuovo consiglio direttivo

Ristrutturazione in vista in casa Castelnuovo dopo la retrocessione in Promozione. La società, però, vuole mettersi al riparo da voci che si rincorrono. Per questo ha emesso un comunicato ufficiale, del tutto interlocutorio. E non è forse un caso che lo stesso sia arrivato il giorno dopo l’ufficializzazione dello stop alle trattative per la cessione della Lucchese.

“L’Us Castelnuovo Garfagnana – si legge – informa che è in atto una fase di ristrutturazione dell’assetto societario, sia dirigenziale sia tecnico, che a breve porterà alla definizione di un nuovo consiglio direttivo integrato da nuove figure. Il silenzio di questo ultimo periodo, al di là delle varie voci che possono essere uscite all’esterno, è giustificato dal lavoro intenso e proficuo che è stato svolto dai membri della società di concerto con l’amministrazione comunale, parte integrante e fondamentale in questo processo di cambiamento, tutto questo nell’intento di prospettare nuovi obbiettivi e nuovi traguardi per questa centenaria società. A breve saremo in grado di annunciare un nuovo staff tecnico ed organizzativo”.

“Tutto questo – spiega la società gialloblù – per dare inizio ad un nuovo ciclo finalizzato ad infondere entusiasmo e a cogliere quei risultati che dovrebbero consentire di riportare l’Us Castelnuovo Garfagnana ai livelli che la storia, ormai secolare, merita. Un cordiale saluto a tutti, forza Castelnuovo”.