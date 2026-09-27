Calcio dilettanti|
Tanti gol dalla Promozione alla Seconda Categoria. Primo punto per l’Atletico Lucca
Corsagna a valanga in prima, bene Porcari, Capezzano e Capannori. Molazzana e Diavoli concedono il bis alla seconda di campionato
Dalla Promozione alla Seconda Categoria, tutto sulla giornata di campionato.
Promozione
Forte dei Marmi – Ponte Buggianese 0-1
FORTE DEI MARMI 2015: Calò, Credendino, Lattanzi, Alboni, Tofanelli, Lemmetti, Centonze, Gazzoli, Ceciarini, Conti, Tabarrani. A disp.: Ghiselli, Sapienza, Alberti, Sodini, Favret, Matellini, Galloni, Khalil, Fommei. All.: Santini
PONTE BUGGIANESE: Campinotti, Bandoni, Ferretti, Zocco, Sanzone, Palmese, Fruzzetti, Volpi, Rugiati, Viola, Tesi. A disp.: Matteucci, Russo, Regoli, Aiazzi, Musteqi, Giustarini, Danti, Damiani, Giuliani. All.: Falivena
ARBITRO: D’Agnese di Pontedera (Mangini di Livorno e Corcione di Pisa)
RETI: 24’pt Viola
I.Monsummano – Atletico Lucca 2-2
INTERCOMUNALE MONSUMMANO: Di Cicco, Cinelli, Notarelli, Falzarano (35’st Bnidihia), Bigondi, Agnorelli, Pacini, Ferrucci, Ndoye (44’st Carrara), Nannipieri (15’st Shiqer), Lakaj (44’st Proto). A disp.: Lusha, Marcovina, Giusti, Fiore, Ruggiero. All.: Sireno
ATLETICO LUCCA: Quiriconi, Saquella, Chelini, Centoni T. (40’st Silvano), Fazzi, Dettori (16’st Capocchi F.), Stefani, Dal Poggetto, Bacci, Tabarrani (36’at Bellandi), Secchi (38’st Centoni M,). A disp.: Calu, Capocchi D., Bonini, Ferretti, Mazzoncini. All.: Fanucchi
ARBITRO: Coverini di Prato (Casole di Pisa e Aldi del Valdarno)
RETI: 3’pt Bacci, 19’pt Falzarano, 12’st Centoni T. 18’st Bigondi
NOTE: Espulso Pacini al 38’pt. Amoniti Dettori, Chelini, Agnorelli
Prima Categoria
Academy Porcari – Torrelaghese 1-0
ACADEMY PORCARI: Morini, Barsi (30’st Lencioni), Franco (21’st Casali), Gemignani, Gagliardi, Bozzi, Matjani (14’st Perretta), Jovani, Menichetti, Tortora (31’st Bianchi), Cortesi (12’st Baroncini). A disp.: Grasso, Bertini, Tognetti, Benettaleb. All.: Cesaretti.
TORRELAGHESE: Bertini, De Masi (45’st Orlowski), Bonuccelli F., Bonuccelli E., Lampitelli (8’st Sereni), Grossi, Barsotti (12’st Baldi), Coppola (32’st Ratti), Brega, Gerini, Saviozzi. A disp.: Barsaglini, D’Onofrio, Barozzi, Lombardi, Rossi. All.: Belluomini
ARBITRO: Lari di Pistoia
RETI. 22’st Tortora
NOTE: Ammoniti Grossi, Coppola, Brega, Perretta
Cgc Capezzano Pianore – Calci 2-0
CAPEZZANO PIANORE: Bartelletti, Dalle Luche, Navari, Barsotti, Sacchelli, Biagini, Minichino D., Pacini, Manfredi (44’st Pugliese), Scaranna, Adami (25’st Lazzareschi), A disp.: Diridoni, Tancredi, Pighini, Lazzareschi, Pizza, Checchi, Pugliese, Andreazzoli, Minichino C. All.: Coli.
CALCI: Mattioni, Lucchi (36’st Di Filippo), Pulga, Taccini (33’st Neri), Ferrari (39’st Accardo), Gemignani, Paoiletti, Benvenuti, Di Dario, Galati Giordano (15’st Marioni), Sanzo (20’st Di Berardino). A disp.: Giaconi, Gioli, Colombani, Bellucci All.: Ammannati
RETI: 41’pt e 27’st Scaranna
NOTE: Ammoniti Gemignani, Adami
Corsagna – Corsanico 5-1
CORSAGNA: Petroni, Dinucci (23’st Del Picchia M.), Fanani, Buoni, Signorini, Barsotti, Ricci, Michetti (1’st Tuccori A.), Borgia (15’st Tersigni), Vitrani (20’st Tuccori E.), Barsanti. A disp.: Del Picchia J., Bertoncini, Giusti, Eramnazi, Giusfredi. All.: Piercecchi
CORSANICO: Lippi, Salini, D’Agliano (13’st Lencioni), Cortopassi (15’st Da Prato), Lari, Poletti, Montemagni, Giunta E., Marsili, Passaglia, Cerri (40’st Checchi). A disp.: Mattonai;,Grosso, Da Mommio, Ghio, Giunta G., Gori.
