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Calcio dilettanti, tutto dalla Promozione alla Seconda. Atletico Lucca a valanga nel derby con il Forte

4 ottobre 2026 | 19:01
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di Redazione

Redazione

Calcio dilettanti, tutto dalla Promozione alla Seconda. Atletico Lucca a valanga nel derby con il Forte

Sei gol dei rossoneri di Fanucchi per i tre punti. In Prima sorridono Piazza e Montecarlo. Tris Atl.Marginone, Gallicano e Morianese corsare

In archivio un altro turno di calcio dilettanti con tanti gol e risultati a sopresa. Ecco come è andata.

Promozione

Atletico Lucca – Forte dei Marmi 6-1
ATLETICO LUCCA: Quiriconi, Saquella, Chelini, Centoni T., Tabarrani, Secchi, Dettori (6’st Casini), Stefani (36’st Bonini), Bellandi (34’st Ferretti), Fazzi (40’st Silvano), Bacci (29’st Centoni M.). A disp.: Capocchi F., Ferretti, Silvano, Calù, Casini, Centoni M., Mazzoncini, Bonini, Capocchi D. All.: Fanucchi
FORTE DEI MARMI: Calò, Lattanzi, Sapienza, Aliboni, Tofanelli, Sodini F., Favret, Gazzoli, Ceciarini, Conti (9’st Khalil), Tabarrani M. (7’st Sodini N.). A disp.: Biagi, Alberti, Lemmetti, Seriani, Vitaggio, Matrizi, Sodini N., Khalil, Fommei. All.: Santini
RETI: 6’st e 19’st Secchi, 22’st Khalil, 34’st, 48’st e 50’st Centoni M., 44’st Silvano
NOTE: Ammoniti Bacci, Centoni T. (Atletico Lucca); Lattanzi (Forte dei Marmi). Espulso Sapienza (Forte dei Marmi) al 14’st

Prima Categoria

Capezzano – Marginone 2000 1-1 giocata ieri
CAPEZZANO: Bartelletti, Dalle Luche, Navari, Barsotti, Sacchelli, Biagini, Minichino D. (1’st Pizza), Pacini, Manfredi (1’st Pugliese), Scaralla (48’st Checchi), Adami (39’st Lazzareschi). A disp.: Diridoni, Tancredi, Luporini, Pighini. All.: Coli
MARGINONE 2000: Lavorini, Tolaini, Perillo, Bardelli, Covino, Sapio, Garzi, Foresta, Tassi, Stobbia, Febbe (Pagnini). A disp.: Minichilli, Napolitano, Mazzoni, Gelli, Calvani, Marini, Montagnani, Pagnini. All.: Minichilli
RETI: 6’pt Manfredi, 1’st Sapio
NOTE: Ammoniti Foresta, Perillo, Napolitano, Minichino, Pacini

Calci – Montecarlo 1-4
CALCI 2016: Mattioli, Lucchi (Romeo), Pulga (1’st D’Andrea Pisani), Colombani, Marioni, Gemignani (Del Torto), Paoletti (Accardo), Sanzo, Di Dario, Benvenuti (Di Filippo), Ferrari. A disp.: Giaconi, Del Torto, Romeo, Di Filippo, Gioli, Del Guerra, Di Berardino, D’Andrea Pisani, Accardo. All.: Ammannati
MONTECARLO: Mei, Michelotti, Di Giulio (Sangregorio), Guastapaglia, Fusco, Simi, Pagni (Rotunno), Goti (1’st Lencioni), Mengali (Steffich), Puccini (Mugnani), Biagioni. A disp.: Mamedov, Pavan, Ragghianti, Martinelli. All.: Matteoni
RETI: 2’pt Gemignani, 11’pt e 50’st Pagni, 26’pt Di Giulio, 33’pt Mengali

