Tutto sulle gare di Coppa: Pieve Fosciana avanti ai rigori nel derby di Promozione con il Castelnuovo

Ecco quello che è successo nei campi della Coppa dalla Promozione alla Seconda Categoria

Coppa Italia Promozione

Capezzano Pianore – Pietrasanta 1-1

CAPEZZANO PIANORE: Tonelli, Bongiorni, Bonuccelli, Sacchelli, Della Latta, Maestrelli, Pizza, Lampitelli, Capo, Benedetti, Petriccioli. A disp.: Mariani, Caniparoli, Mogavero, Baldi, Checchi, Gazzoli, Bertolucci, Donati, Moriconi. All.: Coli.

PIETRASANTA: Mariani, Biasci, Vannucci, Bondielli, Togneri, Matteoni, Szabo, Seghi, Petracci, Tosi, Pinelli. A disp.: Ceragioli, Laucci, Fortini, Del Frate, Nicolini, Maggiore, Trentacosti, Sancredi, Navari. All.: Bucci

ARBITRO: Di Legge di Pisa (Mangini di Livorno e Santaera di Pisa)

RETI: 25’pt Lampitelli, 25’st Maggiore

NOTE: Prossimo turno Lunigiana Pontremolese – Capezzano

Castelnuovo – Pieve Fosciana 4-5 dcr (0-0)

CASTELNUOVO: Papeschi, Marganti (Vaselli), Telloli (Morelli), Sheta, Bonaldi, Biagioni L., Dal Poggetto (Casci), Bartolomei, Bitep, El Hadoui, Lucchesini (Tiberi). A disp.: Berlingacci, Gheri, Ghiloni, Lombardi, Inglese. All.: Cipolli

PIEVE FOSCIANA: Petroni, Tognarelli, Cavani, Abrami, Angelini (Bachini A.), Turri, Lucchesi, Ghiloni M. (Fambrini), Febbrai (Simonini), Bonini (Dini), Nelli (Lartini). A disp.: Nobili, Lartini, Simonini, Ori, Maggi, Fambrini, Bachini M., Bachini A., Dini. All.: Telloli

ARBITRO: Giacomelli di Pisa (La Veneziana di Viareggio e Baranga di Carrara)

SEQUENZA RIGORI: Bitep gol, Lucchesi gol, Morelli gol, Bachini A. gol, El Hadoui gol, Turri gol, Casci gol, Fambrini gol, Tiberi fallito, Simonini fallito, Biagioni L. fallito, Lartini gol

NOTE: Ammoniti Bitep, El Hadoui, Telloli, Nelli. Espulsi Bartolomei e Dini.

Coppa Toscana Prima Categoria

Viareggio – Tirrenia 3-0

VIAREGGIO: Mei, Gemignani, Benedetti, Belluomini, Cinquini (Martinelli GL.), Monopoli, Pugliese (Lombardi), Minichino (Scaranna), Chicchiarelli (Martinelli L.), Marinai, Galli (Sapienza). A disp. Rossi, Nelli, Cosci. All.: Santini

TIRRENIA: Fadda, Termine, Giorgi (Prato), Giari, Pieroni, Betti (Colombini F.), Cozzi, Luperini (Balleri), Colombini N., De Marchi (Simoncini), Novelli (Sibiriu). A disp. Bonaretti. All.: Luperini

ARBITRO: Banfi di Pistoia

RETI: 18’pt Chicchiarelli, 39’pt rig. Marinai, 45’st Martinelli L.

NOTE: Prossimo turno Tirrenia – Forte dei Marmi

Corsanico – Migliarino Vecchiano 1-1

CORSANICO: Lippi, Ambrogi, Caneschi, Cipollini, Tomei, Giunta, Barducci, Simonini B., Ciocia, Vecoli, Correia. A disp.: Lubrano, Ceragioli, Cerri, Del Soldato, Massa, Parducci, Santini, Volpe. All.: Biancalana

MIGLIARINO VECCHIANO: Bettini, Longobardi, Benedettino, Lobue, Morgè, Montanelli D., Chelotti, Armenante, Montanelli L., Andreotti, Policelli. A disp.: Le Rose, Balestri, Bandini, Moretti, Mori, Umalini, Masoni, Fantozzi. All.: Trinci

