Partenza a suon di gol in Prima e Seconda Categoria: tutte le gare dalla Promozione in giù
Atletico Lucca travolto in casa, pari Forte. In Prima ok Capezzano, Corsanico e Marginone. Corsare Gallicano, Ghivizzano e Molazzana
Dalla Promozione alla Seconda Categoria, tutto sulla giornata dei dilettanti. Per Prima e Seconda si trattava del primo turno.
Promozione
Atletico Lucca – Carrarese Giovani 0-3
ATLETICO LUCCA: Quiriconi, Saquella (21’st Bonini), Chelini, Centoni T., Dettori, Casini, Fazzi, Dal Poggetto (30’st Ferretti), Centoni M. (12’st Bacci), Tabarrani (25’st Bellandi), Secchi. A disp.: Calu, Capocchi D., Silvano, Mazzoncini, Capocchi F. All.: Fanucchi
CARRARESE GIOVANI: Tognoni, Canesi, Bongiorni, Agyei, Bocchia, Zambarda, Da Pozzo, Monaco, Dell’Amico, Della Pina, Vatteroni. A disp.: Biancardi, Bonci, Cucurnia, Capo, Iardella, Papi, Kebbeh, Zuccarelli, Bruzzi. All.: Moriani
ARBITRO: Marroni di Pisa (Monetti e Chericoni di Pisa)
RETI: 15’pt Dell’Amico, .13’st Monaco, 40’st Iardella
NOTE: Ammoniti Chelini, Quiriconi, Bongiorni, Da Pozzo
Montelupo – Forte dei Marmi 1-1
MONTELUPO: Lensi, Esposito (22’st De Lucia), Cupo, Bartolozzi, Corsinovi, Tramacere (25’st Alicontri), Ferrmaca (35’st Lelli), Gargiulo, Ulivieri (41’st Masoni), Bouhafa, Cintelli (25’st Lamberta). A disp.: Isolani, Pucci, Matteucci, Selmi. All.: Lucchesi
FORTE DEI MARMI: Calo, Credendino, Sapienza (1’st Lattanzi), Aliboni, Tofanelli, Sodini, Centonze (35’st Khalil), Gazzoli, Ceciarini (35’st Galloni), Seriani, Tabarrani (24’st Favret). A disp.: Ghiselli, Alberti, Lemmetti, Matrizi, Fommei. All.: Santini
ARBITRO: Iacobellis di Pisa (Ballarino e Lamanna di Firenze)
RETI: 31’pt Cintelli, 44’pt Ceciarini
NOTE: Ammoniti Cintelli
Le altre: Fortis Juventus – Aglianese 1-1, Luco – I.Monsummano 2-0, Massese – Calenzano 0-4, Montignoso – Jolo 1-1, Ponte Buggianese – Lanciotto 4-0, Settimello – San Marco Avenza 0-0
Prima Categoria
Calci – Marginone 0-4
CALCI: Giaconi, Colombani (Del Guerra), Pulga, Neri, Ferrari, Taccini (Gemignani), D’Andrea Pisani (Galati Giordano), Benvenuti (Di Berardino), Di Dario, Bellucci, Lucchi (Di Filippo). A disp.: Mettioli, Gioli, Romeo, Paoletti. All.: Ammannati
MARGINONE 2000: Lavorini, Tolaini, Perillo (Napolitano), Covino, Montagnani (Calvani), Sapio (Garzi), Bardelli, Foresta, Bonfanti (Febbe), Stobbia, Pagnini (Mazzoni). A disp.: Minichilli, Gelli, Maccioni, Gentili. All.: Pinochi
RETI: 46’pt Bonfanti, 7’st e 13’st Pagnini, 43’st Stobbia
NOTE: Ammoniti Neri, Mattioli
Chiesina – Piazza 55 2-1
CHIESINA UZZANESE: Niccolai, Rosellini, Ferrari, Tardella, Lici, Moncini (36’st Nardi), Spatola (43’st Tardiola), Menchini (16’st Casucci), Betti (23’st Domini), Guarisa, Sali (39’st Bandoni). A disp.: Brizzi, Fagni, Quiriconi, Forcieri. All.: Salvadori.
