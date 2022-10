Calcio dilettanti, tutto dalla Promozione alla Seconda. In Prima sorridono le versiliesi

Dalla Promozione alla Seconda Categoria, ecco come sono andate le gare di campionato.

In Promozione cadono le versiliesi Pietrasanta e Capezzano Pianore, senza reti la trasferta lunigianese del Castelnuovo.

In Prima Categoria sorridono Viareggio e Torrelaghese, dietro la lavagna in trasferta Lammari, Atletico Lucca e Folgor Marlia.

In Seconda da tre punti Corsagna, Molazzana, Barga, Vagli e Polisportiva Capannori. Scoppiettante 3-3 del Montecarlo con il Monteserra.

Promozione

Capezzano Pianore – Amici Miei 1-2

CAPEZZANO PIANORE: Mariani, Bongiorni, Caniparoli, Lampitelli, Della Latta, Maestrelli, Pizza, Pacini, Petriccioli, Benedetti, Bertolucci. A disp.: Mattonai, Di Giulio, Mogavero, Baldi, Donati, Checchi, Ratti, Gazzoli, Vannucci. All.: Coli

AMICI MIEI: Bacci, Passaretta, Tesi, Ortega, Gaggioli, Campionini, Nardi, Risolo, Simeone, Petrucci, Maarouf. A disp.: Sina, Marini, Gaggini, Acoraro, Tarantino, Poggiani, Picchianti, Todoran, Zadrma. All.: Capecchi

ARBITRO: Costantini di Livorno (Furiesi di Empoli e Giambini di Livorno)

RETI: 21’pt Petrucci, 15’st Della Latta, 34’st Simeone

LunigianaPontremolese – Castenuovo 0-0

LUNIGIANA PONTREMOLESE: Pagani, Manenti, Menichetti, Spagnoli, Filippi, Verdi, Romiti, Lazzoni, Micheli, Parmigiani, Miceli. A disp.: Cibei, Razzini, Tavaroni, Scaldarella, Clementi, Lamnaouar, D’Angelo D., Barontini, Riviera. All.: Bracaloni

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Papeschi, Marganti, Inglese, Bonaldi, Biagioni, Biagioni, Casci, Bartolomei, Bitep, El Hadoui, Dal Poggetto. A disp.: Tonarelli, Antonelli, Gheri, Ghiloni, Lombardi, Lucchesini, Sheta, Telloli, Vaselli. All.: Cipolli

ARBITRO: Marino di Pisa (Cinquini di Viareggio e Di Spigno di Livorno)

Pietrasanta – Valdinievole Montecatini 0-2

PIETRASANTA: Mariani, Fortini, Cardillo, Bondielli, Togneri, Laucci, Szabo, De Wit, Petracci, Maggiore, Tosi. A disp.: Ceragioli, Biasci, Vannucci, Benedetti, Trentacosti, Pinelli, Coman, Del Frate, Ambrosi. All.: Bucci

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Gega, Ricci G., Lici, Rinaldi, Ghimenti, Torracchi, Ricci, Isola, Dingozi, Bibaj Gers, Bacci. A disp.: Baldi, Benvenuti, Coselli, Casini, Fanti, Pieraccioni, Campiglia, Montemagni, Bibaj Gert. All.: Tocchini

ARBITRO: Lisi di Empoli (Mazzoni di Prato e Particelli di Carrara)

RETI: 45’pt Ricci, 20’st Dingozi

Prima Categoria

Girone A

Corsanico – Viareggio 1-3

CORSANICO: Lippi, Ambrogi, Frusteri, Cipollini, Lazzarini, Tomei, Del Soldato, Simonini (18’st Prendi), Ciocia, Vecoli (20’st Barducci), Cerri (36’st Correia). A disp.: Lubrano, Ceragioli, Giunta, Santini, Volpe. All.: Biancalana.

VIAREGGIO: Carpita, Bertacca, Gemignani, Belluomini, Cinquini, Monopoli, Fazzini (15’st Galli), Minichino (45’st Sapienza), Palazzolo (45’st Lombardi), Marinai (45’st Cosci), Chicchiarelli. A disp.: Mei, Nelli, Scaranna, Manfredi. All.: Santini

RETI: 15’pt Chicchiarelli, 27’pt e 44’st Palazzolo, 28’st Prendi

Forte dei Marmi – Fornacette Casarosa 0-3

FORTE DEI MARMI: Bedei, Colasanto, Credendino, Bresciani, Sodini F., Lossi, Tedeschi (49’st Sodini N.), Panaino, Borzonasca (10’st Tartarini), Capecchi (42’st Oprita), Barbetti (29’pt Tonacci). A disp.: Barsanti, Ali, Gori, Prosperi, Maggi. All.: Cortopassi