RETI: Simonini, Policella

NOTE: Prossimo turno Migliarino Vecchiano – Torrelaghese

San Giuliano – Calci o-0

NOTE: Prossimo turno Calci – Lammari

San Frediano – Folgor Marlia 3-1

SAN FREDIANO: Cateni, Tmmaro, Scafuri, Gjana (31’st Ferrante), Mancini, Gemignani, Marinai, Spinelli, D’Amore, Puliti (31’st Santerini), Girolami (11’st Pilotta). A disp.: Nannipieri, Falchi, Fiori, Vannozzi, Silla, Scardigli. All.: Tocchini

FOLGOR MARLIA: Mariotti, Bagnatori L., Bagnatori D. (43’st Mugnani), Giampaoli, Della Maggiora, Bocca, Tuzi, Nottoli, Ceciarini (44’st Donati), Busembai, Dinelli (2’st Curumi, 6’st Bacci). A disp.: Menichetti, Borelli, Lencioni, Davini, Bandoni. All.: Gambini

ARBITRO: Macchini di Pistoia

RETI: 1’pt Puliti, 39’pt Gemignani, 18’st D’Amore, 20’st rig. Ceciarini

NOTE: Ammoniti Gemignani e D’Amore. Recupero pt 1′, st 4′. Prossimo turno Atletico Lucca – San Frediano

Marginone 2000 – Giovani Via Nova 1-0

MARGINONE 2000: Morini, Conte, Casali, Carlini (40’st Sarti), Del Carlo, Petretti, Del Magro (8’st Antoni), Piattelli (15’st Lencioni), Paganelli (17’st Tognotti), Pistoresi, Rossano (8’st Rotunno). A disp.: Di Masi, Carmignani, Lenci, Fiore. All.: Paoli

GIOVANI VIA NOVA: Niccolai, Iacopini (13’st Panelli), Pellicci, De Masi, Mascini, Nardi, Scaramella (35’st Frediani), Niccoli, Ambraci (44’pt Tardiola), Spanò (13’st Braglia), Cecchini. A disp.: Donati; Gaudiano, Tardella, De Marco, Bertelli. All.: Pollastrini

ARBITRO: Mori di Livorno

RETI: 46’st Pistoresi

NOTE: Prossimo turno Academy Porcari – Marginone 2000

Coppa Toscana Seconda

San Macario Oltreserchio – Lido di Camaiore 4-2

SAN MACARIO OLTRESERCHIO: Ferrarini, Mancino, Rugani, Venturi, Marlia, Loria (1’st Cappelli), Bertilacchi, Morotti (30’st Bertolozzi), Romanini (36’st Dinelli), Niccoli (33’st Bianchini), Mazzuola (23’st Morbini). A disp.: Della Bidia T., Brecevich, Rosati, Della Bidia S. All.: Bisordi

LIDO DI CAMAIORE: Pieraccini, Giganti (20’st Chiarini), Pardini Alessio (35’st Giacone), Chiusalupi, Matrone, Biagini, Lucarini, Pacini (20’st Dazzi), Da Prato, Luisotti E, Bertuccelli (20’st Grottino). A disp. Pardini F., Paoli, Vizzoni. All. Orsetti

RETI: 31’pt e 25’st Romanini, 33’pt e 42’pt Chiusalupi, 13’st e 31’st Bertilacchi

NOTE: Ammoniti Morotti, Grottino. Qualificato il San Macario Oltreserchio

Pol.Capannori – Montecarlo 2-0

POL.CAPANNORI: Vannoli, Simonetti, Fantozzi (11’st Galloni), Di Basilio, Repetto, Zuncheddu, Giuntoli (27’st Salvadori), Madda (36’st Pacini), Del Ry (44’st Catelani), Costalli, Haoudi (42’st Garofalo). A disp.: Pirito, Kolaj. All.: Salvadori

MONTECARLO: Nelli, Puccetti, Pucci, Meucci, Annoni, Martinelli, Sodini, Bastiani, Kishta, Manfredi, Bouhalla. A disp.: Tafani, Mangiantini, Buondi, Rossi, Galligani, Carmignani, Caruso, Del Grande, Bottaini. All.: Maino

