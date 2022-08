Al via un Pietrasanta ambizioso: in attacco dall’Eccellenza c’è Giacomo Petracci

Il Pietrasanta, neopromosso in Promozione, è pronto per la nuova stagione di campionato. Una rosa rafforzata per gli ambiziosi versiliesi del presidente Sacchelli, affidata al mister Massimiliano Bucci e che ha come vice Matteo Ficagna.

Questa la rosa dei versiliesi, che come stella hanno in attacco il bomber Giacomo Petracci, proveniente dall’Eccellenza con il River Pieve.

PORTIERI: Giacomo Ceragioli, Riccardo Mariani, Niccolò Barsaglini

DIFENSORI: Alessandro Raffaetà, Edoardo Togneri, Filippo Benedetti, Raoul Zsabo, Giacomo Laucci, Pietro Fortini, Mattia Cardillo, Edoardo Vannucci, Cesare Biasci, Lorenzo Navari

CENTROCAMPISTI: Francesco Tosi, Michele Ambrosi, Alessandro Bondielli, Lorenzo Seghi, Gian Marco Magnio, Matteo Nicolini, Alessandro Agostini, Christian Del Frate, Alessandro Maggiari

ATTACCANTI: Giacomo Petracci, Giacomo Maggiore, Gabriele Pinelli, Cesare Dell’Amico, Gianmaria Sancredi

La preparazione è iniziata lo scorso 8 agosto ed andrà avanti fino al 10 settembre. Nel mezzo ci sarà l’esordio in Coppa il 4 settembre contro il LunigianaPontremolese.

Sabato 20 agosto alle 18 si terrà il test con il River Pieve, il 24 agosto sempre alle 18 con il San Marco Avenza, il 27 agosto alle 20,30 a Viareggio con i bianconeri locali e il 31 agosto alle 18 con l’Atletico Lucca.