FORNACETTE CASAROSA: Pinelli, Lorenzini, Ferretti (39’st Benedetti), Borriello, Berti (34’st Bertini), Saviozzi, Bottoni (40’st Maurelli), Susini, Perissinotto (15’st Bozzi), Gulisano (18’st Palma), Amoroso. A disp.: Filippelli, Coppola, Maurelli, Riccetti, Mangani. All.: Malasoma

ARBITRO: Gallà di Pistoia

RETI: 19’pt Saviozzi, 40’pt Gulisano, 19’st Susini

NOTE: Ammonti Capecchi, Saviozzi, Credendino, Lossi, Gulisano, Palma, Ferretti, Amoroso. Espulso Sodini F. al 38’pt

Migliarino Vecchiano – Lammari 1-0

MIGLIARINO VECCHIANO: Bettini, Longobardi, Benedettini, Lobue (40’st Masoni), Morgè (25’st Mori), Montanelli D., Chelotti, Montanelli L., Harch (40’pt Balestri), Andreotti, Le Rose. A disp.: Fantozzi, Bandini, Moretti, Policella, Umalini. All.: Trinci

LAMMARI: Scatena, Antonelli, Battistoni M., Manga, Rolla, Angioli, Petrilli, Jatta, Battistoni S., Fejzaj, Vannucchi. A disp.:Mazzotta, Gianneschi, Lena, Romiti, Serafini, Martini, Stringari, Barbato. All.: Del Barga

RETI: 25’pt Montanelli

San Frediano – Tirrenia 2-0

SAN FREDIANO: Cateni; Santerini, Mancini, Falchi, Tammaro (49’st Pilotta); Marinai, Spinelli, Ferrante (12’st Fiori) Pulito, Girolami (6’st Scafuri) D’Amore. A disp: Nannipieri, Guaina, Frizzi, Sylla, Bilancieri, Cagiano. All.: Tocchini

TIRRENIA: Giacobbe; Prato, Pieroni, Giari, Mani (37’st Novelli); Betti (37’stColombini N.), De Marchi, Luperini (10’st Colombini F.); Cozzi, Talini, Arrighi. A disp: Fadda, Frroku, Termine, Trasi, Simoncini, Giorgi. All.: Luperini

RETI: 25’st Marinai, 36’st D’Amore

NOTE: Ammoniti Pieroni, Luperini, Falchi, Arrighi e Mani.

San Giuliano – Romagnano 2-2

SAN GIULIANO: Bertini, Lotti, Contini (3’st Umalini), Benvenuti, Pellegrini, Di Cocco, Micheletti (45’st Grasseschi), Naldini, Aufiero, Ghelardoni (10’st Nastasi), Ada Esono (35’st Baroni). A disp.: Gambini, Carrara, Sbranti, Nacci. All.: Frau

ROMAGNANO: Tognoni, Mariotti, Mussi (40’st Mancini), Ceragioli, Benedini, Vaira, Cargioli (17’st Lombardo), Monaco, Bertuccelli, Crovi (1’st Costa), Della Pina (1’st Doretti, 30’st Manzo). A disp.: Perinelli, Granai, Seck, Lezza. All.: Incerti

RETI: 15’pt Aufiero, 20’st e 49’st Bertuccelli, 30’st Nastasi

NOTE: Espulsi Tognoni al 15’st e Benedini al 33’st. Ammoniti Cargioli, Monaco, Costa, Bertuccelli, Benedini, Contini, Nastasi

Serricciolo – Atletico Lucca 2-0

SERRICCIOLO: Landi, Forfori, Casciari, Angelotti, Franchini, Mameli, Scarpa (23’st Lombardi), Dell’Amico, Conedera (45’st Ruffini), Lisi, Tavoni (40’st Piscopo). A disp.: Bacchi, Antinori, Bertolini, Vegnuti, Ruffini, Lombardi, Piscopo. All.: Bertacchini

ATLETICO LUCCA: Decanini, Burgalazzi, Benedetti, Ferretti (44’st Betti), Lucchesi, Tocchini F., Bortone, Marzi (11’st Giuliani), Berrettini (17’st Andreini), Tabarrani, Bonini (11’st Petretti). A disp.: Agozzino, D’Agliano, Graziotti, Biagini, Medori.