Chiesina Uzzanese – Academy Porcari 2-1
CHIESINA UZZANESE: Niccolai, Rosellini, Mazzei (23’st Bandoni), Tardella, Lici, Moncini, Spatola (45’st Pacini), Casucci (18’st Nardi), Betti (29’st Quiriconi), Guarisa, Sali (32’st Gianni). A disp.: Brizzi, Fagni, Pacini, Gianni, Nardi, Bandoni, Laftimi, Quiriconi, Forcieri. All.: Salvadori
PORCARI: Grasso, Barsi, Franco (32’st Casali), Gemignani, Gagliardi, Bozzi, Perretta (41’st Matjani), Jovani (31’st Bianchi), Cortesi, Tortora, Baroncini (24’st Menichetti). A disp.: Morini, Lencioni L., Casali, Tognetti, Matjani, Lencioni A., Bianchi, Menichetti. All.: Cesaretti
ARBITRO: Marroni di Pisa
RETI: 45’pt Baroncini, 26’st Lici, 31’st Quiriconi
NOTE: Ammoniti Moncini, Lici

Capannori – Piazza 55 0-2
CITTÀ DI CAPANNORI: Angeli, Tocchini, Benedetti G., Del Carlo, Fanani, Rolla, Carlini, Martinucci, Pistoresi, Frugoli, Benedetti R. A disp.: Susulete, Mini, Mattioli, Battistoni, Biondi, Toma, Zuncheddu, Giusfredi, Menconi. All.: Paoli
PIAZZA 55: Cintolesi, Pietrazzini, Haoudi, Bentini, Pangi, Byaze, Rocchiccioli, Galletti, Orsi, Cassettai, Morelli. A disp.: Rossi, Valiensi, Grandini, Tortelli, Ferri, Papi, Tagliasacchi. All.: Giorgi (ff)
RETI: 3’pt Haoudi, 25’pt Rocchiccioli

Corsanico – Urbino Taccola 2-0
CORSANICO: Lippi, Gori (18’st Giunta E.), D’Agliano, Cortopassi, Lari, Poletti, Frusteri, Cerri (18’st Salini), Da Prato (41’st Marsili), Passaglia, Montemagni (28’st Lencioni). A disp.: Mattonai, Checchi, Da Mommio, Ghio, Giunta Gabriele. All.: Bartolini
URBINO TACCOLA: Malasoma, Zaccagnini, Cateni, Castellacci, Contini, Bellagamba, Micheletti, Pinna, Baroni, Arrighi, Aufiero. A disp.: Cocozza, Andreotti, Colombini, Fabbrini, Cresci, Milli, Pardini, Rossi, Guelfi. All.: Ferretti
RETI: 3’pt Montemagni, 33’pt Passaglia

Fivizzanese – Corsagna 2-1
FIVIZZANESE: Andreoli, Gentile, Iaropoli, Tognocchi (45’st Pangallo), Forieri, Salku A., Domenichelli, Bucchioni, Fermi, Costa (45’st Tetteh), Catola. A disp.: Scopis, Carli, Vegnuti, Salku B., Elmazi, Tonelli, Valentini. All.: Mosti
CORSAGNA: Petroni, Dinucci, Giusti (1’st Grasseschi), Buoni (25’st Fanani), Del Picchia, Michetti, Ricci, Tucori Abramo (40’st Lionetti), Borgia (40’st Eramnazi), Vitrani (1’st Tucori Elia), Tersigni. A disp.: Del Picchia J., Bertoncini, Barsotti, Battaglini. All.: Piercecchi
ARBITRO: Iellamo di Livorno
RETI: 10’pt rig. Costa, 8’st Tognocchi, 28’st Grasseschi
NOTE: Espulso Grasseschi al 36’st per doppia ammonizione