RETI; 18’pt Barsanti, 30’pt Borgia, 34’pt Passaglia, 10’st e 15’st Vitrani, 25’st Tuccori E.
NOTE: Ammoniti Cortopassi, Poletti, Montemagni
Marginone 2000 – Romagnano 0-1
MARGINONE 2000: Lavorini, Tolaini, Perillo, Covino, Sapio, Foresta, Bardelli, Calvani, Garzi, Stobbia, Febbe. A disp.: Minichilli, Pierotti, Gelli, Mazzoni, Montagnani, Marini, Napolitano, Bonfanti, Gentili. All.: Minichilli
ROMAGNANO: Mariani, Berti, Ferrari, Bertonelli, Barbetti, Maestrelli, Youssefi, LEzza, Raffi, Maggiore, Bellè. A disp.: Bigini, Marku, Galli, Della Bona, Gasperini, Dell’Amico, Banti, Croci, Ricci. All.: Battaglia
ARBITRO: Tolaini di Pontedera
RETI: Raffi
Montecarlo – Città di Capannori 1-3
MONTECARLO: Mei, Rotunno (25’st Pavani), Di Giulio, Simi (30’st Pagni), Fusco, Goti, Michelotti (20’st Lencioni), Guastapaglia, Mancino (11’st Ragghianti), Biagioni (30’st Steffich), Mengali. A disp.: Medici, Mugnani, Sangregorio, Puccini. All.: Matteoni
CAPANNORI: Angeli, Battistoni, Benedetti, Del Carlo (32’st Mattioli), Fanani, Petretti Nerici, Carlini, Martinucci, Pistoresi (42’st Rolla), Frugoli (32’st Menconi), Benedetti (16’st Tocchini). A disp.: Susulete, Biondi, Toma, Zuncheddu, Giusfredi. All.: Paoli
ARBITRO: Bua di Pontedera
RETI; 43’pt rig. Mengali, 17’st Del Carlo, 31’st rig. Frugoli, 48’st Martinucci
NOTE: Ammoniti Simi, Michelotti, Battistoni. Espulso al 40’st Petretti Nerici
Mulazzo – Chiesina Uzzanese 1-0
MULAZZO: Cacchioli, Manenti, Andrei, Orlandi, Dell’Amico L. (28’st Pezzoni), Bortolasi (36’st Dell’Amico F.), Grasselli, Brizzi, Simonelli (21’st Tavaroni), Vignali, Comparini. A disp.: Cibei, Luccini, Cantinotti, Salvi, Neri, Del Rio. All.: Gigli
CHIESINA UZZANESE: Niccolai, Rosellini (35’st Casucci), Mazzei, Moncini, Lici, Ferrari (19’pt Tardella), Spatola (43’st Forcieri), Menchini (22’st Domini), Betti (33’st Bandoni), Guarisa, Sali. A disp.: Brizzi, Pacini, Nardi, Quiriconi. All.: Salcadori
ARBITRO: Massollo di Viareggio
RETI: 43’pt Vignali
NOTE: Ammoniti Grasselli, Sali
New Team – Urbino Taccola 2-2
NEW TEAM: Laoluna, Biagiotti, Telloli, Leshi, Turri, Bonaldi, Brugiati, Delorie, Conde, Satti, Belluomini. A disp.: Catoi, Pellegrinotti, Fanani, Sanneh, Marchetti, Schievenin, Filippi, Tognetti. All.: Terni
URBINO TACCOLA: Malasoma, Fabbrini; Franchi, Castellacci, Contini, Bellagamba, Micheletti, Pitti, Baroni, Arrighi, Aufiero. A disp.: Cocozza, Andreotti, Cateni, CCresci, Pardini, Pinna, Zaccagnini, Colombini. All.: Ferretti
RETI: Conde, Marchetti, Aufiero, Pinna
Piazza 55 – Fivizzanese 1-4
PIAZZA 55: Cintolesi, Tagliasacchi (27’st Ferri), Lucchesi, Pietrazzini, Byaze, Tortelli (10’st Grandini), Rocchiccioli, Galletti, Orsi L., Cassettai A., Morelli. A disp.: Rossi, Valiensi, Byaze, Papi
FIVIZZANESE: Andreoli, Gentile, Iaropoli, Tognocchi, Forieri, Pangallo (5’st Carli), Domenichelli, Bucchioni (40’st Elmazi), Fermi, Costa, Catola (15’st Tonelli, 20’st Salku A.). A disp.: Scopis, Tetteh, Salku B.,Vegnuti, Valentini. All.: Mosti.