PIAZZA 55: Cintolesi, Lucchesi, Haoudi, Pietrazzini, Byaze (24’st Tortelli), Pangi, Rocchicchioli, Galletti, Orsi (1’st Kovalenko), Cassettai, Morelli. A disp.: Rossi, Valiensi, Grandini, Papi, Ferri, Tagliasacchi. All.: Pancetti
RETI: 5’pt Rocchiccioli, 23’pt Betti, 37’pt Sali
NOTE: Ammoniti Moncini, Guarisa. Espulsi, l’allenatore Pancetti al 25’st, Kovalenko al 26’st, Haoudi al 29’st , Pangi al 48’st
Città di Capannori – Mulazzo 1-3
CAPANNORI: Angeli, Battistoni (29’st Tocchini), Benedetti, Del Carlo (20’st Toma), Mini, Petretti, Carlini (40’st Biondi), Martinucci (10’st Lencioni), Frugoli, Menconi (10’st Costalli), Benedetti. A disp.: Susulete, Rolla, Mattioli, Zuncheddu. All.: Paoli
MULAZZO: Cacchioli, Andrei, Manenti, Cissè, Brizzi, Dell’Amico L. (28’st Pezzoni), Bortolasi (20’st Tavaroni), Grasselli, Comparini, Vignali (40’st Orlandi), Simonelli (29’st Dell’Amico F.). A disp.: Cibei, Luccini, Cantinotti, Salvi, Del Rio. All.: Gigli
RETI: 3’pt Dell’Amico L. 29’pt Vignali, 33’pt Frugoli, 45’st Orlandi
NOTE: Ammoniti Brizzio, Grasselli, Lencioni
Corsanico – New Team 2-1
CORSANICO: Lippi, D’Agliano, Frusteri, Cortopassi (39’st Pucci), Lari, Poletti, Montemagni, Cerri (33’st Giunta E.), Da Prato (30’st Grosso), Passaglia (45’st Salini), Marsili. A disp.: Lorenzoni, Checchi, Ghio, Giunta G., Gori. All.: Mazzei
NEW TEAM: Laoluna, Sanneh, Telloli, Leshi, Turri, Bonaldi, Brugiati, Biagiotti, Conde, Satti, Marchetti. A disp.: Fanansi, Catoi, Schievenin, Salotti, Delrroi, Belluomini, Satti. All.: Terni
RETI: 15’pt Marchetti, 24’pt rig. Passaglia, 1’st Marsili
Fivizzanese – Academy Porcari 2-2
FIVIZZANESE: Andreoli, Gentile, Iaropoli, Tognocchi, Forieri, Salku A. (26’pt Bucchioni), Domenichelli, Carli (7’st Tonelli), Fermi, Costa, Catola (42’st Tetteh). A disp.: Scopis, Vegnuti, Elmazi, Salku B., Valentini. All.: Mosti
PORCARI: Morini; Barsi (20’st Tognetti), Franco, Gemignani, Gagliardi, Bozzi, Perretta, Jovani (39’st Matjani), Menichetti, Tortora (28’st Bianchi), Cortesi. A disp.: Grasso, Lencioni, Meloncelli, Bertini, Spadavecchia. All.: Cesaretti
ARBITRO: Massollo di Viareggio
RETI: 32’pt Jovani, 25’st Tortora, 46’st rig. Costa, 50’st Tonelli
NOTE: Ammoniti Gentile, Bozzi
Urbino Taccola – Capezzano Pianore 0-1
URBINO TACCOLA: Malasoma, Zaccagnini, Franchi, Castellacci, Fabbrini, Contini, Micheletti (25’at Guelfi), Pitti, Baroni, Arrighi, Aufiero. A disp.: Cocozza, Andreotti, Bellagamba, Cateni, Colombini, Cresci, Pardini, Pinna, Guelfi. All.: Ferretti.
CAPEZZANO PIANORE: Bartelletti, Dalle Luche, Pardini (25’st Luporini), Tancredi, Navari, Biagini, Minichino, Pacini, Manfredi, Barsotti, Pugliese (1’st Scaranna). A disp.: Diridini, Sacchelli, Bertolucci, Lazzereschi, Checchi, Minichino, Pighini. All.: Coli.