RETI: 4’pt e 41’pt Costalli

NOTE: Prossimo turno Academy Tau – Pol.Capannori

Corsagna – Borgo a Mozzano 1-0

CORSAGNA: Rugani, Pellegrini, Bertoncini, Buoni, Dinucci (41’st Lucchesi M.), Signorini (35’st Papera), Bottari, Lucchesi A, (40’st Spicciani) Giusti, Jo, Lucchesi E. (18’st Matteucci). A disp.: Pellegrini G., Pellegrini D. Alberigi, Tulipano.

BORGO A MOZZANO: Cheli, Morganti (22’st Iacomini M.), Amidei F., Lunardi (10’st Oliokwe), Ceccherelli (27’st Particelli), Fede, Pellegrini, Alberigi (15’st Iacomini C., 34’st Crea), Angelini, Fati, Amidei G. A disp.: Simoni, Martinelli, Porta. All.: Giusti

RETI: 48’pt Giusti

NOTE: Ammoniti Giusti, Lucchesi E., Bottari, Lucchesi A., Dinucci, Massei, Morganti. Al 40’pt il Borgo a Mozzano fallisce un calcio di rigore. Prossimo turno Fornoli – Corsagna.

Barga – Pontecosi Lagosi 1-1

BARGA: Togneri, Serradimigni, Giusti (13’st Lahrchim), Mutigli, Gavazzi, Disperati, Cavani, Favelli (13’st Pellegrini) Petri (30’st Micchi), El Bassaraoui, Ghafouri (30’st Lazzarini). A disp.: Angelini, Pellegrinetti, Graziani, Bertucci. All: Pieroni

PONTECOSI LAGOSI: Bechelli, Gennaro (24’st Tardelli), Pellegrinotti (33’st Venanzi), Lunardi, Bonini, Massei (27’st Angeloni), Bertucci, Bonini, Micchi, Angelini (10’st Pennacchi), Frediani (27’st Serani). A disp.: Nelli, Casotti, Mugnaini. All.: Bertolini (ff)

NOTE: Qualificato il Pontecosi

Filicaia Diavoli Rossi – Vagli 3-3

FILICAIA DIAVOLI ROSSI: Satti, Bertoncini, Giannotti, Friz Daniele, Valienzi, Friz Diego, Vecchi, Pozzi, Lenzi, Longhi, Mori. A disp.: Borgia, Grandini, Grilli, Micchi, Pellegrinetti, Pierotti D., Pierotti S., Puppa, Rossi.

VAGLI: Baroni, Nardini, Orsetti A., Da Prato, Marigliani, Dini, Brugiati, Fontanini, Triti, Franchi, Morelli. A disp.: Boggi, Bruno, De Vivo, Bertucci E.

RETI: 3’pt Lenzi, 25’pt aut. Vecchi, 31’pt e 30’st Morelli, 20’st Satti, 25’st rig. Pellegrinetti

NOTE: Qualificato il Vagli

Molazzana – Gallicano 2-2

MOLAZZANA: Casci, Ferri, Giusti Gioele, Bresciani, Ferri, Sarti, Muccini, Fontana, Tamagnini, Giannotti, Bertoncini. A disp.: Farioli, Giusti Gabriel, Guidi, Micchi, Tognwri, Tolaini.

GALLICANO: Nesi, Salotti N., Turri (1’st Lartini), Biagiotti, Salotti A. (1’st Barbi), Lena, Taddei (1’st Bertogli), Corazza, Baldi (1’st Alfredini Anthony), Barsotti (10’st Alfredini Andrea), Giannelli. A disp.: Franchi, Giani, Maiorano. All.: Salotti

RETI: 3’pt Ferri, 2’st Tamagnini, 12’st e 37’st rig. Bertogli

NOTE: Ammoniti Bresciani, Fontana, Catalini, Ferri, Biagiotti, Corazza. Espulsi Biagiotti alò 29’st e Alfredini Anthony al 39’st. Prossimo turno Fornaci – Molazzana