RETI: 5’pt Orsi, 28’pt e 40’pt Catola, 25’st Salku A., 37’st Gentile
Seconda Categoria
Girone A
Massarosa – Ricortola 1-2
MASSAROSA: Lunardini, Volpe, Simonini (35’st Pezzini), Carmassi, Ricci, Larini M., Cotza (26’st Benedetti), Galli, Cheli, Maiorana (35’st Donati), Misuri (26’st Iacomini). A disp.: Sargentini, Benedetti, Iacomini, Zappelli, Donati, Ghiselli, Pezzini, Dalle Luche, Landucci. All.: Misuri
RICORTOLA: Ricci S., Maggiani (16’st Mauriello), Veralli, Cola Antonini (35’st Vita), Merlin, Bentivoglio, Francini, Mannucci (1’st Meloni) Sabatini, Bernuzzi (16’st Bertuccelli), Ricci F. (26’st Sacchelli). A disp.: Fedele, Chicca, Antonelli. All.: Bartoletti
RETI: 6’pt Cheli, 18’pt Veralli, 35’pt Ricci F.
Migliarino Vecchiano – Seravezza Fc 2-4
MIGLIARINO VECCHIANO: Marconi, Malfatti (8’st Sanfratello), Armenante (37’st Dalle Luche), Fabbri, Galli, Del Pecchia Leonardo, Mazzoni (8’st Amadei), Pellegrini, Bani, Mariani (31’st Bozzi), Buzzanca. A disp.: Pardini, Neri, Bregvadze, Del Pecchia Luca, Novelli. All.: Andreotti
SALAVETITIA: Geragioli, Bianchini, Bobbio, Bresciani, Cardillo, D’Angina, Musto (22’st Evangelisti), Di Clemente, Landi, Tonacci (9’st Pucci), Macchiarini (8’st Moriconi). A disp.: Del Tessa, Mancini, Pardini, Pelucchini. All.: Grassi
RETI: 17’pt Di Clemente, 19’pt Mazzoni, 45’pt Macchiarini, 46’pt Mariani, 20’st Cardillo, 43’st Bresciani
San Macario Oltreserchio – Valfreddana 2-0
SAN MACARIO OLTRESERCHIO: Della Bidia, Mancino, Aureli, Cappelli (18’st Bertolozzi), Pieruccini F., Pieruccini N., Dal Poggetto (33’st Bertilacchi), Chelini; Romanini (38’st Kapidani), Mazzuola (25’st Buchignani), Niccoli F. (22’st Francalanci). A disp.: Lencioni, Panconi, Carro, Gaddini. All.: Raffaelli
VALFREDDANA: Mazzotta, Bertoncini, Giuliani, Bonini, Venturini, Martinelli (27’st Burgalassi), Nottoli (1’st Lazzarini), Marzi (33’st Manga), Andreini (27’st Bianchi), Paviglianiti (1’st Angeli), Pastorelli. A disp.: Cobbihah, Manga, Di Michele, Burgalassi, Bavieri, Lazzarini, Romani, Bianchi, Angeli. All.: Giusti
RETI: 38’pt e 42’pt Romanini
NOTE: Ammomniti Cappelli, Pieruccini F., Pieruccini N., Aurteli, Chelini, Bertoncini, Giuliani
Girone B
Borgo a Buggiano – Atletico Penarol 3-2
BORGO A BUGGIANO: Sorini, Bisanti, Mancino (30’st Menegazzi), Monti, Galli, Aronni (9’st Zingarello), Diolaiuti (9’st Tonwe), Nannini (1’st Necciai), D’Acunti (38’st Frediani), Lera, Vitelli. A disp.: La Falce, Baveresi, Pellegrini. All.: Galli
ATLETICO PENAROL: Pellegrini, Bechelli Frabcesco (Lemmi), Santi S., Rocchiccioli, Michelini (Menichini), Poli, Santi A., Bucsa, Bechelli Federico, Shehu (Cristofani), Bachini (Melosi).