ARBITRO: Pinzani di Empoli
RETI: 21’st aut. Fabbrini
NOTE: Ammoniti Micheletti, Fabbrini, Navari, Pardini
Romagnano – Montecarlo 1-1
ROMAGNANO: Mariani, Marku E., Berti, Bertonelli, Barbetti, Maestrelli, Youssefi (43’st Della Bona), Lezza (37’st Dell’Amico), Raffi, Maggiore, Crovi (26’st Ferrari). A disp.: Bigini, Gasperini, Ferrari, Baldoni, Banti, Della Bona, Dell’Amico, Bellè, Ricci.
MONTECARLO: Carpita (23’pt Mei), Martinelli, Michelotti, Sangregorio, Fusco, Simi, Guastapaglia, Goti, Mengali (37’st Steffich), Lencioni (24’st Rotunno), Biagioni (40’st Ragghianti) A disp.: Mei, Popa, Pavan, Steffich, Mugnani, Pagni, Lami, Ragghianti, Rotunno. All.: Matteoni
RETI: 33’pt Simi, 35’st Raffi
NOTE: Ammoniti Martinelli, Maestrelli
Torrelaghese – Corsagna 1-1
TORRELAGHESE: Bertini, De Masi, Bonuccelli F., Bonuccelli E., Coppola (33’st Ratti), Grossi (35’st Baldi), Barsotti (29’st Barozzi), Gerini (2’st Orlowski) Brega, Sereni (13’st Lampitelli), Saviozzi. A disp.: Barsaglini, D’Onofrio, Orlowski, Lombardi, Bartoli. All.: Belluomini
CORSAGNA: Petroni, GIusti (18’st Del Picchia M.), Fanani (25’st Tuccori E.), Buoni (30’st Eramnazi), Signorini, Dinucci, Ricci, Michetti, Barsanti (16’st Tersigni), Vitrani (6’st Borgia), Tuccori A.. A disp.: Del Picchia J., Bertoncini, Barsotti, Giusfredi. All.: Piercecchi
RETI: 10’pt Sereni, 26’st Tersigni
Seconda Categoria
Girone A
Ricortola – San Macario Oltreserchio 0-0
RICORTOLA: Ricci, Cola Antonini, Bertuccelli, Merlin, Bentivoglio, Veralli; Roci, Didone, Sabatini, Bernuzzi, Ricci. A disp.: Fedele, Francini, Manfredi, Mannucci, Marongiu, Mauriello, Sacchelli, Vita. All.: Bartoletti
SAN MACARIO OLTRESERCHIO; Della Bidia, Mancino, Buchignani, Bertolozzi, Pieruccini F., Pieruccini N., Francalanci, Chelini, Romanini, Dal Poggetti, Niccoli. A disp.: Lencioni, Panconi, Mazzuola, Carro, Cappelli, Kapidani, Aurelio, Bertilacchi, Gaddini. All.: Raffaelli
Seravezza Fc – Gragnolese 2-1
SALAVETITIA: Geragioli, Cardillo, Tonacci, Bianchini, Moriconi, Baldi Galleni, Bobbio, Bresciani, D’Angina, Di Clemente, Landi. A disp.: Lucchesi, Macchiarini, Mancini F., Mancini G., Musto, Pardini, Pucci.