Romagnano – Mulazzo 1-0
ROMAGNANO: Bigini, Berti, Ferrari, Bertonelli, Barbetti, Marku, Youssefi, Lezza (15’st Crovi), Raffi, Maggiore (10’st Bellè), Dell’Amico A. A disp.: Nicodemi, Gasperini, Banti, Galli, Baldoni, Petrini, Ricci.
MULAZZO: Cacchioli, Andrei, Tavaroni, Manenti, Brizzi, Dell’Amico L. (30’st Neri), Bortolasi (43’st Pezzoni), Grasselli, Comparini, Vignali, Simonelli (10’st Orlandi). A disp.: Cibei, Dell’Amico F., Luccini, Cantinotti, Salvi, Del Rio. All.: Gigli
ARBITRO: Outaleb di Lucca
RETI: 4’st Raffi
NOTE: Ammoniti Barbetti, Marku, Youssefi, Raffi (Romagnano); Manenti, Dell’Amico F., Orlandi (Mulazzo). Espulsi Bellè e Tavaroni

Torrelaghese – New Team 1-1
TORRELAGHESE: Bertini, Baldi, Bonuccelli F. (9’st Benedetti), Bonuccelli E., De Masi, Grossi, Barsotti (12’st Carella), Coppola (17’st Lampitelli), Brega (5’st Sereni), Gerini (30’st Ratti), Saviozzi. A disp.: Barsaglini,Barozzi, D’Onofrio, Orlowski. All.: Belluomini
NEW TEAM: Laoluna, Fanani (30’st Biagiotti) Telloli, Leshi, Turri, Bonaldi, Marchetti (1’st Belluomini), Schievenin (40’st Sanneh), Pellegrinotti, Delorie (22’st Catoi, 42’st Salotti), Conde. A disp.: Filippi, Brugiati, Tognetti. All.: Terni
RETI: 5’pt rig. Brega, 34’pt rig. Delorie
NOTE: Espulso Sereni al 28’st

Seconda Categoria

Girone A
Monzone – Massarosa 2-1
MONZONE: Menchini, Franchini N., Ausili, Lombardini, De Cillis, Moisè, Bonini, Michelucci, Marchiò, Pezzetti, Mastorci. A disp.: Gavellotti, Cini, Mariotti, Sarr, Prela, Marchi, Jarju, Mahrach, Vulcano. All.: Franchini R.
MASSAROSA: Lunardini, Donati (1’st Volpe), Simonini (23’st Bertolucci), Carmassi, Ricci, Marcucci (30’st Larini M.), Misuri (30’st Cotza), Galli, Cheli, Maiorana (30’st Pezzini), Fani. A disp.: Luisotti, Bertolucci, Larini M., Zappelli, Volpe, Larini C., Pezzini, Landucci, Cotza. All.: Misuri M.
RETI: 25’pt De Cillis, 28’pt Moisè, 22’st Marcucci

Ricortola-Valfreddana 0-1
RICORTOLA: Ricci, Cola Antonini, Veralli, Didone (33’st Sacchelli), Merlin, Vita, Francini, Meloni, Sabatini, Bernuzzi (17’st Manfredi), Frandi (17’st Roci). A disp.: Fedele, Manfredi, Mannucci, Marongiu, Maggiani, Roci, Sacchelli, Mauriello. All.: Bartoletti
VALFREDDANA: Mazzotta (1’st Cobbinah), Manga (43’st Burgalassi), Giuliani, Bonini, Venturini, Martinelli, Lazzarini (29’st Nottoli), Marzi, Bianchi (1’st Angeli), Bertoncini, Posarelli (42’st Paviglianiti). A disp.: Cobbinah, Bavieri, Di Michele, Burgalassi, Paolinelli, Nottoli, Romano, Angeli, Paviglianiti. All.: Giusti
ARBITRO: Hassari di Pontedera
RETI: 31’st Angeli
NOTE: Ammoniti Francini, Merlin, Ricci, Veralli, Bonini, Angeli, Bertoncini, Nottoli, Burgalassi

Seravezza Fc – San Vitale Candia 2-1
SALAVETITIA SERAVEZZA: Pucciarelli, Bianchini, Macchiarini, Di Clemente, Landi, Moriconi, Musto, Bobbio, Baldi Galleni, Tedeschi, D’Angina. A disp.: Ceragioli, Evangelisti, Bresciani, Mancini, Tonacci, Pucci, Cardillo, Pelucchini, Pardini. All.: Grassi
SAN VITALE CANDIA: Lenzoni, Diarrasouba, Guidi, Pezzica, Tonazzini, Fargnoli, Orlandi, Rossi, Braida, Guadagnucci, Venuti. A disp.: Ambrosini, Dalle Luche, Di Benedetti, Grande, Marinari, Neri, Tornari, Bello Cova, Grassi. All.: Dati
RETI: 15’pt Di Clemente, 45’pt Orlandi, 17’st Landi