RETI: 40’pt Lisi, 37’st Tavoni

NOTE: Ammoniti Tocchini F., Petretti. Espulso Lucchesi al 33’st

Torrelaghese – Folgor Marlia 2-1

TORRELAGHESE: Costa, Dalle Luche (35’st Carmazzi), Pardini, Bonuccelli, Poletti, Zini, Pacini, Grossi, Dati (10’st Lopez Cordova), Barsotti (40’st Passaglia), Cheli (20’st Coli). A disp.: Aperti, Bertolucci,Longobardi, Tancredi, Checchi. All.: Passaglia

FOLGOR MARLIA: Mariotti, Ercolano, Mugnani, Tuzi, Bocca, Borelli, Bandoni (32’st Vitelli), Quilici (45’st Nottoli), Ragghianti, Busembai (29’st Dinelli), Bacci. A disp.: Frateschi, Della Maggiora, Giomi, Bagnatori, Giampaoli,Vitelli, Nottoli, Donati, Dinelli. All.: Gambini

RETI: 17’pt rig. Dati, 26’pt Bacci, 4’st Grossi

Virtus Marina di Massa – Calci 0-4

VIRTUS MARINA DI MASSA: Cima, Zerbetto, Grassi, Mengaroni, Praticò, Provenzano, Di Benedetti, Manfredi, Latif, Etna, Aldrovandi. A disp.: Gozzani, Vietina, Pangallo, Masina, Pisani, Mpasios, Sergiampietri. All.: Matelli

CALCI: Simoncini, Menicagli, Fantacci, Bufalini (Ulivieri), Ricci (Colombani), Bartoli, Cara (Alfaroli), Pitti, Toni (Campus), Vaglini (Marchetti), Jenjare. A disp.: Duchenne, Giorgi, Pacciardi, Gori.

RETI: Vaglini, Bartoli, Toni, Campus

Girone B

Academy Porcari – Virtus Montale 4-1

PORCARI: Cintolesi N., Buono, Scaffai (37’st Bisanti), Cortesi A., Campigli, Mattioli, Picchi (11’st Falcone), Bonfigli, Ghafouri (11’st Di Salvatore), Haoudi (40’st Miggiano), Cortesi G. (30’st Menchini). A disp.: Rossi, Paganelli, Falcone, Milanesio. All.: Bendinelli

VIRTUS MONTALE: Chiodo, Giannini, Nardi, Borselli, Narducci (36’st Simonetti), Pugliese, Vannucci (31’st Costa), Calcagno (28’st Battistini), Goretti (18’st Nesi), Nincheri (23’st Tempestini), Petrucci. A disp.: Scarlini, Cirri, Lotti, Porcù. All.: Gentili

ARBITRO: Bua di Pontedera

RETI: 15’pt Haoudi, 7’st Calcagno, 15’st Cortesi G., 30’st Di Salvatore, 47’st Menchini

NOTE: Ammoniti Campigli, Cortesi G., Nardi, Vannucci, Calcagno

Marginone 2000 – Cf 2001 3-1

MARGINONE 2000: Di Masi, Carmignani, Casali, Lencioni (42’st Sarti), Pinochi, Petretti, Antoni (12’st Del Magro, 33’st Paganelli), Carlini, Giusfredi (27’st Piattelli), Pistoresi (36’st Tognotti), Rotunno. A disp.: Morini, Lenci. All.: Paoli

CF 2001: Giuntini, Campolo, Fabozzi (26’st Ricordati), Pannilunghi (17’st Colzi), Di Noto, Tinagli (26’st Salvadori), Torratti, Carlesi, De Tellis, Bettazzi, Pacini. A disp.: Muca, Parigi, Sgroi, Frattoni. All.: Governi

ARBITRO: Scalisi di Carrara

RETI: 28’pt Giusfredi, 44’pt e 4’st Antoni, 45’pt Bettazzi

Seconda Categoria

Girone A

Don Bosco Fossone – San Macario Oltreserchio 2-1

DON BOSCO FOSSONE: Dagostinis, Ferri, Biagini, Galloni, Antonelli (22’pt Bertagna), Bascherini, Pasqualetti, Dell’Amico F., Bellè (13’st Del Bianco), Canalini, D’Adamo (13’st Sow). A disp.: Agnesini, Padroni, Corsi, Floris, Borzone, Dell’Amico G. All.: Ulivi

SAN MACARIO OLTRESERCHIO: Della Bidia, Mancino (21’st Morbini), Rugani, Venturi, Pieruccini F., Morotti, Bertilacchi (30’st Gabriele), Marlia (17’st Aureli), Romanini (33’st Rosati), Francalanci, Mazzuola (37’st Loria). A disp.: Agnesini, Ferrarini, Rosati, Bianchini, Pieruccini N., Cappelli. All.: Sambito (ff)