GRAGNOLESE: Arioni, Reburati, Borghetti, Tonelli, Mazzone. Pennucci, Mencatelli., Cecconi, Di Negro, Rosaia, Lombardi. A disp.: Grandetti, Ferrari. Fregisi, Costa, Carpentieri:
RETI: 2’st rig. Rosaia, 3’st rig. D’Angina, 6’st Landi
NOTE: Espulso Tonelli al 31’st
Serricciolo – Massarosa 0-0
SERRICCIOLO: Ricco, Gargiulo, Guelfi (19’st Bracci), Melis, Viaggi, Lazzeroni, Pifferi (30’st Volpicelli), Donati (23’st Carnaccioli), Gilli (1’st Guastini), Capocaccia, Centi (10’st Mastrini). A disp.: Argilla, Poltronieri, Califfi, Ghiselli. All.: Guastini
MASSAROSA: Lunardini, Volpe, Simonini (21’st Benedetti), Ricci, Marcucci, Iacomini, Landucci (37’st Ghiselli), Galli (36’st Cotza), Cheli, Maiorana, Misuri (43’st Pezzini). A disp.: Luisotti, Larini, Zappelli, Parducci, Donati. All.: Misuri
NOTE: Ammoniti Capocaccia, Marcucci, Simoni, Maiorana
Valfreddana – Us Monti 0-1
VALFREDDANA: Mazzorra, Bertoncini, Giuliani, Bonini (41’st Bianchi), Venturini, Martinelli (33’st Burgalassi), Nottoli (19’st Lazzarini), Marzi (33’st Manga), Andreini (26’st Romano), Angeli, Posarelli. A disp.: Cobbinah, Di Michele, Paolionelli, Sillah, Lazzarini. All.: Giusti
MONTI; Vegnuti, Crispi, Iorfida, Richieri, Bertipagani, Maccione (25’st Giardina), Del Fredo, Bellacci, Martinucci (39’st Bui), Barbasini, El Khir (8’st Tarantola). A disp.: Fialdini, Grassi, D’Imporzano, Saisi. All.: Balloni
ARBITRO: Covassin di Pisa
RETI; 36’st Bellacci
NOTE: Ammoniti Posarelli, Crispi, El Khir, Tarantola, Barbasini
Le altre: Monzone – Pontasserchio 2-0, Pontremoli – San Vitale Candia 4-2, Vallizeri – Pappiana 1-0, Villafranchese – Migliarino Vecchiano 3-3
Girone B
Atletico Castiglione – Gallicano 1-4
ATLETICO CASTIGLIONE: Mariani, Pisani (Nardini), Raffaelli, Pennucci, Angelini, Mosti, Turri, Dini, Biggi, Franchi, Barfucci. A disp.: Giannecchini, Nardini, Tardelli, Monti, Camara, Micchi, Bertolla, Pioli, Pieroni. All.: Passini
GALLICANO: Grassi, Giunta, Lucchesi, Barsotti, Kolaj, Brandi, Rocco, Faraglia, Fiumicino (Franchi), Ezzaki M., Alfredini. A disp.: Gogorici, Larhchim, Giorgi, Ezzaki S., Ceccarelli, Mattiello, Franchi, Bertoli, Brogi
RETI: Ezzaki M., Franchi, Alfredini 2, Franchi
Atletico Marginone – Ghivizzano 1-4
ATLETICO MARGINONE: Guidotti, Cullhaj (30’st Vaiani), Sisma, Romiti, Franceschi, Giometti (7’st Santelli), Piattelli, Venturini, Tognotti, Rosati, Kishta D. (11’st Antoni). A disp.: Pacini, Kishta K., Astete, Carrara, Conte, Coviello. All.: Martini
GHIVIZZANO: Paolinelli, Della Croce (35’st Cortopassi), Ori, Marganti, Boggi, Babboni; Giannotti, Ghiloni M, Islami (35’st Pucci), Guidi (30’st Ghiloni E.), Bachini. A disp.: Tonarelli, Marchi, Gonnella, Pellegrini, Pieri. All.: Merciardi
RETI: 40’pt, 3’st e 46’st Giannotti, 23’st Tognotti, 36’st Gonnella
NOTE: Ammoniti Tognotti, Giometti, Romiti
Atletico Penarol – Cascio 3-1
ATLETICO PENAROL: Pellegrini, Napolitano, Corazza, Santi S., Viviani, Bucsa, Bertogli, Poli, Shehu, Santi A, Bechelli Federico. A disp.: Sartini, Sebastiani, Rocchiccioli, Ghiselli, Milone, Lemmi, Bechelli Francesco, Cristofani, Bachini. All.: Santi
CASCIO: Papi, Turri, Boggi (Binzeschi), Bacci, Santoni, Tognarelli (Abrami), Giulianelli, Abrami, Del Sarto, Ianello, Scaltritti (Martinelli). A disp.: Dekovi, Catalini, Pellegrinotti, Tomei, Bertelloni, Martinelli, Mori, Binzeschi. All.: Contadini