Serricciolo – San Macario Oltreserchio 1-1
SERRICCIOLO: Ricco, Carnaccioli (8’st Donati), Melis (11’st Ebano), Gargiulo, Viaggi, Costi, Lazzeroni, Dell’Amico, Gilli (4’st Guastini), Capocaccia, Lorenzini (4’st Bernardini). A disp.: Argilla, Poltronieri, Califfi. All: Guastini
SAN MACARIO: Della Bidia, Mancino (41’st Carro), Aureli, Cappelli, Pieruccini F., Bertolozzi, Francalanci (26’st Niccoli), Chelini (32’st Bertilacchi), Romanini (35’st Kapidani), Mazzuola (10’st Dal Poggetti), Buchignani. A disp.: Lencioni, Panconi. All: Raffaelli
RETI: 8’st Mazzuola, 40’st Donati
NOTE: Ammoniti Romanini, Aureli, Donati

Girone B
Atletico Castiglione – Borgo a Buggiano 0-1
ATLETICO CASTIGLIONE: Mariani, Raffaelli (Pieroni), Monti (Pisani), Pennucci, Angelini, Mosti, Turri (Micchi), Barfucci, Biggi, Dini, Bertolla (Camara). A disp.: Giannecchini, Tardelli, Borgia, Franchi. All.: Passini
BORGO A BUGGIANO: Sorini, Bisanti (Iammelli), Mancino, Monti, Galli, Vitelli, Aronni, Necciai, Tonwe (Zingarello), Lera, D’Acunti. A disp.: La Falce, Baveresi, Menegazzo, Frediani, Pellegrini, Nannini, Diolaiuti. All.: Biagi
RETI: 42’pt Tonwe

Atletico Marginone – Folgor Marlia 3-1
ATLETICO MARGINONE: Guidotti, Antoni, Giometti, Romiti, Carrara, Vaiani, Santelli, Venturini, Tognotti, Rosati, Cullhaj. A dips.: Conte, Coviello, Sisma. Franceschi, Sarracino, Kishta D., Kishta K., Pacini. All.: Carruezzo
FOLGOR MARLIA: Cantini, Stefani, Gaspari, Celli, Pelletti, Doroni, Nesimi, Sarti, Cortopassi, Bertellotti, Masetti. A disp.: Malaspina, Caselli, Battistoni, Giorgi, Neri, Amato. All.: Barsocchi
RETI: 20’pt e 45’st Rosati, 20’st Venturini, 33’st Masetti

Atletico Penarol – Morianese 0-1
ATLETICO PENAROL: Pellegrini, Rubicondo, Michelini, Santi S., Bechelli Francesco, Bucsa, Bertogli, Poli, Bachini, Shehu, Bechelli Federico. All.: Santi
MORIANESE: Frateschi, Selmi (Bottari), Della Maggiora, Lenci, Gianneschi A.. Amidei, Spicciani (La rocca), Pellegrini (Berti), Chianese, Galli (Lopresto), Biagi (Landi).
RETI: 44’pt Lopresto

Borgo a Mozzano – Gallicano 2-4
BORGO A MOZZANO: Pieri, Morganti (10’st Guarino), Betti (36’st Cariglino), Castelli (40’st Merusi), Pellegrini G. (1997), Fede (15’st Amidei), Curumi, Zhyrukha, Pellicciotti, Fati, Vassalle (24’st Angelini). A disp.: Vrioni, Pellegrini G. (2003), Errachid, Peranzi. All.: Bertolacci
GALLICANO: Grassi, Giorgi (10’st Franchi), Lucchesi (45’st Particelli), Barsotti, Mattiello, Brandi, Rocco (40’st Ceccarelli), Faraglia (44’st Lahrchim), Fiumicino (36’st Bertoli), Ezzaki, Giunta. A disp.: Ghelarducci, Kolaj, Picchi, Brogi. All.: Davini
RETI: 17’pt Ezzaki, 28’pt rig. e 1’st Castelli, 9’st Lucchesi, 18’st Fiumicino, 31’st Rocco
NOTE: Ammoniti Castelli, Pellicciotti, Amidei, Faraglia, Ezzaki