RETI: 34’pt Romanini, 16’st Ferri, 31’st D’Adamo

NOTE: Ammoniti Mancino, Morbini, Biagini, Dell’Amico F., Corsi

Lido di Camaiore – San Prospero Navacchio 2-2

LIDO DI CAMAIORE: Pardini F., Pardini A., Giacone, Chiusalupi, Matrone, Biagini, Vizzoni, Pacini, Da Prato, Luisotti, Grottino. A disp.: Pieraccini, Bertuccelli, Chiarini, Dazzi, Giganti, Lucarini, Paoli, Picchi. All.: Orsetti

SAN PROSPERO NAVACCHIO: Betti T., Bonamassa, Giusti, Coscetti, Maini, Battaglia, Ascani, Betti M., Collecchi, Menichetti, Tescione. A disp.: Nieri, Burgalassi, Diana, Ghelardoni, Gjuta, Agostini. All.: Soldani

RETI: Burgalassi e Diana per li San Prospero Navacchio

Girone B

Corsagna – Gallicano 2-1

CORSAGNA: Pellegrini Giancarlo, Martino, Spicciani (13’st Bertoncini), Buoni (41’st Lucchesi M.), Signorini, Dinucci, Bottari, Barsanti U., Tulipano (30’st Matteucci), Motroni (1’st Pellegrini Gabriele), Eramnazi (20’s Lucchesi E.). A disp.: Barsanti T., Barsi, Giusti O., Lucchesi A. All.: Piercecchi

GALLICANO: Grassi, Salotti (25’st Lartini), Turri, Biagiotti (1’st Maiorano), Barbi, Lena, Alfredini (40’st Salotti), Corazza, Giannelli, Bertogli (1’st Taddei), Brucciani. A disp.: Nesi, Baldi, Franchi, Ciani. All.: Salotti

RETI: 15’pt Giannelli, 28’st Bertoncini, 44’st Barsanti

NOTE: Ammoniti Martino, Buoni, Signorini, Bertoncini, Corazza, Lartini. Espulso Signorini

Filicaia Diavoli Rossi – Barga 0-3

FILICAIA DIAVOLI ROSSI: Bertoncini, Buriani, Contadini, Friz Daniele, Friz Diego, Giannotti, Vecchi, Longhi, Lenzi, Satti, Pellegrinetti. A disp.: Rossi, Donati, Grandini, Magnani, Micchi, Mori, Pierotti D., Pierotti S., Puppa.

BARGA: Ferrari, Ghafouri, Giusti, Mutigli, Teani, Disperati, Marchi M., Lahrchim, Petri, Marchi F., El Bassaraoui. A disp.: Togneri, Graziani, Pellegrinetti, Serradimigni, Motroni, Gavazzi, Pellegrini, Shehu, Lazzarini.

RETI: 20’pt Petri, 30’st rig. Mutigli

NOTE: Pellegrinetti fallisce un calcio di rigore

Fornaci – Borgo a Mozzano 1-1

FORNACI: Conde, Taddei (34’st Nardini), Pennucci C., Pioli, Pennucci M., Michetti S., Michetti M., Biagioni (16’st Picchi), Biggi, Polpetta, Cheloni. A disp.: Gianecchini, Giuliani, Cecchini. All.: Giannecchini

BORGO A MOZZANO: Simoni, Massei, Amidei F., Carrai, Ceccherelli, Amidei G. (13’pt Fede),Lunardi (24’st Martinelli), Alberigi L., Oliokwe (47’st Jacomini), Fati, Raheem. A disp.: Cheli, Crea, Bertini L., Angelini J.

RETI: 2’pt Michetti, 15’st Fati

NOTE: Espulso Ceccherelli al 44’st. Ammoniti Biggi, Simoni, Massei, Carrai, Martinelli

Molazzana – Fornoli 5-2

MOLAZZANA: Farioli, Ferri, Giusti Gioele (39’st Bertoncini Matteo), Bresciani, Tortelli, Sarti, Muccini, Giannotti, Tamagnini (21’st Bertoncini Matteo), Manfredi (23’st Guidi), Satti. A disp.: Casci, Bertoncini Matteo, Bertoncini Mattia, Fontana, Guidi, Tolaini, Salotti. All.: Tognocchi

