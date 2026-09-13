Promozione e Coppe: tutto sulla domenica dei dilettanti. Forte dei Marmi e Atletico Lucca ko
Pescia e Pieve Fosciana le prime qualificate al secondo turno in Seconda. Al Montecarlo il derby con il Porcari, bene il Corsagna
Dalla Promozione, che ha iniziato il campionato con la sconfitta delle lucchesi, alla Coppa di Seconda. Ecco cosa ha detto la giornata del calcio dilettanti oggi.
Promozione
Am Aglianese – Atletico Lucca 1-0
AM AGLIANESE: Nigro, Marseglia (16’st Biagini), Bashkimi, Lupetti, Mari, Chiavacci, Danesi (42’st Pezzotta), Martini, Dingozi (42’st Cutini), Moretti (32’st Fiore), Berti (7’st Bibaj). A disp.: Fantini, Biagini, Bellini, Bartolomei, Fiore, Giusti, Bibaj, Pezzotta, Cutini. All.: Giannini.
ATLETICO LUCCA: Quiriconi, Saquella, Lucchesi, Chelini, Fazzi, Casini, Bonini (16’st Capocchi), Dal Poggetto (32’st Centoni T.), Centoni M. (25’st Bacci), Tabarrani (37’st Silvano), Secchi. A disp.: Calu, Capocchi D., Centoni T., Ferretti, Silvano, Mazzoncini, Bellandi, Capocchi F., Bacci. All.: Fanucchi.
RETI: 50’st Pezzotta
NOTE: Ammoniti Berti, Moretti, Secchi, Lucchesi, Fazzi, Saquella. Espulso Lucchesi al 32’st
Forte dei Marmi – Fortis Juventus 0-1
FORTE DEI MARMI: Calò, Lattanzi, Credendino, Aliboni, Tofanelli, Sodini; Tabarrani (29’st Khalil), Centonze (18’st Galloni), Ceciarini, Seriani (9’st Conti). A disp.: Ghiselli, Alberti, Sapienza, Lemmeti, Matrizi, Favret. All.: Santini
FORTIS JUVENTUS: Morandi L., Bartolini (38’st Costa), Galeotti, Pozzi, Campagna (9’st Privitera), Marucelli, Cremonini (30’st Pieri), Barzagli, Gori, Morelli (22’st Romanelli). A disp.: Conforti, Dallai, Paoli, Belli, Rossini. All.: Morandi
RETI: 4’st Marucelli
NOTE: Ammoniti Tofanelli; Tabarrani, Campagna, Cremonini, Gori, Romanelli, allenatore Santini
Coppa Prima Categoria
Fivizzanese – Romagnano 3-1
FIVIZZANESE: Andreoli, Gentile, Iaropoli, Tognocchi, Forieri, Salku A., Tetteh (1’st Bucchioni), Carli, Fermi, Salku B. (15’st Pangallo), Catola. A disp.: Scopis, Pangallo, Bucchioni, Vegnuti, Elmazi, Velentini. All.: Mosti.
ROMAGNANO: Bigini, Berti, Ferrari, Della Bona, Marku, Bertonelli, Baldoni, Banti (40’st Mulinacci), Raffi (30’st Ricci), Maggiore (37’st Petrini), Bellè (25’st Massafra). All.: Battaglia.