Diavoli Neri – Molazzana 1-1
DIAVOLI NERI GORFIGLIANO: Regoli, Di Benedetti, Passalacqua, Landi, Francini, Da Prato, Nikolli (1’st Magazzini), Malatesta (37’st Fontanini), Alberti, Tragni, Bedini (27’st Brugiati, 30’st Pagani). A disp.: Vanni, Torriani, Rocchiccioli, Iacopi. All.: Biagioni
MOLAZZANA: Bolognesi, Angelini, Togneri, Sarti (13’pt Catani), Michelotti, Biagioni L., Piacentini, Bresciani (34’st Muccini), Bosi (43’pt Micchi), Marigliani, Febbrai (30’st Tamagnini). A disp.: Guidi, Bachini, Daka, Castrucci, Bertoncini M. All.: Giannecchini
RETI: 16’st rig. Malatesta, 20’st rig. Michelotti

Pescia – Cascio 3-0
PESCIA: Fiaschi, Carmignani, Scarselli, Marzi, Mangiantini, Huqi, Biagi, Quilici, Salvestrini, Bouhalla, De Nisco. A disp.: Monti, D’Agostino, Mazzei, Alessiani, Forassiepi, Di Giulio, Tomei, Tondi, De Angelis. All.: Boi
CASCIO: Dekovi, Bertelloni, Boggi M., Abrami, Turri, Tognarelli, Giulianelli, Catalini, Del Sarto, Ianello, Martinelli. A disp.: Ciaffoni, Bacci, Pellegrinotti, Boggi L., Tomei, Mori, Santoni, Binzeschi, Scaltritti. All.: Contadini
RETI: rig. Bouhalla, Salvestrini, Biagi

Pieve Fosciana – Vorno 3-1
PIEVE FOSCIANA: Carvajal, Pucci, Bacci, Bechelli, Bonini M., Ruocco, Brega, Cristea, Triti, Grassi, Morelli. A disp.: Labozzetta, Micchi, Doga, Bonini N., Pardini, Hudu, Lombardi, Orsetti, Galligani. All.: Zuddas
VORNO: Gorini, Lencioni, Michelotti, Franceschini, Marchetti, Di Santoro, Pera, Bonfigli, Bianconi, Figliola, Puccetti. A disp.: Anastasio, Gabrielli, Panattoni, Meccariello, Matteoni, Vincenzi, Mazzei, Catelli. All.: Tommei
RETI: 10’st Pucci, 30’st rig. Pera, 35’st rig. e 50’st Morelli

Staffoli – Ghivizzano 3-0
STAFFOLI: Bagnoli, Palma, Forconi (16’st Riccomi), Ricci, Filieri, Pieroni, Anichini (27’st Testai), Meropini, Susini (27’st Meta), Pieracci (39’st Cei), Arrighini (32’st Shima). A disp.: Mannucci, Gagliardi, Karaj, Montagnani. All.: Brugnano
GHIVIZZANO: Paolinelli, Ori, Babboni, Marganti, Boggi, Giannotti, Ghiloni, Islami (11’st Pucci), Bachini (33’st El Bassraoui), Ghafouri (37’pt Gonnella), Cortopassi (39’st Pellegrini). A disp.: Della Croce, Tonarelli, Marchi, Guidi, Pieri. All.: Merciadri
RETI: 5’pt Anichini, 10’st Pieracci, 26’st Susini
NOTE: Ammoniti Forcpnio. Cortopassi, Bagnoli, Ricci. Espulso Marganti al 9’st