RETI: 42’pt Poli, 45’pt Shehu, 8’st D’Acunti, 20’st Mancino, 41’st Lera
Cascio – Staffoli 2-2
CASCIO: Dekovi, Bertelloni, Boggi M., Bacci, Abrami, Tognarelli, Guulianelli, Catalini, Del Sarto, Ianello, Martinelli. A disp.: Binzeschi, Santoni, Pellegrinotti, Tomei, Boggi L., Turri, Bonini, Scaltritti, Mori. All.: Contadini
STAFFOLI: Bagnoli, Palma, Forconi, Ricci, Filieri, Pieroni, Anichini, Merponini, Susini, Pieracci, Karaj. A disp.: Mannucci, Ricconi, Cei, Gagliardi, Testai, Shima, Meta, All.: Brugnano
RETI: Martinelli 2, Karaj, Filieri
Gallicano – Pescia 0-1
GALLICANO: Grassi, Giorgi (32’st Ezzaki F.), Lucchesi, Barsotti, Kolaj (45’st Mattiello), Brandi, Rocco, Faraglia (8’st Giunta), Fiumicino (20’st Franchi), Ezzaki M., Alfredini (12’st Lahrchim). A disp.: Gogorici, Ceccarelli, Bertoli, Talpiga. All.: Davini
PESCIA: Fiaschi, Carmignani, D’Agostino (20’st Scarselli), Marzi, Toni, Huqi, Biagi, Quilici (10’st Alessiani)Salvestrini, Bouhalla, De Nisco. A disp.: Monti, Mangiantini, Forassiepi, Di Giulio, Tomei, Tondi, De Angelis. All.: Boi
RETI: 27’st De Nisco
NOTE: Ammoniti Kolaj, Fiumicino, Quilici, Carmignani, Huqi
Ghivizzano – Folgor Marlia 0-0
GHIVIZZANO: Paolinelli, Cortopassi, Ori, Marganti, (36’st Boggi), Ghiloni M., Babboni, Ghafouri A., Islami, Bachini (37’st Della Croca), Gonnella (16’st Ghiloni E.). A disp.: Tonarelli, Marchi, Della Croce, Guidi, Pellegrini, Pieri. All.: Merciadri
FOLGOR MARLIA: Cantini, Guastapaglia (30’st Sarti), Pierotti (16’pt Gaspari), Celli, Doroni, Battistoni, Masetti (34’st Caselli), Nesimi, Silvestrini (14’st Amato), Cortopassi (45’st Coli), Bertellotti. A disp.: Pelletti, Stefani, Giorgi. All.: Barsotti
ARBITRO: Del Carlo di Lucca
NOTE: Ammoniti Ghafouri A., Battistoni, Guastapaglia, Nesimi
Molazzana – Atletico Castiglione 2-0
MOLAZZANA: Bolognesi, Angelini A. (14’st Catani), Togneri, Sarti, Michelotti, Biagioni L. (29’st Muccini), Piacentini, Bresciani, Bosi (12’st Tamagnini), Marigliani (40’st Castrucci), Micchi M. (26’st Biagioni A.) A disp.: Barsanti, Bachini, Guidi, Bertoncini.
ATLETICO CASTIGLIONE: Mariani, Pisani (1’st Nardini), Raffaelli (1’st Angelini M.), Camara (1’st Pennucci), Monti, Mosti, Turri, Dini, Biggi, Franchi (28’st Bertolla), Micchi N. (12’st Barfucci). A disp.: Giannecchini, Tardelli, Borgia, Pieroni. All.: Passini
RETI: 7’pt Bresciani, 31’pt Bosi
Morianese – Atletico Marginone 1-0
MORIANESE: Frateschi, Spicciani, Gianneschi A., Roberti, Della Maggiora, Lenci, Vitelli, Pellegrini, Biagi, Amidei, Lopresto. A disp.: Sargenti, La Rocca, Gianneschi G., Giannotti, Berti, Lombardi, Galli, Chianese
ATLETICO MARGINONE: Guidotti, Antoni, Sisma, Giometti, Carrara, Franceschi, Santelli, Venturini; Tognotti, Rosati, Piattelli. A disp.: Conte, Vaiani, Coviello, Sarracino, Cullhaj, Romiti, Kishta D., Kishta K., Pacini
RETI: 10’pt rig. Biagi
Pieve Fosciana – Diavoli Neri 0-1
RETI: 13’pt Bedini
Vorno – Borgo a Mozzano 0-1
VORNO: Gorini, Gabrielli, Di Santoro, Cumani, Marchetti, Tocchini, Pera, Bonfigli, Bianconi, Mazzei, Lencioni. A disp.: Anastasio, Panattoni, Vincenzi, Meccariello, Figliola, Franceschini, Sansone, Romiti, Puccetti.
BORGO A MOZZANO: Pieri, Pellegrini Gabriele (2003), Amidei, Castelli, Pellegrini Gabriele (1997), Fede, Curumiu, Zhyrukha, Merusi, Fati, Guarino. A disp.: Vrioni, Angelini, Betti, Cariglino, Errachid, Morganti, Bianchi, Peranzi, Tomei. All.: Bertolacci
RETI: Fati