FORNOLI: Frugoli (27’st Scibetta), Salotti, Ledda, Dianda (14’st Vitrani), Marchetti, Donati, Dinelli, Zhyrukha, Monticelli (21’st Pacini), Cecchini (19’st Hudu), Sanneh. A disp.: Scibetta, Parducci, Secchi, Olivieri, Pacini, Sidibe, Hudu, VItrani, Sabatini. All.: Moretti

RETI: 8’pt Tamagnini, 14’pt Dinelli, 35’pt rig. e 5’st rig. Manfredi, 36’pt Sanneh, 8’st Giannotti, 22’st rig. Ferri

NOTE: Espulso Marchetti al 12’st

Montecarlo – Monteserra 3-3

MONTECARLO: Tafani, Mangiantini (22’st Puccetti), Meucci, Biondi, Martinelli, Bastiani (30’st Galligani), Manfredi (8’st Carmignani), Annoni (20’st Sodini), Kishta, Bouhalla, Puccetti (35’st Rossi). A disp.: Nelli, Cullhaj, Galligani, Caruso, Del Grande. All.: Maino

MONTESERRA: Tempestini, Giani, Volpi, Machi (23’st Diop), Marianelli, Pachtti, Gionfriddo (20’st Giordano), Tagliagambe, Carmignani (30’st Catastini), El Ghlid Y., Pellegrini. A disp.: El Ghlid M., Panelli, Barsotti, Zani, Hajji. All.: Morgantini

RETI: 12’pt aut. Martinelli, 13’pt Bouhalla, 18’pt aut. Manfredi, 40’pt Carmignani, 35’st Sodini, 44’st Meucci

NOTE: Ammoniti Martinelli, Biondi, Annoni

Nuova Popolare Cep – Vagli 1-2

POPOLARE CEP: Bevilacqua, Cavicchi (17’st Battelli), Ghelarducci, Simonelli, Grassini (27’st Russo), Guerrini, Lentini (27’st Nieri), Bertini, Bahiti, Giuffrida, Cioni. A disp.: Botrini, De Paolis, Folleri, Migliaccio, Pagliai, Tornatore. All.: Guerrini

VAGLI: Baroni, Piagentini (4’st Triti), Nardini, Da Prato, Boggi, Dini, Brugiati (9’pt Landucci), Marigliani, Mori (8’st Bertucci), Franchi (32’st De Vivo), Orsetti Al. A disp.: Adami. All.: De Luca

RETI: 44’pt aut. 2’st Landucci, 18’st Bertucci

NOTE: Ammoniti Landucci, Marigliani, Giuffrida, Cioni, Nieri

Polisportiva Capannori – Academy Tau 1-0

POLISPORTIVA CAPANNORI: Vannoli, Simonetti, Nardi, Salvadori (43’st Fantozzi), Repetto, Zuncheddu (5’pt Madda), Giuntoli (15’st Garofalo), Laftimi (29’st Micheli), Bonamici (39’st Pacini), Del Ry, Haoudi. A disp.: Pirito, Catelani, Kolaj, Galloni. All.: Salvadori

ACADEMY TAU: Battistini, Parlato (3’st Ridolfi), Spatola, Guazzelli, Pracchia (16’st Del Sarto), Lunardi, Selmi (42’st Lera), Pellicciotti, Silvestrini, Ruggiero, Berruti (30’st Cagnacci). A disp.: Bolognesi, Di Furia, Gioè, Milanesio, Ridolfi, Tambellini. All.: Gioè

RETI: 19’st Bonamici

NOTE: Espulsi Haoudi al 12’st e Pellicciotti al 14’st

Pontecosi Lagosi – Sextum Bientina 2-2

PONTECOSI LAGOSI: Nelli, Gennaro (31’st Pellegrinotti), Castelli, Massei (21’st Serani), Bonini N., Bonini M., Lunardi, Marigliani, Micchi, Angelini N. (36’st Pennacchi), Bertucci. A disp.: Triti, Angelini P., Pellegrinotti, Venanzi, Pennacchi, Casotti, Serani. All.: Mugnaini

SEXTUM BIENTINA: Poggetti, Chersi (1’st Paperini), Mazzau (27’st Sevieri), Giari, Pepe, Tamberi,Pratali, Palazzo (9’st Vannini), Paolinelli (22’st Randi), Salusti (15’st Fejzo). Lenzi. A disp.: Bellone, Polenta, Ferranti, Sarais. All.: Montagnani

RETI: 17’pt rig. Salusti, 46’pt Bonini N., 47’st Randi, 49’st Seani

NOTE: Ammoniti Gennaro, Lunardi, Massi, Paolinelli, Salusti, Lenzi, Vannini