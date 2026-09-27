Tanti gol dalla Promozione alla Seconda Categoria. Primo punto per l’Atletico Lucca

Corsagna – Corsanico 5-1

CORSAGNA: Petroni, Dinucci (23’st Del Picchia M.), Fanani, Buoni, Signorini, Barsotti, Ricci, Michetti (1’st Tuccori A.), Borgia (15’st Tersigni), Vitrani (20’st Tuccori E.), Barsanti. A disp.: Del Picchia J., Bertoncini, Giusti, Eramnazi, Giusfredi. All.: Piercecchi

CORSANICO: Lippi, Salini, D’Agliano (13’st Lencioni), Cortopassi (15’st Da Prato), Lari, Poletti, Montemagni, Giunta E., Marsili, Passaglia, Cerri (40’st Checchi). A disp.: Mattonai;,Grosso, Da Mommio, Ghio, Giunta G., Gori.

RETI; 18’pt Barsanti, 30’pt Borgia, 34’pt Passaglia, 10’st e 15’st Vitrani, 25’st Tuccori E.

NOTE: Ammoniti Cortopassi, Poletti, Montemagni