ARBITRO: Farnesi di Viareggio
RETI: 20’pt Maggiore, 8’st Bucchioni, 27’st Catola, 30’st Feri
Classifica: Mulazzo e Fivizzanese 3, Romagnano 0
Corsagna – Piazza 55 2-1
CORSAGNA: Petroni, Giusti (1’st Fanani), Grasseschi (10’st Barsotti), Buoni, Signorini, Dinucci (33’st Bertoncini), Ricci, Michetti, Tersigni (30’pt Barsanti), Vitrani (30’st Tuccori E.), Tuccori A. A disp.: Del Picchia J., Del Picchia M., Eramnazi, Borgia. All.: Piercecchi
PIAZZA 55: Rossi, Lucchesi, Haoudi, Byaze (23’st Tortelli), Pietrazzini, Pangi, Ferri (5’st Rocchiccioli), Galletti, Orsi (15’t Kovalenko), Cassettai A., Morelli. A disp.: Cintolesi, Tagliasacchi, Papi, Valiensi, Grandini. All.: Pancetti
RETI: 40’pt rig. Barsanti, 45’pt Buoni, 15’st Ricci
NOTE: Ammoniti Giusti, Ricci, Barsotti, Morelli. Espulso Barsotti al 45’st
Classifica: Corsagna 3, Piazza al Serchio 2, New Team 1
Cgc Capezzano Pianore – Corsanico 1-1
CAPEZZANO PIANORE: Bartelletti, Dalle Luche, Sannino (16’st Pardini), Tancredi, Navari, Biagini, Barsotti, Pacini M., Pugliese (35’st Minichino C.), Checchi (16’st Minichino D.), Lazzareschi. A disp.: Diridoni, Luporini, Pighini, Bertolucci, Andreazzoli. All.: Coli
CORSANICO: Lippi, Salini (16’st Pucci), D’Agliano, Cortopassi, Lari, Poletti, Frusteri, Giunta E. (25’st Lencioni), Da Prato, Passaglia, Marsili. A disp.: Lorenzoni, Checchi, Ghio, Giunta G., Gori, Grosso, Pardini. All.: Mazzei
RETI: 35’pt Marsili, 18’st Pacini M.
Classifica: Corsanico 2, Capezzano Pianore e Torrelaghese 1
Montecarlo – Academy Porcari 2-0
MONTECARLO: Carpita, Rotunno, Di Giulio, Simi, Guastapaglia, Gori, Lencioni C (Pagni)., Martinelli, Mancino (Ragghianti), Biagioni, Mengali (Steffich). A disp.: Mei, Lami, Orlacchio, Castelli, Puccini. All.: Matteoni
PORCARI: Morini, Lencioni A., Franco, Matjani (Menichetti), Bertini, Lavorini (Spadavecchia), Perretta (Benettaleb), Gemignani, Cortesi, Jovani, Bianchi. A disp.: Carafa, Tognetti, Bonaventura, Bozzi, Chiocchetti, Tortora. All.: Cesaretti
ARBITRO: Innocenti di Lucca
RETI: 30’pt Mengali, 10’st Di Giulio
NOTE: Espulsi Benettaleb e il viceallenatore del Porcari Moriconi
Classifica: Montecarlo e Capannori 3, Porcari 0
Marginone 2000 – Chiesina Uzzanese 1-2
MARGINONE 2000: Lavorini; Tolaini, Perillo, Covino (15’st Febbe), Montagnani (29’st Bonfanti), Sapio, Bardelli, Foresta, Calvani (19’st Napolitano), Stobbia (35’st Gentili), Pagnini. A disp.: Minichilli, Mazzoni, Pierotti, Romani, Garzi. All.: Lupi
CHIESINA UZZANESE: Niccolai, Rosellini, Mazzei, Ferrari, Lici, Casucci (37’st Moncini), Spatola, Menchini (15’st Nardi), Betti (37’st Quiriconi), Guarisa (44’st Forcieri), Sali (24’st Domini). A disp.: Brizzi, Fagni, Tardella, Laftimi. All.: Salvadori
ARBITRO: Covino di Prato
RETI: 1’pt Spatola 45’pt Menchini, 13’st rig. Pagnini
NOTE: Ammonito Sali
Classifica: Chiesina 4, Tempio Chiazzano 1, Marginone 2000 0
Urbino Taccola – Calci 0-0
