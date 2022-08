Pieve Fosciana, tanti nuovi arrivi per evitare le sofferenze dell’anno passato

Pieve Fosciana, una ‘rivoluzione’ per non soffrire come l’anno passato, quando la formazione garfagnina si è salvataa solo dopo un doppio spareggio contro il Lammari. Tanti i volti nuovi per una rosa messa in piedi con meticolosità e preparazione dal direttore sportivo Paolo Maggi e affidata all’outsider Giancarlo Telloli, fresco vincitore dei playoff di Terza con il Filicaia Diavoli Rossi.

Tanti i volti nuovi per i biancorossi pievarini. Uno dei colpi di mercato è l’attaccante Matteo Tersigni: cresciuto nel settore giovanile del Pontedera ha militato nel Fucecchio, nel Pontedera, con presenze anche in C e al San Marco Avenza. Fra i nuovi volti Niccolò Tognarelli (’97) con un trascorso nelle giovanili di Castelnuovo e Ghiviborgo, quindi al Pieve Fosciana in Prima Categoria. C’è anche il ’98 Federico Maggi con trascorsi nei settori giovanili di Castelnuovo, Margine Coperta e Ghiviborgo. Ha poi militato nel Fornoli, nel River Pieve, dove ha vinto il campionato di Pima, e nel Vagli. È classe 2001 l’attaccante esterno Gabriele Fambrini. Ha iniziato nelle giovanili dell’Empoli, poi all Lucchese fino alla Berretti fino a giocare in Eccellenza con la Cuoiopelli e nella Rignanese in Promozione. È del 2002 il centrocampista Matteo Ghiloni, centrocampista offensivo proveniente dal Castelnuovo. Completano i volti nuovi Nicola Abrami, mediano del ’93 del Molazzana in Prima ed ex settore giovanile del Castelnuovo; Simone Nelli, esterno del ’94 del Molazzana, anche lui ex Castelnuovo, il portiere Marco Petroni, classe 2000, cresciuto nelle giovanili della Pistoiese e in rosa con Ghiviborgo e Seravezza in D e con Camaiore e Montecatini in Eccellenza; Samuele Lartini, 2003 della juniores nazionali del Ghiviborgo ed ex settore giovanile del Tau, che può giocare come centrocampista o difensore centrale; Lorenzo Simonini, 2003 del Ghiviborgo, già all’Atletico Lucca e al Capezzano; Eric Febbrai, attaccante del 2004 del Barga; Moti Bachini, attaccante molto tecnico classe 2003 del Ghiviborgo e del settore giovanile del Taiu

La rosa: Nicola Abrami (Molazzana), Andrea Angelini, Adugna Bachini, Moti Bachini (Ghiviborgo), Lorenzo Bonini, Davide Cavani, Matteo Cavani, Corrado Dini, Gabriele Fambrini (Rignanese), Eric Febbrai (Barga), Matteo Ghiloni (Castelnuovo), Samuele Lartini (Ghiviborgo), Davide Lucchesi, Federico Maggi (Vagli), Simone Nelli (Molazzana), Leonardo Ori, Marco Petroni (Montecatini), Lorenzo Pietrazzini, Tommaso Regoli, Lorenzo Simonini (Ghiviborgo), Matteo Tersigni (San Marco Avenza), Niccolò Tognarelli, Alessandro Turri

Nel programma delle amichevoli oggi (18 agosto) alle 18 la sfida al Ghiviborgo, mercoledì 24 il match delle 19 contro il Corsagna. Sabato 27 è in programma un’amichevole alle 17 contro il Vagli e mercoledì 31 contro il Molazzana (ancor da confermare).