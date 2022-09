Coppa Toscana Promozione, fuori Capezzano e Pietrasanta: con la vittoria passa il Lunigiana Pontremolese

Lunigiana Pontremolese – Capezzano 1-0

LUNGIANA PONTREMOLESE: Bartolozzi, Gabrielli (1’st Tavaroni), Menichetti, Clementi (41’st Scaldarella), Filippi A., Verdi, Romiti, Lazzoni, Parmigiani (1’st Micheli), D’Antongiovanni, Miceli (30’st Manenti). disp.: Pagani, Razzini, Barontini, D’Angelo, Lamnaouar. All. Bracaloni.

CAPEZZANO: Tonelli, Bonuccelli (81′ Pezzini), Caniparoli, Sacchelli, Della Latta, Maestrelli, Lampitelli (26’st Donati), Pacini, Petriccioli, Benedetti, Bertolucci (11’st Bongiorni). A disp.: Mariani, Mogavero, Di Giulio, Baldi, Melis, Gazzoli. All. Coli.

ARBITRO: Giannini di Pontedera (Nannipieri di Livorno e Casole di Pisa

RETI: 34’pt Parmigiani

NOTE: Ammoniti Gabrielli, Miceli, Verdi, Petriccioli, Bonuccelli, Donati

Gli azzurri di mister Bracaloni passano il turno di Coppa Italia battendo di misura il Capezzano. Eliminata anche l’altra formazione del triangolare, il Pietrasanta.

La gara si è disputata sul terreno del Romiti per la provvisoria indisponibilità del Lunezia per terminare il ripristino del manto erboso che sarà concluso per fine mese. Un terreno di gioco non certo ideale, che, unito ad un fastidioso vento, non ha permesso certamente di vedere trame precise ed azioni palla a terra efficaci. Partita comunque di sostanza di Menichetti & c., che hanno rischiato pochissimo ed hanno sfruttato a dovere una delle pochissime occasioni che la gara ha partorito. La rete della vittoria porta la firma del giovane Parmigiani, che ha raccolto sul secondo palo una deviazione in allungo di Andrea Filippi su corner di D’Antongiovanni. Secondo turno che vedrà i lunigianese opposti in trasferta il 26 ottobre al Pieve Fosciana, mentre domenica prossima comincia il campionato con avversaria, sempre in trasferta, la Real Cerretese.