Via al nuovo corso per il Castelnuovo: il direttore è Fabrizio Giovannini

Castelnuovo, via al nuovo corso della società. Che, anche grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e del sindaco Andrea Tagliasacchi, riparte con ambizione dalla Promozione o, forse, dall’Eccellenza, visto che è stato chiesto il ripescaggio.

In società torna un grande personaggio dello sport regionale e della Valle in particolare: il direttore generale sarà Fabrizio Giovannini, già in gialloblu ai tempi del professionismo.

“Sono onorato e orgoglioso di tornare dopo tanto tempo a poter dare il mio contributo a una piazza importante come Castelnuovo Garfagnana – dice Giovannini – insieme a persone con cui, in tutti i questi anni di assenza, i rapporti di stima e amicizia sono rimasti cordiali e sinceri. Agli sportivi, ai tifosi, a tutta la famiglia gialloblù non farò mai mancare il mio impegno ed entusiasmo per riportare squadra e società a un livello più adeguato alla loro grande è straordinaria storia. Ci vorrà tanto lavoro, pazienza e il contributo di tutti ma sono sicuro che ci riusciremo”.

Nell’appuntamento di oggi (15 luglio) allo stadio il presidente Dino Dini, confermato per il terzo anno, ha presentato oggi il nuovo asset dirigenziale. Nelle sue parole si avvertono tenacia e voglia di fare bene verso il campionato imminente. Anche se venisse confermata la retrocessione in Promozione in gialloblù la società ha ambizioni importanti, ma il presidente non va oltre per scaramanzia. Infine il numero uno31 ha confermato la solidità societaria ed ha ringraziato l’ex dirigente Simone Vanni per l’ottimo lavoro svolto negli anni di Castelnuovo.

Poi in successione hanno preso parola il sindaco Andrea Tagliasacchi che ha confermato l’ottima sinergia tra l’amministrazione locale e la squadra. Questo è confermato dall’inserimento nel consiglio societario della figura di Francolino Bondi che ricopre anche il ruolo di presidente del consiglio comunale.

Ma il culmine della conferenza è stato l’intervento del nuovo direttore generale e sportivo Fabrizio Giovannini. L’ex Montecatini si è detto molto felice di tornare a casa dopo 18 anni, ha voluto subito chiarire l’impegno che metterà per la stagione. Ha anticipato che il nuovo mister sarà un personaggio importante ed ha confermato il rinnovo di Inglese e che si farà “una campagna acquisti intelligente”.

Ha chiuso confermando la richiesta del Castelnuovo di ripescaggio nel campionato di Eccellenza: l’esito si conoscerà nelle prime settimane di agosto.

A chiudere la conferenza è stato il nuovo socio Francolino Bondi che ha confermato la sua figura di garanzia e di tramite tra l’amministrazione e i gialloblù.