URBINO TACCOLA: Malasoma, Antoni, Cateni, Castellacci, Fabbrini, Franchi, Micheletti, Pitti, Baroni, Arrighi, Aufiero (40’st Guelfi). A disp.: Cocozza, Andreotti, Bellagamba, Colombini, Cresci, Pardini, Pinna, Zaccagnini. All.: Ferretti
CALCI: Giaconi, Colombani (45’st Di Filippo), Bellucci (37’st Gioli), Sanzo, Di Dario, D’Andrea Pisani, Ferrari, Gemignani, Benvenuti (49’st Paoletti), Castellacci (23’st Taccini), Pulga. A disp.: Romeo, Di Bernardino, Mattioli, Neriu, Galati. All.: Ammannati
ARBITRO: Iellami di Livorno
Classifica: Calci 2, Fornacette Casarosa e Urbino Taccola 1
Coppa Seconda Categoria
San Vitale Candia – Salavetitia Seravezza 0-3
SAN VITALE CANDIA: Ambroini, Pezzica, Guidi, Neri, Di Benedetti, Tonazzini, Orlandi, Venuti, Grassi, Rossi, Tornari.A disp.: Raffaelli, Dalle Luche, Marinari, Grande, Bello Cova, Grandulli, Braida, Vita. All.: Dati
SERAVEZZA FC: Ceragioli, Moriconi, Pelucchini, Bresciani, Musto, Bianchini, Bobbiio, Tonacci, Baldi Galleni, Di Clemente, Landi. A disp.: Pucci, Mancini F., Cardillo, Lucchesi, Mancini G., Macchiarini, Tedeschi Pardini. All.: Grassi
RETI: 44’pt e 12’st Landi, 42’st Mancini F.
Classifica: Ricortola e Seravezza Fc 3, San Vitale Candia 0
Valfreddana – San Macario Oltreserchio 1-0
VALFREDDANA: Mazzotta, Bertoncini, Lazzarini, Bonini, Venturini, Martinelli (33’st Manga), Nottoli, Marzi (14’st Romano), Andreini (42’st Bianchi), Sillah (18’st Paviglianiti), Angeli (27’st Burgalassi). A disp.: Cobbinah, Di Michele, Souane, Posarelli. All.: Giusti
SAN MACARIO OLTRESERCHIO; Della Bidia, Mancino, Buchignani, Cappelli, Bertolozzi (40’st Niccoli N.), Pieruccini N., Francalanci, Morotti (1’st Mazzuola), Kapidani (14’st Niccoli F.), Dal Poggetto, Chelini. A disp.: Ferrarini, Panconi, Gaddini. All.: Raffaelli
RETI: 34’pt rig. Sillah
NOTE: Ammoniti Bertoncini, Morotti, Cappelli
Classifica: Valfreddana e Massarosa 3, San Macario Oltreserchio 0
Diavoli Neri – Cascio 3-1
RETI: 7’st Orrico, 20’st Alberti, 35’st rig. Malatesta, 40’st Martinelli
Classifica: Diavoli Neri e Molazzana 3, Cascio 0
Atletico Castiglione – Pieve Fosciana 4-5 dcr (1-1)
ATLETICO CASTIGLIONE: Mariani, Nardini (Pisani), Raffaelli, Mosti, Angelini, Pennucci, Camara (Bertolla), Barfucci, Dini, Franchi (Pieroni), Turri (Micchi). A disp.: Giannecchini, Pieroni, Monti, Pioli, Tardelli. All.: Passini
PIEVE FOSCIANA: Labozzetta, Pucci, Lombardi, Bechelli, Bonini M., Bonini N. (Doga), Brega, Cristea (Triti), Pardini (Hudu), Grassi, Morelli. A disp.: Paoli, Micchi, Bacci F., Bacci G., Orsetti, Boni. All.: Zuddas
RETI: 30’pt Franchi, 40’st Triti
NOTE: Promosso il Pieve Fosciana ai calcio di rigore
Atletico Penarol – Ghivizzano 1-1
ATLETICO PENAROL: Pellegrini, Shehu (42’st Cristofani), Poli, Napolitano (42’st Bechelli Francesco), Cecchini (32’pt Lemmi), Michelini, Bechelli Federico, Rubicondo (1’st Bachini M.), Milone, Santi A. (30’st Santi S.), Bucsa. A disp.: Sartini, Riccobelli, Menichini. All.: Santi.