RETI: Corazza, Bechelli, Poli, Del Sarto
Borgo a Mozzano – Molazzana 1-3
BORGO A MOZZANO: Vrioni, Morganti (10’st Peranzi), Amidei F., Betti (34’st Cariglino), Pellegrini Gabriele 1997, Castelli (11’st Angelini), Curumi (46’st Errachid), Zhyrukha, Pellicciotti, Fati, Guarino (21’st Vassalle). A disp.: Pieri, Amidei G., Di Giovanni, Merusi. All.: Bertolacci
MOLAZZANA: Boognesi, Catani, Togneri, Sarti, Angelini, Biagioni, Piacentini (46’st Castrucci), Bresciani (11’st Bachini), Bosi (22’st Micchi), Marigliani (27’st Muccini), Febbrai (32’st Tamagnini). A disp.: Barsanti, Daka, Guidi, Bertoncini Mattia. All.: Giannecchini
RETI: 21’pt Fati, 20’st e 23’st Piacentini, 43’st Micchi
NOTE: Ammoniti Pellegrini Gabriele, Castelli, Curumi, Zhyrukha, Catani
Diavoli Neri – Vorno 2-0
DIAVOLI NERI: Regoli, Di Benedetti, Passalacqua, Landi (Pagani), Francini, Da Prato, Bedini (Brugiati), Malatesta (Magazzini), Alberti, Tragni, Nikolli (Fontanini). A disp.: Vanni I, Pagani, Torriani, Magazzini, Fontanini, Vanni L., Brugiati, Giannotti. All.: Biagioni
VORNO: Anastasio, Michelotti, Di Santoro, Figliola, Marchetti, Tocchini, Pera, Bonfigli, Cagnacci, Mazzei, Cumani. A disp.: Gorini, Gabrielli, Panattoni, Hoxha, Fita, Sansone, Puccetti, , Meccariello, Romiti.
RETI: Malatesta, Alberti
Folgor Marlia – Pieve Fosciana 0-1
FOLGOR MARLIA: Cantini, Guastapaglia (42’st Caselli), Pierotti, Celli, Doroni, Battistoni, Masetti (34’st Sarti), Nesimi, Silvestini (34’st Gaspari), Cortopassi, Bertellotti. A disp.: Del Carlo, Amato, Pelletti, Coli, Giorgi, Stefani. All.: Barsocchi
PIEVE FOSCIANA: Carvajal, Pucci, Bacci, Bechelli (1’st Hudu, 42’st Triti), Bonini M., Bonini N. (21’st Doga), Brega, Crista, Pardini (21’st Parmigiani), Grassi, Morelli (34’st Bacci). A disp.: Labozzetta, Micchi, Orsetti, Galligani. All.: Zuddas
ARBITRO: Pierucci di Carrara
RETI: 23’st Morelli
NOTE: Ammoniti Bonini M., Cristea, Grassi, Doroni, allenatore Zuddas e un dirigente per parte. Espulso al 37’st Cristea
Pescia – Borgo a Buggiano 0-0
PESCIA: Fiaschi, Scarselli, D’Agostini, Marzi, Toni, Huqi, Biagi, De Nisco, Salvestrini, Rinaldini, Tocchini. A disp.: Monti, Mazzei, Mangiantini, Alessiani, Forassiepi, Di Giulio, Bouhalla, Tondi, De Angelis. All.: Boi
BORGO A BUGGIANO: Sorini, Bisanti, Mancino, Monti, Galli (40’st Menegazzo), Aronni (1’st Necciai), Diolaiuti (22’st Zingarello), Nannini, D’Acunti, Lera, Vitelli. A disp.: La Falce, Baveresi, Frediani, Pellegrini. All.: Biagi.
NOTE: Ammoniti Sorini, Bisanti, Monti, Nannini, Zingarello
Staffoli – Morianese 2-1
STAFFOLI: Bagnoli, Palma, Forconi, Ricci, Filieri, Riccomi (25’st Pieroni), Anichini (25’st Testai), Meropini, Susini (13’st Meta), Pieracci, Arrighini. A disp.: Mannucci, Cei, Shima, Karaj. All.: Brugnano
MORIANESE: Frateschi, Selmi (45’st Giannotti), Gianneschi A. (32’st Landi), Roberti (35’st Berti), Della Maggiora, Lenci, Galli (3’st Lombardi), Bottardi, Biagi, Amidei, Lopresto (41’pt Vitelli). A disp.: Gianneschi G., Pellegrini, La Rocca, Spicciani. All.: Caselli
ARBITRO: Ghenea di Livorno
RETI: 32’pt rig. e 40’pt rig. Pieracci, 34’st Biagi
NOTE: Ammoniti Meta, Lombardi. Al 9’st espulso Arrighini per somma ammonizioni