Pieve Fosciana – Lampo 0-2

PIEVE FOSCIANA: Petroni, Tognarelli (43’st Abrami), Cavani D., Bachini A. (20’st Fambrini), Centoni (40’st Lartini), Turri A., Lucchesi (40’st Nelli), Ghiloni, Tersigni, Bonini, Ori (15’st Febbrai). A disp. Nobili, Bachini M., Maggi, Turri A. (2004). All.: Telloli

LAMPO: Venturini, Pardini, Monti, Tredici, Mazzani M., Mangoni, Dianda (40’st Nalli), Bonfanti A. (42’st Bruchi), Cerri, Maccagnola, Vitolo (30’st Haka). A disp.: Porrà, Taddei, Bonfanti R., Mazzanti, Petova, Borgioli. All.: Benozzi

ARBITRO: Bo di Livorno (Pieve di Pisa e Pappalardo di Empoli).

RETI: 24’pt Cerri, 33’st Bonfanti

NOTE: Ammoniti Turri A., Tersigni, Bonfanti A., Cerri

Esordio interno per la Pieve con sconfitta nella seconda giornata di campionato La formazione di casa, alla ricerca di immediato riscatto dopo la caduta nel derby con il Castelnuovo, resta a zero punto. La svolta dell’incontro a cavallo del 20’ della gara: Turri coglie un palo pieno al 18’, sei minuti dopo la Lampo passa in vantaggio. I pistoiesi controllano così la gara e raddoppiano con Bonfanti chiudendo già al 33’ della ripresa virtualmente la gara.