GHIVIZZANO: Paolinelli, Cortopassi (38’st Della Croce), Marganti (10’st Ori), Ghiloni M., Boggi, Babboni, Giannotti, Ghafouri (10’st Gonnella), Islami (30’st Pucci), Ghiloni E. (10’st Guidi S.), Bachini S. A disp.: Tonarelli, Marchi, Pellegrini. All.: Merciadri
RETI: 10’pt autorete, 14’pt Islami
Classifica: Gallicano 3, Atletico Penarol 2, Ghivizzano 1
Morianese – Borgo a Mozzano 2-2
BORGO A MOZZANO: Vrioni, Morgani, Amidei F., Betti, Pellegrini G (1997), Pellicciotti, Curumi, Zhyrukha, Angelini, Fati, Pellegrini G. (2003). A disp.: Amidei G.; Bianchi, Cariglino, Castelli, Di Giovanni; Guarino; Merusi, Peranzi, Vassalle.
MORIANESE: Frateschi, Spicciani, Gianneschi Alessio, Roberti, Della Maggiora, Lenci, Vitelli, Bottari, Biagi, Amidei, Lopresto. A disp.: Sargenti, Gianneschi Giacomo, La Rocca, Selmi, Galli, Chianese, Lombardi, Landi. All.:
Caselli.
RETI: Spicciani, Lopresto, Angelini, Castelli
NOTE: Promossa la Morianese (1-0 all’andata)
Pontasserchio – Pappiana 1-4
PONTASSERCHIO: Perretti, Chelotti, Crovetti, Prato, Baldacci N., Guarente, Pardi, Scuglia, Oscar, Baldacci D., Di Pasquale. All.: Tocchini
PAPPIANA: Marconi, Umalini, Simonelli (Merlotto), D’Agliano (Silvestre), Callaioli (Uperi Guidi), Farnesi, Balestri, Montanelli, Fiorini, Campera (Necattini), Cavicchi (Le Rose). All.: Pistoia
RETI: Di Pasquale, Fiorini, rig. Montanelli, Campera, Montanelli
Classifica: Migliarino Vecchiano e Pappiana 3, Pontasserchio 0
Folgor Marlia – Vorno 0-3
FOLGOR MARLIA: Cantini, Guastapaglia, Pierotti (5’st Gaspari), Celli, Doroni (20’st Battistoni), Pelletti, Sarti (12’st Amato), Nesimi, Silvestrini (15’st Caselli), Cortopassi (25’st Coli), Masetti. A disp.: Di Cesare, Giorgi, Stefani. All.: Barsocchi
VORNO: Gorini, Lencioni, Michelotti (26’st Gabrielli), Tocchini (1’st Cumani), Marchetti, Di Santoro (39’st Panattoni), Pera, Bonfigli, Cagnacci (1’st Bianconi), Mazzei (32’st Piccetti), Figliola. A disp.: Anastasio, Meccariello, Vincenzi, Romiti. All.: Maurelli
ARBITRO: Barsanti di Pisa
RETI: 5’pt Tocchini 39’pt Cagnacci, 4’st Bianconi
NOTE: Ammoniti Silvestrini
Classifica: Vorno e Atletico Marginone 3, Folgor Marlia 0
Borgo a Buggiano – Pescia 0-2
BORGO A BUGGIANO: Sorini, Iammelli (6’st Pellegrini), Mancino, Monti, Menegazzo, Vitelli, Frediani (1’st Necciai), Aronni, Diolaiuti, Tori, D’Acunti), Zingarello G. (Lera). A disp.: La Falce, Galli, Tonwe. All.: Biagi
PESCIA: Fiaschi; Carmignani, D’Agostino (23’st Scarselli); Marzi, Toni, Mangiantini; Biagi, Alessiani (10’at De Nisco), Bouhalla (27’st Tondi), Echegdali (35’st De Angelis), Tocchini (15’st Rinaldini).
RETI: 15’pt Bouhalla, 21’pt Tocchini
NOTE: Promosso il Pescia (0-0 all’andata). Ammoniti Menegazzo e Aronni. Espulso Menegazzo al 36’st