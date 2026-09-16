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Coppa Italia Promozione, Forte dei Marmi a valanga contro l’Atletico Lucca
Una cinquina maturata nella seconda parte del secondo tempo a favore dell’undici di Santini. Ora entrambe in cerca di punti in campionato
Atletico Lucca – Forte dei Marmi 2015 0-5
ATLETICO LUCCA; Calu, Dettori, Centoni T. (1’st Baroni), Lucchesi, Mazzoncini, Silvano, Ferretti, Casini (1’st Del Greco), Capocchi (26’st Bacci), Bellandi (20’st Piazza), Stefani. A disp.: Quiriconi, Saquela, Fazzi, Piazza, Centoni M., Secchi. All.: Fanucchi
FORTE DEI MARMI: Calò, Lattanzi (25’st Lemmetti), Credendino, Aliboni, Tofanelli (35’st Alberti), Sodini, Favret (16’st Tabarrani), Gazzoli, Khalil (16’st Ceciarini), Seriani, Galloni (16’st Centonze). A disp.: Ghiselli, Sapienza, Conti, Matrizi. All.: Santini
ARBITRO: Capetta di Carrara (Mangini di Livorno e Badydy di Empoli)
RETI: 23’st e 35’st Gazzoli, 31’st Ceciarini, 41’st Centonze, 45’st Tabarrani.
NOTE: Ammoniti Centoni T., Capocchi
Classifica: Forte dei Marmi 6, Montignoso 3, Atletico Lucca 0
Passa il turno con un risultato a valanga il Forte dei Marmi 2015 di Santini contro l’Atletico Lucca neopromosso. Un risultato che, però, matura tutto nella seconda parte del secondo tempo, con l’Atletico Lucca che era obbligato a vincere il match per rimanere in corsa per il passaggio del turno.
Apre le danze Gazzoli, che poi sarà autore di una doppietta, completano il festival del gol Ceciarini, Centonze e Tabarrani, tutti entrati a gara iniziata.
Per i rossoneri di Fanucchi è tempo, dunque, di concentrarsi sul campionato. Domenica arriva la Carrarese Giovani, neopromossa terribile, per un amarcord del campionato dell’anno scorso. Per il Forte dei Marmi, che festeggia il passaggio del turno di Coppa, voglia di riscatto sul campo del Montelupo.